АО «Иннополис» перейдет в частные руки

Название «Иннополис» у обывателя вызывает одну ассоциацию: новейший город в Верхнеуслонском районе, где обитают загадочные люди-айтишники и специалисты по прочим высоким технологиям. Но хоть Иннополис и единственный город, возведенный в России в XXI веке, компаний с таким названием в одном Татарстане насчитывается около двух десятков: от Особой экономической зоны до университета, лицея и школы.
АО «Иннополис», которому предстоит приватизация, в этой линейке - ключевое. Его основной вид деятельности - «строительство жилых и нежилых зданий», т. е. это как раз та компания, которая, будучи учреждена в 2012-м, отвечает за постройку города Иннополиса. На сегодня ее уставный капитал превышает 4,8 млрд рублей, причем 97,46 процента акций являются федеральной собственностью. Весь этот госпакет и должен быть выставлен на торги, пишет "Вечерняя Казань".
Цена, по которой Росимущество выставит госпакет «Иннополиса» на приватизацию, не называется: оценка бизнеса компании пока не проводилась. Отчеты об итогах деятельности «Иннополиса» за 2016 год еще не опубликованы, но в предшествующие годы финансовые результаты этой компании шли по нисходящей. Достаточно взглянуть на ключевой показатель - чистую прибыль компании. Если за январь - декабрь 2014-го она составляла 169 млн рублей, то год спустя - уже лишь 22,5 миллиона.
Впрочем, на вопрос о возможной цене приватизации «Иннополиса» собеседники издания, не сговариваясь, напомнили известную шутку: «На рынке два дурака: один продает, другой покупает». Ведь продавец всегда намерен получить больше реальной цены, а потом переживает, что получил меньше - покупатель хочет заплатить меньше, а затем сомневается, не переплатил ли.
Строительство сейчас не очень хороший бизнес, отметил в разговоре с «ВК» представитель одной из татарстанских аудиторских компаний. Строительство - это всегда заемные деньги, но теперь для этого бизнеса трудность получения кредитов практически превратилась в невозможность, а попытка производить работы на свой страх и риск в расчете получить деньги потом за готовый объект - в авантюру чистой воды.
Но в случае с «Иннополисом», отметил эксперт, есть специфика: проекту, на который работает эта компания, практически гарантированы вливания из госбюджета. При строительстве «города будущего» государство уже не отступит: «Независимо от того, прибыли генерирует этот объект или убытки, - это стратегическое направление, направление государственной безопасности, учитывая то значение, которое сейчас придается IT. Ведь кибервойны - это уже реальность, представьте, что некие хакеры получат возможность включиться в процесс непрерывного производства на Нижнекамскнефтехиме или Казаньоргсинтезе или в программы авиадиспетчеров... Словом, есть мнение, что «IT-город» необходим, невзирая на размер затрат. А при гарантиях госфинансирования и любой банк с радостью поучаствует в этом деле кредитами».
Учитывая эти обстоятельства: цену в несколько миллиардов и особое значение компании, которая строит столь стратегический объект, - наиболее вероятным кандидатом на роль будущего «частного собственника» выглядит какая-то из российских госкорпораций. Законодательство о приватизации это допускает.
Может быть, это будет «Ростех», назначенный ответственным за развитие информационных технологий и располагающий в силу этого (а также в силу близости его главы Сергея Чемезова к Владимиру Путину) практически не ограниченным финансированием. Правда, такая приватизация - переход из-под подчинения Росимущества в подчинение госкорпорации - будет выглядеть не столько разгосударствлением, сколько переделом сфер влияния между влиятельными государственными игроками...
Впрочем, не выглядит нелогичным и другой вариант развития событий, по которому стратегическая компания останется под контролем не федеральных олигархов, а своего татарстанского. Ведь довольно обычна практика, когда выставляемый на продажу пакет акций компании желает приобрести владелец другого ее пакета. А таким другим владельцем «Иннополиса» является «Иннополис Сити», контролируемый Минземимущества РТ и Светланой Зиганшиной - - женой главного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, гендиректора ПСО «Казань» и депутата Госсовета РТ.
Кстати, роль компании г-жи Зиганшиной в истории «Иннополиса» в прошлом году стал причиной скандала общероссийского масштаба. Счетная палата РФ сочла спорной сделку, в результате которой федеральная доля «Иннополиса» стала меньше на 1,5 процента, зато увеличилась до 2,54 процента доля «Иннополиса», принадлежащая компании «Иннополис Сити». Владельцами последней доли являются Минземимущества РТ и ООО «УК «ПромИнвест». В свою очередь, УК «ПромИнвест» принадлежит Светлане Зиганшиной.
Как установила СП РФ, эта компания стала акционером «Иннополис Сити», внеся в его уставный капитал 10 земельных участков, которые заблаговременно приобрела в Верхнеуслонском районе на месте будущего строительства «первого российского города XXI века». В конце 2013 года «Иннополис Сити» передал один из этих участков размером около 23 га в «безвозмездное бессрочное пользование» «Иннополису» (который АО) для размещения на нем зданий строящегося города. А уже в начале 2014-го «Иннополис» приобрел этот земельный участок в собственность взамен на 1,5 процента своих акций. Так федеральная доля капитала сократилась.
Недоумение у проверяющих вызвала цена обмена. Как показала проверка, при внесении компанией г-жи Зиганшиной участков в капитал «Иннополис Сити» в 2012 году эта земля стоила чуть больше 45 рублей за квадратный метр. А всего два года спустя эта же земля при обмене на акции «Иннополиса» оказалась оценена уже в 321 рубль за квадрат - в 7,1 раза дороже!
В марте 2016-го стало известно, что председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с предложением проверить сделку, приведшую к уменьшению федеральной доли капитала «Иннополиса». Правда, какие результаты имело это обращение, так и осталось неизвестным.
Курсы валют (17.02.2017):
|$
|56.7719-0.9669
|€
|60.0249-1.2706
Погода в Набережных Челнах:
|-13°
|-14°
|-12°
|Ночь
17 февраля
|Утро
17 февраля
|День
17 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|16 февраля в 16:33
Заключенные могут начать шить спецодежду для работников КАМАЗа
Федеральная служба исполнения наказаний России и ПАО «КАМАЗ» обсудили возможности сотрудничества.
|16 февраля в 16:07
18 февраля СИНЕМА ПАРК приглашает на Всероссийскую премьеру фильма «ВУРДАЛАКИ»
Экранизация рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака» выйдет на пять дней раньше национального проката. Это грандиозное событие объединит более 8 000 зрителей в 23 городах!
|16 февраля в 15:27
В Париже на Марсовом поле пройдет Сабантуй
В Казань прилетела мэр Парижа Анн Идальго. Рустам Минниханов с гостьей обсудили вопросы проведения в Париже татарского национального праздника. Дату определят позднее.
|16 февраля в 14:52
КАМАЗ открестился от сигарет
В интернете вновь разместили фотографии с “элитными табачными изделиями” с использованием брендов камского завода.
|16 февраля в 14:42
В Челнах в этом году завершат ремонт здания для проекта “Чудо-дети”
Большинство средств для приведение здания бывшей музыкальной школы в порядок, были собраны на пожертвования благотворителей.
|16 февраля в 14:30
В РТ директора школы, подглядывавшего за ученицами в женском туалете, будут судить
Одна из педагогов заметила под раковиной видеокамеру. Дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» уже в суде.
|16 февраля в 12:45
“Камский бекон” объявил тендер на строительство свинокомплекса в Коноваловке
Между тем СМИ сообщают, что проект “заморожен” на неопределенное время - протестующие против его строительства достучались до Минниханова.
|16 февраля в 12:26
В Челнах состоится 4 сезон проекта «Фабрика Предпринимательства»
На основе отборочных мастер классов было выбрано 60 участников проекта в возрасте от 20 до 42 лет.
|16 февраля в 11:25
В Челнах почтили память Мусы Джалиля
В сквере им. Мусы Джалиля состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта в честь 111-й годовщины со дня его рождения.
|16 февраля в 10:25
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Челнах
Мужчина сорвался с 15-метровой высоты на стройке объекта ПАО «КАМАЗ».
Все новости On-Line
Правдомер
-
Рамиль Халимовзаместитель руководителя исполкома города
-
09 февраля, 2017
Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Посмотреть все
«Милосердие без границ»
Видео:
АО «Иннополис» перейдет в частные руки
Название «Иннополис» у обывателя вызывает одну ассоциацию: новейший город в Верхнеуслонском районе, где обитают загадочные люди-айтишники и специалисты по прочим высоким технологиям. Но хоть Иннополис и единственный город, возведенный в России в XXI веке, компаний с таким названием в одном Татарстане насчитывается около двух десятков: от Особой экономической зоны до университета, лицея и школы.
Комментарии посетителей
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...
Кстати правильно говорит.
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
Водитель муниципального автотранспортного предприятия “Сочиавтотранс”, находясь за рулем автобуса,...
Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
Если КамАЗ перейдет в этом году на однодневку, то прибыли станет еще больше. PS: а кабины то какие современные,...
В Татарстане посадили инвалидов, напавших на бандита-сироту - вот такие новости нужны в нашем динамичном...
яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...