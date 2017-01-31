Автор идеи беби-боксов в России о подброшенном малыше в Челнах: «Попытайтесь вернуть ребенка»

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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
31 января 2017г. 23:44

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Карина Фазылзянова
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В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 3 от 24 января 2017 г.

Автор идеи беби-боксов в России о подброшенном малыше в Челнах: «Попытайтесь вернуть ребенка»

Автор идеи беби-боксов в России о подброшенном малыше в Челнах: «Попытайтесь вернуть ребенка»

Президент Благотворительного фонда «Колыбель надежды» Елена Котова через соцсети обратилась к родителям ребенка, оставленного в челнинском беби-боксе.

Сейчас правоохранительные органы проверяют не находятся ли ребенок в розыске. Родителям, которые оставили малыша в беби-боксе, не грозит уголовная ответственность. Более того, есть возможность вернуть малыша в родную семью, поясняют в благотворительном фонде «Колыбель надежды».

Отметим, что «капсулу жизни» при КДМЦ Челнов открыли в мае 2015 года, но до недавнего времени задействована она не была. 27 января в него подкинули первого новорожденного.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Это первый случай, когда с помощью бэби-бокса удалось сохранить жизнь маленького человека. Медицинский персонал действовал слаженно, согласно регламенту, – сообщили «Вечерке» в КДМЦ.

Персонал пока не раскрывает каких-либо сведений о малыше.

По данным фонда, в России на сегодняшний день из 63 оставленных в беби-боксе детей, 9 малышей были возвращены в биологические семьи.

«Мы призываем еще раз обдумать свое решение и попытаться вернуть ребенка! Не бойтесь осуждения. Наша задача – помочь вам найти выход из сложной жизненной ситуации. Выход есть всегда! А вот возможность возвращения малыша сильно ограничена временем! В ближайшее время органы опеки и попечительства займутся поиском новой семьи для ребенка» – говорится в обращении от имени президента фонда Елены Котовой к родителям и родственникам ребенка.

С почином

Одни считают «миссию-минимум» беби-бокса В Челнах уже выполненной, другие говорят, что само наличие этого ящика толкает женщин на неверный шаг. Мнение жителей города к новости о первом подброшенном малыше разделилось.

В соцсетях в эти выходные разразилась бурная дискуссия (пунктуация и орфография авторов сохранены):

Дмитрий Тетерин: «С почином», как говорится. Скептики были неправы, вот и спасена жизнь.

Самандар Рахмоналиевич: А с другой стороны может предложение породило спрос? Может если бы не было бэби-бокса, то у матери не появился бы соблазн оставить в нем ребенка...лишь бы очередь теперь не выстроилась.

Руслан Салахов: Самандар, ага у мусорки бы бросила! Я думаю не надо вам говорить о том что случаи такие повсеместны.

Альбина Гиниятуллина: Здоровья малышу. Какая ответственность на врачах за ребенка, когда не известно, б каких условиях он был рожден

Любовь Ибрагимова: Читала что оставленных в Б. боксах детей по закону нельзя усыновлять! Так что рано радуетесь! Это нелегальные дети, можно и оф. не оформлять, при желании, В Европе в многих городах закрывают эти боксы, т. к. дети оттуда бесследно исчезают.

Денис Хамидуллин: Любовь, на органы типа?

Любовь Ибрагимова: Денис, да, на черный рынок, погуглите, много найдете.

Ирина Иришкина: палка о двух концах. но факт: малыш здоров и под присмотром мед.персонала.

Кристина Султанова: Вроде хорошо! жизнь спасена!и как то грустно, ... скорее бы тебе малыш нашлась любящая мама, чтобы ты не рос в наших детских домах

Дмитрий Тетерин: Не судите... В нашей стране матери-одиночки от государства получают нелепые 50 рублей пособия... Не от хорошей жизни оставляют детей, делают аборты несовершеннолетние и т.д.

КСТАТИ:

Благотворительный фонд «Колыбель надежды» просит родителей подброшенного в челнинский бэби-бокс ребенка в самое ближайшее время обратиться к ним (Контактный телефон руководителя фонда Котовой Елены Юрьевны: 8-919-70-23-999, (342) 2444499, 2444499@mail.ru), либо в органы опеки г. Набережные Челны.  

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Комментарии:


. 30.01.2017 15:18

Очень неоднозначные чувства вызывает эта новость... То ли хорошо, то ли плохо, непонятно

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. 30.01.2017 15:55

хоть бы мама малыша одумалась, и забрала ребенка!  а по существу, не от хорошей жизни от детей избавляются...

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. 30.01.2017 16:14

Нет, это не 123 сейчас был, это клоун, которому чужие лавры покоя не дают.
Настоящий 123 набрал бы и набирает вот что нибудь этакое:
Очень неоднозначные чувства вызывает ВСЯ эта газетенка... То ли хорошАЯ ОНА, то ли плохАЯ, непонятно.
То ли читать всю эту хрень, то ли в туалете применить.  :)

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. 31.01.2017 08:31

у вас хорошо?

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. 31.01.2017 10:35

Хорошо - что ? А, Вы , наверное, подружка местных дебилов - Сергея и Ильдара. Они тоже будучи не в состоянии понятно выразить свои мысли набирают всякие нескладухи, после чего начинают мнить себя троллями.

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Алсу Газизова 31.01.2017 08:33

Если выберете второе, обязательно позовите меня. Очень хочется посмотреть, как человек гаджет применяет в этом деле.

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. 31.01.2017 10:40

Алсу, вы для начала с грамматикой хотя бы в заголовках разберитесь (например - про сову) , после чего попробуйте перевести слово “гаджет”. Оно не от русского слова “ГАД”.
Я открою  вам тайну - что бы применить газету в туалете гаджеты не нужны.
ЗЫ: вы любите подсматривать за подобными процессами ? Журналистская привычка ?

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