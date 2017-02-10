Арестованный директор “ТФБ Финанс”: “Привлекать средства клиентов Татфондбанка придумал кто-то из руководства”

В Советском райсуде суде Казани гендиректора ИК «ТФБ Финанс» и замдиректора Департамента инвестиционного развития Татфондбанка Тимура Вальшина посадили в клетку, хотя по закону человек, которому еще не избрана мера пресечения, не может там находиться. Возможно, таким образом Вальшина хотели оградить от разъяренных клиентов «ТФБ Финанс», которые пришли в суд. Потерявшие деньги «дэушники» давно ждали чьей-то крови и вот дождались, пишет "Вечерняя Казань".
Напомним, Тимура Вальшина задержали 6 февраля в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденном после массовых обращений клиентов «ТФБ Финанс» в правоохранительные органы. Примечательно, что всего за два дня до этого президент Рустам Минниханов дал представителям этих органов поручение «усилить работу» по поиску виновных в проблемах ТФБ и «ТФБ Финанс». Силовики поручение выполнили.
На данный момент в деле — 106 заявлений от потерпевших (хотя формально процесс признания клиентов инвестиционной компании «ТФБ финанс» потерпевшими только начался). Но эта цифра может значительно вырасти.
- В наших списках пострадавших более 450 человек, - рассказала корреспонденту издания одна из активисток инициативной группы «дэушников» Майя Бекбулатова.
Сумма ущерба, которую на данный момент насчитали следователи ГСУ МВД по РТ — около 90 млн рублей. Поэтому преступление квалифицировано как «мошенничество в особо крупном размере».
Как выяснилось сегодня в суде, не вся документация, касающаяся деятельности ИК «ТФБ Финанс», на сегодняшний день найдена и изъята. Этот довод следователь привела в качестве одного из обоснований требования заключить Вальшина под арест – как должностное лицо, имеющее доступ к недостающим бумагам, может спрятать их или уничтожить и помешать следствию.
После этого судья зачитал показания операционистов ТФБ — они проходят по делу как свидетели (во всяком случае, пока). Из слов этих свидетелей следует, что передавшие свои вклады из ТФБ в доверительное управление «ТФБ Финанс» лукавят, что, дескать, не ведали, что творили — якобы сотрудники банка заранее предупреждали их о том, что в обмен на высокую процентную ставку вклад потеряет страховку АСВ. В ответ с задних рядов, где сидели «дэушники», поднялся возмущенный гул: «Вот вранье, вот сволочи, совсем за дураков нас держат!».
В показаниях свидетелей-операционистов были любопытные моменты. Они рассказали, что указание заключать договора на перевод средств из банка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» получали непосредственно от своих руководителей, а те - от вышестоящего руководства. При этом существовал план - каждый день в допофисе или филиале банка должен был быть заключен как минимум один такой договор. Операционисты получали за каждого сагитированного клиента вознаграждение - около тысячи рублей.
В свою очередь, Тимур Вальшин, занимающий должности как в ТФБ, так и в «ТФБ Финанс» в своих показаниях, также оглашенных в суде, валил вину на рядовых операционистов. Дескать, персонал мог недопонять распоряжения руководства и неправильно донести информацию до потребителя… В крахе ТФБ и его дочки «ТФБ Финанс» он считает виновным падение акций банка «Пересвет». «Форс-мажор», - пожал плечами Вальшин, выступая перед судьей.
Вальшин также ответил на вопрос следствия, кто придумал привлекать средства в «ТФБ Финанс» из банка ТФБ. Впрочем, конкретного ответа находящийся в клетке мужчина не дал, сказал лишь, что «это был кто-то из руководства». При этом в своей невиновности подозреваемый не сомневается. Когда до начала заседания он попросил удалить из зала прессу, обронил такую фразу: «Когда меня будут оправдывать, не запомнит никто, а сегодняшний день запомнят все». Судья удалять прессу не стал.
Защита подозреваемого попросила приобщить к делу несколько характеристик, справки о хронических заболеваниях (в частности, глазном), а также сообщила, что Вальшин — единственный кормилец в семье, у него на иждивении 7-летний ребенок и неработающая жена.
- Конечно, не работает, зачем? Обворовали нас, мы тоже больные теперь и с плохим зрением, все глаза выплакали! – полетели с задних рядов реплики в адрес супруги Вальшина, которая присутствовала на заседании.
Супруга огрызнулась, мол, когда подписывали договоры, читать надо было внимательнее, чем вызвала новую волну негодования. Приставам пришлось взывать к порядку.
Накал страстей достиг кульминации в тот момент, когда судья удалился в совещательную комнату. Одна из пенсионерок-«дэушниц» бросилась к клетке, где сидел Вальшин, выкрикивая оскорбления. Пожилую женщину удалили из зала.
В итоге суд решил удовлетворить ходатайство следователя и арестовать Тимура Вальшина до 2 апреля. Это решение вызвало бурный восторг у «дэушников» - они покидали зал суда с возгласами «Есть на свете справедливость!».
Сегодня в том же Советском райсуде будут избирать меру пресечения начальнику управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ТФБ и руководителю отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустаму Тимербаеву, а также начальнику управления активных операций ценных бумаг ТФБ и одноименного управления «ТФБ Финанс» Илнару Абдульманову. Коллеги Вальшина были задержаны вчера вечером сразу после допроса в ГСУ МВД по РТ.
Комментарии посетителей
какую бы хрень не писали про нашего мэра магдеева н г к нему не прилипнет потому что он человек которого...
херня какаято
Эх, люди, люди ... Вальшин дает вам всем простить его и проявить великодушие. Давно ли вы дарили радость...
Так и НАХ-хаус в свою деревню обратно любоваться голыми мужскими задницами. Что вы в городе то делаете ? PS:...
у нас в деревне есть постоянный критик поссовета, вот уже лет десять он приходит к поссовету и кричит им...
В 1941 г. ей было 20 лет, в силу возраста она не могла работать секретарем райкома партии, для этого нужен был...
Рустам Минеханов сделал хадж ..умру..Так сделай так.
По-моему, это единственный здесь постоянный комментатор. Им гордиться нужно:)
закатилась наверно
тут все дело в личности еретнова. сытый голодного не разумеет, а как известно сергей из хорошей семьи. потом...
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Не выйдет что ? Если вы сочли себя гомиком, закиданным как...ми, я здесь при чем ?
Халяльной. PS: Че это сразу - кошерной ? Причем здесь кашрут ?
Мимо :)))))) Не тратьте на меня какашки, у вас ничего не выйдет.
Простите, вы гомосексуалист ? Которому нравится , когда его закидывают какашками ? Смелое признание,...