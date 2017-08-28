1 сентября: доставайте кошельки, родители!

Остались считанные дни для подготовки школьников к новому учебному году. В какой минимум для семейного бюджета обойдется покупка формы, ранца, канцтоваров и прочей школьной атрибутики, в традиционной калькуляции «Вечерки» по сборам ученика.
Собираем, как на свадьбу!
Раз в год родители школьников единовременно выкладывают сумму, равную отпускным тратам на одного человека, а то и больше.
- Как на свадьбу собираем!, - откровенно любуясь на сына в новом костюме, говорит мама второклассника, Татьяна. - Мы уже в прошлом году поняли, что почти все - рубашки, туфли, джемпера в течение года придется докупать, растет быстро, да и мальчишка же — где порвет, где пятно неотстирываемое поставит.
Сумка для второй обуви, контурные карты, калькулятор, белые манжеты... Чтобы ничего не забыть, многие родители ходят по рынку, сверяя свои покупки с длинным списком, составленным заранее. Здесь, как водится, можно существенного сэкономить, собирая свое чадо к новому учебному году.
Посудите сами (цены указаны минимальные): школьное ретро-платье для девочки можно купить от 1100 рублей+фартук 250, строгая юбка-карандаш обойдется 1500+блузка 300 рублей, для младшеклассника костюм-двойка стоит от 1200 рублей+рубашка 500 рублей, а вот на подростка форму дешевле 1600 рублей не найти+джемпер 600 рублей. Цена на туфли из искусственного материала начинается от 1000 рублей. Не забудем про спортивный костюм и кроссовки или кеды для физкультуры — это еще не менее 2000 рублей. Приплюсуем к тратам колготки и банты-резинки для девочек (150+150 р.), галстуки и ремень-подтяжки для парней (200+250 р.). Вот и выходит, что только на одежду к новому учебному году, даже при самой тщательной экономии, родителям придется потратить никак не меньше 6000 рублей на девочку и 7350 рублей на мальчика.
Скупой платит дважды
Вот только брать эту самую дешевую одежду и обувь мы не только не рекомендуем, а и категорически отговариваем. Она отвратительного качества. И дело не только в неровных строчках и торчащих нитках из швов. Даже в носках из синтетики кожа на ногах вашего ребенка будет излишне потеть и чесаться. Что уж говорить о целом платье или костюме!
- Я уже восемь лет торгую школьными товарами, и могу сказать по своему опыту, многие родители, особенно первоклассников, по незнанию берут синтетику, а потом через месяц возвращаются на рынок, снова покупать форму, но уже из натуральных материалов, - рассказал продавец Гульзада. - Хотя не трудно догадаться изначально — попробовали бы они у себя в офисе посидеть день в таком «скафандре». Он ведь даже пахнет неприятно.
Поэтому, если вам не все равно на комфорт ребенка, вышеуказанные расходы можно смело умножать на два.
То же касается и ранцев. На наших глазах родители «осчастливили» свою дочь розовым рюкзаком со свинкой Пеппой, радуясь цене в 650 рублей, совершенно не обращая внимания на «худые» лямки и спинку школьной сумки. Жаль девочку, в плечи которой под тяжестью учебников станут врезаться эти самые узкие лямки. Черт с ним, с одеждой, но вот на рюкзаке точно экономить не стоит — дешевый ранец может довести до болезней позвоночника ребенка. Цена на рюкзаки с массажной спинкой и широкими удобными лямками начинается от 1600 рублей.
Ластики-пеналы
Во многих школах учителя для удобства родителей дают список канцелярских товаров, необходимых к 1 сентября. Разумеется, в течение учебного года их потребуется обновлять-докупать не раз и не два. Ведь новые тетради и обложки, ручки и точилки для карандашей, а порой и целые пеналы со всем содержимым имеют обыкновение бесследно исчезать в «чреве» школьных рюкзаков. Такая вот школьная мистика. В среднем, полный набор канцтоваров, включая пластилин-фломастеры для учеников начальной школы и готовальни-калькуляторы для старшеклассников, обойдутся родителям еще в 2000 рублей.
Подведем итоги. Если не особенно шиковать, но выбирать добротные товары, то на сборы одного школьника к 1 сентября необходимо будет потратить никак не меньше 15000 рублей. Уважаемые родители, выскребая перед Днем знаний последние копейки из семейной копилки, не забудьте отложить 400-500 рублей на букет для любимой учительницы.
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