Арестованный директор “ТФБ Финанс”: “Привлекать средства клиентов Татфондбанка придумал кто-то из руководства”

В Советском райсуде суде Казани гендиректора ИК «ТФБ Финанс» и замдиректора Департамента инвестиционного развития Татфондбанка Тимура Вальшина посадили в клетку, хотя по закону человек, которому еще не избрана мера пресечения, не может там находиться. Возможно, таким образом Вальшина хотели оградить от разъяренных клиентов «ТФБ Финанс», которые пришли в суд. Потерявшие деньги «дэушники» давно ждали чьей-то крови и вот дождались, пишет "Вечерняя Казань".



Напомним, Тимура Вальшина задержали 6 февраля в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденном после массовых обращений клиентов «ТФБ Финанс» в правоохранительные органы. Примечательно, что всего за два дня до этого президент Рустам Минниханов дал представителям этих органов поручение «усилить работу» по поиску виновных в проблемах ТФБ и «ТФБ Финанс». Силовики поручение выполнили.



На данный момент в деле — 106 заявлений от потерпевших (хотя формально процесс признания клиентов инвестиционной компании «ТФБ финанс» потерпевшими только начался). Но эта цифра может значительно вырасти.



- В наших списках пострадавших более 450 человек, - рассказала корреспонденту издания одна из активисток инициативной группы «дэушников» Майя Бекбулатова.

Сумма ущерба, которую на данный момент насчитали следователи ГСУ МВД по РТ — около 90 млн рублей. Поэтому преступление квалифицировано как «мошенничество в особо крупном размере».

Как выяснилось сегодня в суде, не вся документация, касающаяся деятельности ИК «ТФБ Финанс», на сегодняшний день найдена и изъята. Этот довод следователь привела в качестве одного из обоснований требования заключить Вальшина под арест – как должностное лицо, имеющее доступ к недостающим бумагам, может спрятать их или уничтожить и помешать следствию.

После этого судья зачитал показания операционистов ТФБ — они проходят по делу как свидетели (во всяком случае, пока). Из слов этих свидетелей следует, что передавшие свои вклады из ТФБ в доверительное управление «ТФБ Финанс» лукавят, что, дескать, не ведали, что творили — якобы сотрудники банка заранее предупреждали их о том, что в обмен на высокую процентную ставку вклад потеряет страховку АСВ. В ответ с задних рядов, где сидели «дэушники», поднялся возмущенный гул: «Вот вранье, вот сволочи, совсем за дураков нас держат!».

В показаниях свидетелей-операционистов были любопытные моменты. Они рассказали, что указание заключать договора на перевод средств из банка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» получали непосредственно от своих руководителей, а те - от вышестоящего руководства. При этом существовал план - каждый день в допофисе или филиале банка должен был быть заключен как минимум один такой договор. Операционисты получали за каждого сагитированного клиента вознаграждение - около тысячи рублей.

В свою очередь, Тимур Вальшин, занимающий должности как в ТФБ, так и в «ТФБ Финанс» в своих показаниях, также оглашенных в суде, валил вину на рядовых операционистов. Дескать, персонал мог недопонять распоряжения руководства и неправильно донести информацию до потребителя… В крахе ТФБ и его дочки «ТФБ Финанс» он считает виновным падение акций банка «Пересвет». «Форс-мажор», - пожал плечами Вальшин, выступая перед судьей.

Вальшин также ответил на вопрос следствия, кто придумал привлекать средства в «ТФБ Финанс» из банка ТФБ. Впрочем, конкретного ответа находящийся в клетке мужчина не дал, сказал лишь, что «это был кто-то из руководства». При этом в своей невиновности подозреваемый не сомневается. Когда до начала заседания он попросил удалить из зала прессу, обронил такую фразу: «Когда меня будут оправдывать, не запомнит никто, а сегодняшний день запомнят все». Судья удалять прессу не стал.

Защита подозреваемого попросила приобщить к делу несколько характеристик, справки о хронических заболеваниях (в частности, глазном), а также сообщила, что Вальшин — единственный кормилец в семье, у него на иждивении 7-летний ребенок и неработающая жена.

- Конечно, не работает, зачем? Обворовали нас, мы тоже больные теперь и с плохим зрением, все глаза выплакали! – полетели с задних рядов реплики в адрес супруги Вальшина, которая присутствовала на заседании.

Супруга огрызнулась, мол, когда подписывали договоры, читать надо было внимательнее, чем вызвала новую волну негодования. Приставам пришлось взывать к порядку.



Накал страстей достиг кульминации в тот момент, когда судья удалился в совещательную комнату. Одна из пенсионерок-«дэушниц» бросилась к клетке, где сидел Вальшин, выкрикивая оскорбления. Пожилую женщину удалили из зала.

В итоге суд решил удовлетворить ходатайство следователя и арестовать Тимура Вальшина до 2 апреля. Это решение вызвало бурный восторг у «дэушников» - они покидали зал суда с возгласами «Есть на свете справедливость!».



Сегодня в том же Советском райсуде будут избирать меру пресечения начальнику управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ТФБ и руководителю отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустаму Тимербаеву, а также начальнику управления активных операций ценных бумаг ТФБ и одноименного управления «ТФБ Финанс» Илнару Абдульманову. Коллеги Вальшина были задержаны вчера вечером сразу после допроса в ГСУ МВД по РТ.