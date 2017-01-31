Автор идеи беби-боксов в России о подброшенном малыше в Челнах: «Попытайтесь вернуть ребенка»

Президент Благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова через соцсети обратилась к родителям ребенка, оставленного в челнинском беби-боксе.
Сейчас правоохранительные органы проверяют не находятся ли ребенок в розыске. Родителям, которые оставили малыша в беби-боксе, не грозит уголовная ответственность. Более того, есть возможность вернуть малыша в родную семью, поясняют в благотворительном фонде «Колыбель надежды».
Отметим, что «капсулу жизни» при КДМЦ Челнов открыли в мае 2015 года, но до недавнего времени задействована она не была. 27 января в него подкинули первого новорожденного.
«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, – сообщили «Вечерке» в КДМЦ.
Персонал пока не раскрывает каких-либо сведений о малыше.
По данным фонда, в России на сегодняшний день из 63 оставленных в беби-боксе детей, 9 малышей были возвращены в биологические семьи.
«Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! В ближайшее время органы опеки и попечительства займутся поиском новой семьи для ребенка» – говорится в обращении от имени президента фонда Елены Котовой к родителям и родственникам ребенка.
С почином
Одни считают «миссию-минимум» беби-бокса В Челнах уже выполненной, другие говорят, что само наличие этого ящика толкает женщин на неверный шаг. Мнение жителей города к новости о первом подброшенном малыше разделилось.
В соцсетях в эти выходные разразилась бурная дискуссия (пунктуация и орфография авторов сохранены):
Дмитрий Тетерин: «С почином», как говорится. Скептики были неправы, вот и спасена жизнь.
Самандар Рахмоналиевич: А с другой стороны может предложение породило спрос? Может если бы не было бэби-бокса, то у матери не появился бы соблазн оставить в нем ребенка...лишь бы очередь теперь не выстроилась.
Руслан Салахов: Самандар, ага у мусорки бы бросила! Я думаю не надо вам говорить о том что случаи такие повсеместны.
Альбина Гиниятуллина: Здоровья малышу. Какая ответственность на врачах за ребенка, когда не известно, б каких условиях он был рожден
Любовь Ибрагимова: Читала что оставленных в Б. боксах детей по закону нельзя усыновлять! Так что рано радуетесь! Это нелегальные дети, можно и оф. не оформлять, при желании, В Европе в многих городах закрывают эти боксы, т. к. дети оттуда бесследно исчезают.
Денис Хамидуллин: Любовь, на органы типа?
Любовь Ибрагимова: Денис, да, на черный рынок, погуглите, много найдете.
Ирина Иришкина: палка о двух концах. но факт: малыш здоров и под присмотром мед.персонала.
Кристина Султанова: Вроде хорошо! жизнь спасена!и как то грустно, ... скорее бы тебе малыш нашлась любящая мама, чтобы ты не рос в наших детских домах
Дмитрий Тетерин: Не судите... В нашей стране матери-одиночки от государства получают нелепые 50 рублей пособия... Не от хорошей жизни оставляют детей, делают аборты несовершеннолетние и т.д.
КСТАТИ:
Благотворительный фонд «Колыбель надежды» просит родителей подброшенного в челнинский бэби-бокс ребенка в самое ближайшее время обратиться к ним (Контактный телефон руководителя фонда Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, (342) 2444499, 2444499@mail.ru), либо в органы опеки г. Набережные Челны.
Комментарии посетителей
Что бы у этого старосты сынок вырос павлушей морозовым.
Сергей, вот и будь бараном, коим всегда был. А то ишь ты - решил касту поменять. Сиди в своем стойле, не вякай и...
СеРОЖА, какой такой тебе, дятлу, курс ДОЛЛАРА ? Иди курс фанфуриков к б/у стеклотаре вычисляй, сорос помоечный ...
Ни хрена. Не получилось хитропопым прикинуться, так хоть щас - будь мужиком. Фраеров тут нашел. Ну еще понятно...
У меня. А ты, дятел этакий, полировщик болтов какого разряда ?
Сергей, не трогайте Ильдара. Хотя... Хоть трогай, хоть не трогай, Ильдар сам по себе вонючий. Он, очевдено, с...
Сергей не трогай га...но, вонять не будет.
Эх, Сергей, говорили что ты тролль А у тебя , оказывается бомбит - http://turboportal.ru/pics/sandbox/4666-post.html...
вау.... судя по описанию ты дока в этом вопросе.... интересно что твоя мама лакала перед тем как тебя зачать в...
)))))) а у кого она есть?
ну совсем запутали... это что укрепление или как Текущий курс рубля объявлен невозможным Далее:...
к сожалению ты прав... удобнее быть как все.... баранами стойлового содержания
Поэтому, Сергей, каберовские болты полируй еще энергичнее и старательнее. Альтернативы то у тебя нет ...
Ты там потише про Кремль. А то смотри - Сибирь большая, места для тебя найдется снег там чистить. А вот в...
Сергей, тебе они походу сделали массаж. Простаты. Да инструмент вынуть забыли. Так и ходишь весь день...
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в смысле ? массаж делать не хотят?
если бы просили выплат, то другое дело. а признать банкротом - это отказаться от претензий. то ли имеет место...
)))))) как Вам ? “проститутки распаясались” .... и сам не гам ( более чем уверен что фитиль давно угас ) и другому...
ну нет покоя пенсионеру от проституток...