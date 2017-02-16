АО «Иннополис» перейдет в частные руки

Название «Иннополис» у обывателя вызывает одну ассоциацию: новейший город в Верхнеуслонском районе, где обитают загадочные люди-айтишники и специалисты по прочим высоким технологиям. Но хоть Иннополис и единственный город, возведенный в России в XXI веке, компаний с таким названием в одном Татарстане насчитывается около двух десятков: от Особой экономической зоны до университета, лицея и школы.



АО «Иннополис», которому предстоит приватизация, в этой линейке - ключевое. Его основной вид деятельности - «строительство жилых и нежилых зданий», т. е. это как раз та компания, которая, будучи учреждена в 2012-м, отвечает за постройку города Иннополиса. На сегодня ее уставный капитал превышает 4,8 млрд рублей, причем 97,46 процента акций являются федеральной собственностью. Весь этот госпакет и должен быть выставлен на торги, пишет "Вечерняя Казань".



Цена, по которой Росимущество выставит госпакет «Иннополиса» на приватизацию, не называется: оценка бизнеса компании пока не проводилась. Отчеты об итогах деятельности «Иннополиса» за 2016 год еще не опубликованы, но в предшествующие годы финансовые результаты этой компании шли по нисходящей. Достаточно взглянуть на ключевой показатель - чистую прибыль компании. Если за январь - декабрь 2014-го она составляла 169 млн рублей, то год спустя - уже лишь 22,5 миллиона.



Впрочем, на вопрос о возможной цене приватизации «Иннополиса» собеседники издания, не сговариваясь, напомнили известную шутку: «На рынке два дурака: один продает, другой покупает». Ведь продавец всегда намерен получить больше реальной цены, а потом переживает, что получил меньше - покупатель хочет заплатить меньше, а затем сомневается, не переплатил ли.



Строительство сейчас не очень хороший бизнес, отметил в разговоре с «ВК» представитель одной из татарстанских аудиторских компаний. Строительство - это всегда заемные деньги, но теперь для этого бизнеса трудность получения кредитов практически превратилась в невозможность, а попытка производить работы на свой страх и риск в расчете получить деньги потом за готовый объект - в авантюру чистой воды.



Но в случае с «Иннополисом», отметил эксперт, есть специфика: проекту, на который работает эта компания, практически гарантированы вливания из госбюджета. При строительстве «города будущего» государство уже не отступит: «Независимо от того, прибыли генерирует этот объект или убытки, - это стратегическое направление, направление государственной безопасности, учитывая то значение, которое сейчас придается IT. Ведь кибервойны - это уже реальность, представьте, что некие хакеры получат возможность включиться в процесс непрерывного производства на Нижнекамскнефтехиме или Казаньоргсинтезе или в программы авиадиспетчеров... Словом, есть мнение, что «IT-город» необходим, невзирая на размер затрат. А при гарантиях госфинансирования и любой банк с радостью поучаствует в этом деле кредитами».



Учитывая эти обстоятельства: цену в несколько миллиардов и особое значение компании, которая строит столь стратегический объект, - наиболее вероятным кандидатом на роль будущего «частного собственника» выглядит какая-то из российских госкорпораций. Законодательство о приватизации это допускает.



Может быть, это будет «Ростех», назначенный ответственным за развитие информационных технологий и располагающий в силу этого (а также в силу близости его главы Сергея Чемезова к Владимиру Путину) практически не ограниченным финансированием. Правда, такая приватизация - переход из-под подчинения Росимущества в подчинение госкорпорации - будет выглядеть не столько разгосударствлением, сколько переделом сфер влияния между влиятельными государственными игроками...



Впрочем, не выглядит нелогичным и другой вариант развития событий, по которому стратегическая компания останется под контролем не федеральных олигархов, а своего татарстанского. Ведь довольно обычна практика, когда выставляемый на продажу пакет акций компании желает приобрести владелец другого ее пакета. А таким другим владельцем «Иннополиса» является «Иннополис Сити», контролируемый Минземимущества РТ и Светланой Зиганшиной - - женой главного татарстанского строителя Равиля Зиганшина, гендиректора ПСО «Казань» и депутата Госсовета РТ.



Кстати, роль компании г-жи Зиганшиной в истории «Иннополиса» в прошлом году стал причиной скандала общероссийского масштаба. Счетная палата РФ сочла спорной сделку, в результате которой федеральная доля «Иннополиса» стала меньше на 1,5 процента, зато увеличилась до 2,54 процента доля «Иннополиса», принадлежащая компании «Иннополис Сити». Владельцами последней доли являются Минземимущества РТ и ООО «УК «ПромИнвест». В свою очередь, УК «ПромИнвест» принадлежит Светлане Зиганшиной.



Как установила СП РФ, эта компания стала акционером «Иннополис Сити», внеся в его уставный капитал 10 земельных участков, которые заблаговременно приобрела в Верхнеуслонском районе на месте будущего строительства «первого российского города XXI века». В конце 2013 года «Иннополис Сити» передал один из этих участков размером около 23 га в «безвозмездное бессрочное пользование» «Иннополису» (который АО) для размещения на нем зданий строящегося города. А уже в начале 2014-го «Иннополис» приобрел этот земельный участок в собственность взамен на 1,5 процента своих акций. Так федеральная доля капитала сократилась.



Недоумение у проверяющих вызвала цена обмена. Как показала проверка, при внесении компанией г-жи Зиганшиной участков в капитал «Иннополис Сити» в 2012 году эта земля стоила чуть больше 45 рублей за квадратный метр. А всего два года спустя эта же земля при обмене на акции «Иннополиса» оказалась оценена уже в 321 рубль за квадрат - в 7,1 раза дороже!



В марте 2016-го стало известно, что председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с предложением проверить сделку, приведшую к уменьшению федеральной доли капитала «Иннополиса». Правда, какие результаты имело это обращение, так и осталось неизвестным.



