Архитектор из Голландии рассказал как преобразить Челны

В минувшую пятницу, челнинские студенты встретились с партнером международного архитектурного бюро DROM Тимуром Каримуллиным, который вместе с командой КБ «Стрелка» занимается преображением города.
Команда архитекторов приехала в Челны в рамках программы федерального проекта по благоустройству общественных пространств моногородов.
– В мире архитекторов Набережные Челны довольно известны, поскольку это первый линейный город, – рассказал журналистам Каримуллин. – При всей уникальности, есть естественные моменты, которые можно подправить. Например, сразу же бросается в глаза отсутствие ярко-выраженного центра.
Он отметил, что в городе уже есть ряд мест, которые уже сегодня работают как общественные пространства – это бульвар Энтузиастов и продолжающаяся за ним ось уходящая внутрь микрорайона и проходящая через Шишкинский бульвар. Однако больше всего на это место претендует площадь Азатлык.
– Огромная, внушающая трепет своими масштабами площадь Азатлык, которая к сожалению пока не так хорошо запрограммирована, не работает насколько она могла бы работать, – поделился архитектор. – Прежде всего нужно привести туда жизнь, потому что городская площадь должна жить активно 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.
В градостроительстве, архитектуре и ландшафтном дизайне есть много инструментов, которые помогут сделать так, чтобы люди не просто проходили сквозь площадь, а чтобы она стала центром притяжения, уверен молодой специалист.
Поделился Каримуллин и своим впечатлением о Набережных Челнах. Журналисты поинтересовались, как он относится к цветным домам.
– Это не уникальная особенность Набережных Челнов. Скорее город известен своей белизной и это достаточно сильный образ. Новые цветные дома – это трендовое в России явление, которое не всегда уместно и Челны остается белым городом для меня. Но это естественный процесс, ничего менять не надо, пусть течет само по себе.
Стоит отметить, что Тимур Каримуллин – уроженец Татарстана. Родился и вырос 36-летний архитектор в Казани, окончил КГАСУ, затем, выиграв грант, продолжил обучение в Голландии. Сейчас он живет и работает в Роттердаме.
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