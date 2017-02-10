Арестованный директор “ТФБ Финанс”: “Привлекать средства клиентов Татфондбанка придумал кто-то из руководства”

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09 февраля в 15:19
В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”
В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”

Проверяющим руководство детского сада не смогло предоставить документы о происхождении продуктов питания и сертификаты соответствия, законность перепланировки квартиры также вызвала сомнения.

09 февраля в 12:37
Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры
Российские туроператоры из-за кризиса перестали продавать горящие туры

Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30−40 процентов выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот.

09 февраля в 12:22
Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана
Челны впервые возглавили рейтинг Минздрава Татарстана

Второе место досталось Тукаевскому району, третье – Нижнекамску.  Оценка проводилась по 40 показателям: демография, экономическая эффективность и деятельность медицинских учреждений.
09 февраля в 11:53
Челнинцев приглашают на проектные семинары
Челнинцев приглашают на проектные семинары

Во время встречи чиновников, архитекторов и населения будут обсуждать вопросы о дальнейшем благоустройстве города.

09 февраля в 10:57
“Лыжню Татарстана” отменили из-за морозов
“Лыжню Татарстана” отменили из-за морозов

По новым планам массовое спортивное мероприятие пройдет в Челнах 18 февраля.

09 февраля в 10:06
Госдума приняла поправки о штрафах за плохие дороги
Госдума приняла поправки о штрафах за плохие дороги

Напомним, что согласно статистике ГИБДД, 70%  ДТП в Челнах происходят по причине некачественного дорожного покрытия.

09 февраля в 10:04
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)

При этом использовано фото российского президента 2000 года, когда он участвовал в казанском Сабантуе. Изображение дополняет слоган «Даже не думай уходить».

09 февраля в 09:51
Бегишево признан лучшим аэропортом России
Бегишево признан лучшим аэропортом России

Отметим, что это звание в номинации «Лучший аэропорт России» с пассажиропотоком до 1 млн человек аэропорту присуждается второй год подряд.

09 февраля в 09:22
Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам
Минпромторг назвал продукты, которые малоимущие смогут купить по продкартам

Как и предполагалось, алкоголь и табак россияне по ним приобрести не смогут, так же как и другие «вредные» продукты.

09 февраля в 09:12
В КДМЦ Челнов работает контакт-центр для вызова педиатра на дом
В КДМЦ Челнов работает контакт-центр для вызова педиатра на дом

Челнинцы теперь звонят в Казань, чтобы вызвать врача ребенку. Обязанности регистраторов переданы специальной службе, которая находится в столице Татарстана.


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Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

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Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
10 февраля 2017г. 04:20

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
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Видео:
Гигантское изображение Владимира Путина в тюбетейке появилось в центре Казани (ВИДЕО)
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 5 от 09 февраля 2017 г.
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Арестованный директор “ТФБ Финанс”: “Привлекать средства клиентов Татфондбанка придумал кто-то из руководства”

Арестованный директор &#8220;ТФБ Финанс&#8221;: &#8220;Привлекать средства клиентов Татфондбанка придумал кто-то из руководства&#8221;

В Советском райсуде суде Казани гендиректора ИК «ТФБ Финанс» и замдиректора Департамента инвестиционного развития Татфондбанка Тимура Вальшина посадили в клетку, хотя по закону человек, которому еще не избрана мера пресечения, не может там находиться. Возможно, таким образом Вальшина хотели оградить от разъяренных клиентов «ТФБ Финанс», которые пришли в суд. Потерявшие деньги «дэушники» давно ждали чьей-то крови и вот дождались, пишет "Вечерняя Казань".

Напомним, Тимура Вальшина задержали 6 февраля в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере, возбужденном после массовых обращений клиентов «ТФБ Финанс» в правоохранительные органы. Примечательно, что всего за два дня до этого президент Рустам Минниханов дал представителям этих органов поручение «усилить работу» по поиску виновных в проблемах ТФБ и «ТФБ Финанс». Силовики поручение выполнили.

На данный момент в деле — 106 заявлений от потерпевших (хотя формально процесс признания клиентов инвестиционной компании «ТФБ финанс» потерпевшими только начался). Но эта цифра может значительно вырасти.

 - В наших списках пострадавших более 450 человек, - рассказала корреспонденту издания одна из активисток инициативной группы «дэушников» Майя Бекбулатова.

  Сумма ущерба, которую на данный момент насчитали следователи ГСУ МВД по РТ — около 90 млн рублей. Поэтому преступление квалифицировано как «мошенничество в особо крупном размере».

Как выяснилось сегодня в суде, не вся документация, касающаяся деятельности ИК «ТФБ Финанс», на сегодняшний день найдена и изъята. Этот довод следователь привела в качестве одного из обоснований требования заключить Вальшина под арест – как должностное лицо, имеющее доступ к недостающим бумагам, может спрятать их или уничтожить и помешать следствию.

После этого судья зачитал показания операционистов ТФБ — они проходят по делу как свидетели (во всяком случае, пока). Из слов этих свидетелей следует, что передавшие свои вклады из ТФБ в доверительное управление «ТФБ Финанс» лукавят, что, дескать, не ведали, что творили — якобы сотрудники банка заранее предупреждали их о том, что в обмен на высокую процентную ставку вклад потеряет страховку АСВ. В ответ с задних рядов, где сидели «дэушники», поднялся возмущенный гул: «Вот вранье, вот сволочи, совсем за дураков нас держат!».

В показаниях свидетелей-операционистов были любопытные моменты. Они рассказали, что указание заключать договора на перевод средств из банка в доверительное управление ИК «ТФБ Финанс» получали непосредственно от своих руководителей, а те - от вышестоящего руководства. При этом существовал план - каждый день в допофисе или филиале банка должен был быть заключен как минимум один такой договор. Операционисты получали за каждого сагитированного клиента вознаграждение - около тысячи рублей.

В свою очередь, Тимур Вальшин, занимающий должности как в ТФБ, так и в «ТФБ Финанс» в своих показаниях, также оглашенных в суде, валил вину на рядовых операционистов. Дескать, персонал мог недопонять распоряжения руководства и неправильно донести информацию до потребителя… В крахе ТФБ и его дочки «ТФБ Финанс» он считает виновным падение акций банка «Пересвет». «Форс-мажор», - пожал плечами Вальшин, выступая перед судьей.

Вальшин также ответил на вопрос следствия, кто придумал привлекать средства в «ТФБ Финанс» из банка ТФБ. Впрочем, конкретного ответа находящийся в клетке мужчина не дал, сказал лишь, что «это был кто-то из руководства». При этом в своей невиновности подозреваемый не сомневается. Когда до начала заседания он попросил удалить из зала прессу, обронил такую фразу: «Когда меня будут оправдывать, не запомнит никто, а сегодняшний день запомнят все». Судья удалять прессу не стал.

Защита подозреваемого попросила приобщить к делу несколько характеристик, справки о хронических заболеваниях (в частности, глазном), а также сообщила, что Вальшин — единственный кормилец в семье, у него на иждивении 7-летний ребенок и неработающая жена.

- Конечно, не работает, зачем? Обворовали нас, мы тоже больные теперь и с плохим зрением, все глаза выплакали! – полетели с задних рядов реплики в адрес супруги Вальшина, которая присутствовала на заседании.

Супруга огрызнулась, мол, когда подписывали договоры, читать надо было внимательнее, чем вызвала новую волну негодования. Приставам пришлось взывать к порядку.

Накал страстей достиг кульминации в тот момент, когда судья удалился в совещательную комнату. Одна из пенсионерок-«дэушниц» бросилась к клетке, где сидел Вальшин, выкрикивая оскорбления. Пожилую женщину удалили из зала.

В итоге суд решил удовлетворить ходатайство следователя и арестовать Тимура Вальшина до 2 апреля. Это решение вызвало бурный восторг у «дэушников» - они покидали зал суда с возгласами «Есть на свете справедливость!».

Сегодня в том же Советском райсуде будут избирать меру пресечения начальнику управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ТФБ и руководителю отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустаму Тимербаеву, а также начальнику управления активных операций ценных бумаг ТФБ и одноименного управления «ТФБ Финанс» Илнару Абдульманову. Коллеги Вальшина были задержаны вчера вечером сразу после допроса в ГСУ МВД по РТ.

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Комментарии:


. 09.02.2017 15:11

Эх, люди, люди ... Вальшин дает вам всем простить его и проявить великодушие. Давно ли вы дарили радость незнакомым людям ? Особенно тем, которые делали вам хреново ? Неработающее, малолетнее и подслеповатое семейство Вальшиных предоставляет вам всем - чохом - такой шанс. А это дорогого стОит. Зато представляете, как вы будете гордиться собой, просто охренеете и затащитесь от того, какие вы все великодушные (лош...ры) PS: В  скобках - сильно не читать !

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