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Соцсети: в Челнах пожарные спасли мальчика из горящей квартиры

Сегодня в городе загорелась квартира в одном из домов 50 комплекса.

28 августа в 10:54
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В Татарстане мама с двумя дочками найдены мертвыми в бане

Согласно предварительной версии, женщина и ее дети отравились угарным газом.

28 августа в 10:26
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Ильнур Закарин пришел пятым на финиш девятого этапа «Вуэльты Испании»

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28 августа в 08:43
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина
В Татарстане в поле заживо сгорел мужчина

В Альметьевском районе в поле заживо сгорел мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
28 августа в 08:28
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Челнинка просит сделать спуск для мам с колясками на набережной Тукая

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28 августа в 08:22
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В Челнах пройдет выездное заседание Совета по предпринимательству

Чтобы принять участие в мероприятии, предпринимателям нужно зарегистрироваться по телефону: (88552)30-57-62. 

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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.

1 сентября: доставайте кошельки, родители!

1 сентября: доставайте кошельки, родители!

Остались считанные дни для подготовки школьников к новому учебному году. В какой минимум для семейного бюджета обойдется покупка формы, ранца, канцтоваров и прочей школьной атрибутики, в традиционной калькуляции «Вечерки» по сборам ученика.

Собираем, как на свадьбу!

Раз в год родители школьников единовременно выкладывают сумму, равную отпускным тратам на одного человека, а то и больше.

- Как на свадьбу собираем!, - откровенно любуясь на сына в новом костюме, говорит мама второклассника, Татьяна. - Мы уже в прошлом году поняли, что почти все - рубашки, туфли, джемпера в течение года придется докупать, растет быстро, да и мальчишка же — где порвет, где пятно неотстирываемое поставит.

Сумка для второй обуви, контурные карты, калькулятор, белые манжеты... Чтобы ничего не забыть, многие родители ходят по рынку, сверяя свои покупки с длинным списком, составленным заранее. Здесь, как водится, можно существенного сэкономить, собирая свое чадо к новому учебному году.

Посудите сами (цены указаны минимальные): школьное ретро-платье для девочки можно купить от 1100 рублей+фартук 250, строгая юбка-карандаш обойдется 1500+блузка 300 рублей, для младшеклассника костюм-двойка стоит от 1200 рублей+рубашка 500 рублей, а вот на подростка форму дешевле 1600 рублей не найти+джемпер 600 рублей. Цена на туфли из искусственного материала начинается от 1000 рублей. Не забудем про спортивный костюм и кроссовки или кеды для физкультуры — это еще не менее 2000 рублей. Приплюсуем к тратам колготки и банты-резинки для девочек (150+150 р.), галстуки и ремень-подтяжки для парней (200+250 р.). Вот и выходит, что только на одежду к новому учебному году, даже при самой тщательной экономии, родителям придется потратить никак не меньше 6000 рублей на девочку и 7350 рублей на мальчика.

Скупой платит дважды

Вот только брать эту самую дешевую одежду и обувь мы не только не рекомендуем, а и категорически отговариваем. Она отвратительного качества. И дело не только в неровных строчках и торчащих нитках из швов. Даже в носках из синтетики кожа на ногах вашего ребенка будет излишне потеть и чесаться. Что уж говорить о целом платье или костюме!

- Я уже восемь лет торгую школьными товарами, и могу сказать по своему опыту, многие родители, особенно первоклассников, по незнанию берут синтетику, а потом через месяц возвращаются на рынок, снова покупать форму, но уже из натуральных материалов, - рассказал продавец Гульзада. - Хотя не трудно догадаться изначально — попробовали бы они у себя в офисе посидеть день в таком «скафандре». Он ведь даже пахнет неприятно.

Поэтому, если вам не все равно на комфорт ребенка, вышеуказанные расходы можно смело умножать на два.

То же касается и ранцев. На наших глазах родители «осчастливили» свою дочь розовым рюкзаком со свинкой Пеппой, радуясь цене в 650 рублей, совершенно не обращая внимания на «худые» лямки и спинку школьной сумки. Жаль девочку, в плечи которой под тяжестью учебников станут врезаться эти самые узкие лямки. Черт с ним, с одеждой, но вот на рюкзаке точно экономить не стоит — дешевый ранец может довести до болезней позвоночника ребенка. Цена на рюкзаки с массажной спинкой и широкими удобными лямками начинается от 1600 рублей.

Ластики-пеналы

Во многих школах учителя для удобства родителей дают список канцелярских товаров, необходимых к 1 сентября. Разумеется, в течение учебного года их потребуется обновлять-докупать не раз и не два. Ведь новые тетради и обложки, ручки и точилки для карандашей, а порой и целые пеналы со всем содержимым имеют обыкновение бесследно исчезать в «чреве» школьных рюкзаков. Такая вот школьная мистика. В среднем, полный набор канцтоваров, включая пластилин-фломастеры для учеников начальной школы и готовальни-калькуляторы для старшеклассников, обойдутся родителям еще в 2000 рублей.

Подведем итоги. Если не особенно шиковать, но выбирать добротные товары, то на сборы одного школьника к 1 сентября необходимо будет потратить никак не меньше 15000 рублей. Уважаемые родители, выскребая перед Днем знаний последние копейки из семейной копилки, не забудьте отложить 400-500 рублей на букет для любимой учительницы. 

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