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Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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04 февраля 2017г. 07:51

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Выпуск 4 от 01 февраля 2017 г.
Автор:

Анатолий Кулагин: “Дети в Челнах растут в «тепличных» условиях”

Анатолий Кулагин: &#8220;Дети в Челнах растут в «тепличных» условиях&#8221;

Родители мечтают вырастить новых чемпионов, забывая о том, что главное для них – это правильное физическое воспитание в детстве. Об этом мы и поговорили с детским тренером Анатолием Кулагиным, который воспитал многих челнинцев, ставших впоследствии известными спортсменами.

– Анатолий Николаевич, оценивая весь ваш тренерский опыт, что сейчас происходит с детским спортом?

– Первое, что бросается в глаза, сейчас поменялся статус тренера. Если в советское время отношение к нему было очень высоким, то сейчас его опустили ниже плинтуса. Стали манипулировать им. Да, все конечно зависит и от самого наставника. Хочется отметить, что родители пошли очень сложные, с ними надо сейчас заниматься больше, чем с детьми, воспитывать их. В бытность у моих ребят родители были руководителями крупных предприятий, но они всегда поддерживали точку зрения тренера, его цели и задачи, и создавали атмосферу поддержки. Вот что очень важно. А сейчас молодые тренеры ведут очень мало разговоров и бесед с родителями. И я пришел к такому выводу, что сейчас не стоит вести беседы коллективного характера, а больше использовать индивидуально-групповой метод беседы.  

– Вы, наверное, один из немногих в Челнах, у кого были спортивные классы. Расскажите что они из себя представляли.

– Сама система спортивных классов пришла из ГДР, а сегодня она активно используется в Китае. В России сейчас это редкость. Суть такова: все ребята учатся в одном классе одной школы, а в распорядок дня у них включаются ежедневные тренировки, бывало, и по два раза в день. В спортивный класс был тщательный отбор. Причем он шел не только по игровым параметрам, но и по образовательным. Здесь важное значение имеет та среда, в которой мальчишки «варились». Они вместе ходили в походы, в кино и на экскурсии. Большое значение имело и отношение родителей к интересам своего ребенка. А самое главное, что 95 % выпускников этих спортивных классов позже благополучно отучились и получили дипломы о высшем образовании.  

– Анатолий Николаевич, что касается самих детей, насколько нынешнее поколение молодежи отличается от советского?

– Сейчас дети способные, но чрезмерно ленивые и испорченные, так как все за них делают родители. Правда, и сама ситуация сейчас сложная. Уже с 5-6 лет родители стараются отдать детей в хоккей и при этом думают, что из них вырастут новые Мальцевы, Харламовы. Такие рассуждения – неправильные, потому что только единицы становятся звездами мирового масштаба. Надо понимать, что хоккей или футбол в первую очередь дает здоровье, общение в коллективе, чувство поддержки и ответственности. Команда по хоккею или футбола – это своего рода небольшая армия, через которую должен пройти ребенок, если, конечно, тренер ставит дисциплину. Для меня дисциплина – это основа созидания. Также хочется отметить, что раньше в характере у детей было больше упертости, которой сейчас становится меньше. А все потому, что ребятишки сейчас растут в домашних «тепличных» условиях, которые не позволяют формироваться характеру, личности. До 3-х лет у детей формируются смелость и решительность, а с 6-ти лет они должны активно двигаться. Надо понимать, что 90% двигательных навыков закладывается именно до 12 лет.

Хорошо, а куда лучше отдать родителям своего ребенка?

– Сейчас много говорят о том, что уже с двух лет можно детей отдавать на акробатику, в плавание – с 5 лет, на хоккей или футбол – с 6 лет. Но, например, в Германии детям до 10 лет уделяли большое внимание сначала разносторонней подготовке. Я считаю, что у нас специализация идет очень рано. Посудите сами, в 5-6 лет детей уже начинают накачивать тренировками, а в 12-15 лет они уже заканчивают с этим видом спорта, так как уже «наелись» им полностью. Тренеры и спортсмены говорят, что в основе всех побед лежит трудолюбие, многие становились лучшими не потому что были талантливыми, а потому, что у них присутствует стержень внутри и крепкий дух. У тех, кого родители насильно заставляют тренироваться, ничего не выйдет, рано или поздно они все равно бросят это все. Тем более, что в любом виде спорта надо «пахать», а к этому не все готовы. Поэтому не стоит родителям зацикливаться на одном виде спорта, в городе есть и другие, не менее значимые, которые также позволят ребенку стать личностью. Например, развиваются конькобежный спорт, лыжи, легкая атлетика, плавание. У ребенка в детстве должен быть полный набор двигательных навыков. Надо больше внимания уделять общефизической подготовке, а не делать из них хоккеистов или футболистов с раннего возраста. 

– Анатолий Николаевич, с какими еще трудностями приходится сталкиваться детским тренерам?

– Проблем много, но первое, что бросается в глаза, так это крайне низкое отношение городских и республиканских властей к таким коллективным видам спорта, как футбол, волейбол, хоккей. Мало уделяется внимания развитию спорта. Игровых залов вообще нет, приходится арендовать школы. Для нашего полумиллионного города надо еще, как минимум, строить два крытых катка. Например, в Новокузнецке проводится первенство города по хоккею, где в каждом районе города есть свой Ледовый дворец. Поэтому у нас и упал уровень дворового спорта. Баскетбол в городе умер, волейбол на последнем издыхании, в футболе и хоккее дела не намного лучше. Строятся одни магазины и торговые центры, а спортплощадок нет. Надо понимать, что спорт формирует комплексное развитие, мышление, созидание и внимательность. А наше государство только на словах помогает развивать массовый спорт.

Справка

32 года в спорте

Анатолий Кулагин всю свою жизнь посвятил спорту. С 10 лет он увлекался хоккеем, а уже потом попробовал себя и в футболе, в котором, по его словам, у него лучше получилось проявиться. После военной службы он окончил Казанский институт физкультуры и начал тренировать ребят в Казани.

Три года проработав в спортивном клубе «Вымпел», Анатолий Николаевич в 1974 году переехал в Набережные Челны, где ему доверили развивать хоккей в городе. Среди его казанских воспитанников стоит отметить Ильдара Рахматуллина, чемпиона мира молодежного первенства.

Вплоть до 1993 года Анатолий работал детским тренером по хоккею. Среди его воспитанников – Айдар Мусакаев, нынешний тренер ХК «Челны».

После хоккея, Валерий Четверик, с которым Кулагин был знаком еще с самого переезда в город, приглашает его в ДЮСШ «КАМАЗ», воспитывать юных футболистов. И здесь много талантливых ребят прошло через тренировки Анатолия Кулагина. Так, например, Игорь Коронов является его воспитанником. Сейчас талантливый полузащитник выступает в ФК «Оренбург», где под руководством Роберта Евдокимова покоряет новые вершины.

После ДЮСШ «КАМАЗ» Анатолий Кулагин работал в челнинском ФК «Сатурн», а уже после того как клуб распался, вернулся в хоккей. Ныне он является методистом ХК «Челны» и помогает молодым тренерам готовить будущих спортсменов.

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