Автор идеи беби-боксов в России о подброшенном малыше в Челнах: «Попытайтесь вернуть ребенка»

Президент Благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова через соцсети обратилась к родителям ребенка, оставленного в челнинском беби-боксе.

Сейчас правоохранительные органы проверяют не находятся ли ребенок в розыске. Родителям, которые оставили малыша в беби-боксе, не грозит уголовная ответственность. Более того, есть возможность вернуть малыша в родную семью, поясняют в благотворительном фонде «Колыбель надежды».

Отметим, что «капсулу жизни» при КДМЦ Челнов открыли в мае 2015 года, но до недавнего времени задействована она не была. 27 января в него подкинули первого новорожденного.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, – сообщили «Вечерке» в КДМЦ.

Персонал пока не раскрывает каких-либо сведений о малыше.

По данным фонда, в России на сегодняшний день из 63 оставленных в беби-боксе детей, 9 малышей были возвращены в биологические семьи.

«Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! В ближайшее время органы опеки и попечительства займутся поиском новой семьи для ребенка» – говорится в обращении от имени президента фонда Елены Котовой к родителям и родственникам ребенка.

С почином

Одни считают «миссию-минимум» беби-бокса В Челнах уже выполненной, другие говорят, что само наличие этого ящика толкает женщин на неверный шаг. Мнение жителей города к новости о первом подброшенном малыше разделилось.

В соцсетях в эти выходные разразилась бурная дискуссия (пунктуация и орфография авторов сохранены):

Дмитрий Тетерин: «С почином», как говорится. Скептики были неправы, вот и спасена жизнь.

Самандар Рахмоналиевич: А с другой стороны может предложение породило спрос? Может если бы не было бэби-бокса, то у матери не появился бы соблазн оставить в нем ребенка...лишь бы очередь теперь не выстроилась.

Руслан Салахов: Самандар, ага у мусорки бы бросила! Я думаю не надо вам говорить о том что случаи такие повсеместны.

Альбина Гиниятуллина: Здоровья малышу. Какая ответственность на врачах за ребенка, когда не известно, б каких условиях он был рожден

Любовь Ибрагимова: Читала что оставленных в Б. боксах детей по закону нельзя усыновлять! Так что рано радуетесь! Это нелегальные дети, можно и оф. не оформлять, при желании, В Европе в многих городах закрывают эти боксы, т. к. дети оттуда бесследно исчезают.

Денис Хамидуллин: Любовь, на органы типа?

Любовь Ибрагимова: Денис, да, на черный рынок, погуглите, много найдете.

Ирина Иришкина: палка о двух концах. но факт: малыш здоров и под присмотром мед.персонала.

Кристина Султанова: Вроде хорошо! жизнь спасена!и как то грустно, ... скорее бы тебе малыш нашлась любящая мама, чтобы ты не рос в наших детских домах

Дмитрий Тетерин: Не судите... В нашей стране матери-одиночки от государства получают нелепые 50 рублей пособия... Не от хорошей жизни оставляют детей, делают аборты несовершеннолетние и т.д.

КСТАТИ:

Благотворительный фонд «Колыбель надежды» просит родителей подброшенного в челнинский бэби-бокс ребенка в самое ближайшее время обратиться к ним (Контактный телефон руководителя фонда Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, (342) 2444499, 2444499@mail.ru), либо в органы опеки г. Набережные Челны.