Автор популярных татарских песен не может вернуться из Германии на Родину

Проживающий в Германии автор десятков песен Ирек Габдрахманов обратился за помощью к радио Азатлык. Инвалид II группы рассказал историю своей жизни и о том, как оказался в Германии.
54-летний Ирек Габдрахманов живет в небольшом городке под Дюссельдорфом в Германии. Родился он в Буздякском районе Башкортостана. Матери уже нет в живых, отец в пожилом возрасте.
Чтобы не быть обузой своим родным, в 2009 году Габдрахманов переезжает из родной деревни в дом для престарелых и инвалидов в Октябрьском.
Приближаясь к 300 кг веса, Иреку Габдрахманову становилось все тяжелее себя обслуживать. Врачи поставили ему диагноз эндокринная дисфункция. Ирека Габдрахманова признали инвалидом II группы, и он продолжал жить в доме престарелых до 2012 года.
Услышав о том, что в Германии могут вылечить его болезнь, сделать операцию, он собирает все свои накопленные деньги и уезжает в Германию. Но его надежды не оправдываются, в Германии ему говорят, что помочь ничем не могут, болезнь слишком запущена. Сейчас Габдрахманов живет на деньги благотворительной организации "Красный Крест". У него на руках нет документов, подтверждающих право его проживания в Германии.
С прошлого года Ирек Габдрахманов стремится попасть на родину. В Германии он не может получить статус инвалида. Чтобы подтвердить статус, полученный в России, ему нужно пройти через проверки в медицинских учреждениях.
— Мне тяжело сделать даже пять шагов, я не могу даже встать самостоятельно, если упаду со своего сидячего места. Приходят спасатели и садят обратно на кровать. Говорят, что если я не смогу пойти в государственную организацию, то не смогу получить инвалидность. Там, где я сейчас живу, мне не оказывается никакая помощь. Например, мне от государства полагаются специальные ходунки, но их нет. У меня здесь нет никаких прав, так как я не гражданин этой страны, — говорит Ирек Габдрахманов.
Дом Ирека Габдрахманова в Башкортостане
В 2015 году Габдрахманов писал президенту Башкортостана Рустему Хамитову и Владимиру Путину, но ответа не получил. Райцентр в Башкортостане отписался о том, что выделил 57 тысяч рублей на ремонт дома. Однако никто не хочет брать на себя хлопоты по его возвращению.
— Я надеюсь, что если мне помогут, то я смогу вернуться. Врач должен доказать мою неспособность ходить, а для этого ему нужно приехать ко мне. А здесь, в Германии, такой возможности нет, мне пришлось бы идти к врачу самостоятельно. Уже восемь месяцев страдаю от болей в позвоночнике, ногах, а проверяющих и лечащих рядом нет. Однажды меня возили на рентген, но из-за большого количества жира, на рентгене ничего увидеть не удалось. Поэтому надежд на возвращение крайне мало, — говорит Габдрахманов.
На родине автор популярных песен в свое время купил старый дом. Однако жилище стало практически непригодным к проживанию. Бревна сгнили, потолок разрушен. Дом был п остроени еще в царские времена.
— В доме нет ни душа, ни туалета, чтобы построить их, нужны большие деньги. Когда вернусь, также нужна будет помощь в рекоонструкции дома, — признается Габдрахманов.
Он надеется на людей, у кого есть возможность помочь. Все желающие помочь могут зайти на его страницу ВКонтакте.
Вес Ирека Габдрахманова 350 кг, рост 180 см. Когда он родился, его вес составлял 7 кг. По мере взросления его вес тоже увеличивался: В 25 лет он уже весил 220 кг, к 40 годам набрал 300 кг.
Габдрахманов пишет стихи с 10 лет, приехав в Европу, начинает писать и музыку.
— Когда я начинаю писать стихи, в голову сразу приходит мелодия. Я ее напеваю, записываю на диктофон и даю ребятам-музыкантам, чтобы сделали аранжировку. Среди моих песен самой популярной считаю "Я увидел в тебе солнце", которую исполняет Габдельфат Сафин. Музыка моя. Еще популярной считаю песню "Остаемся жить" в исполнении Айдара Галимова, в ней слова мои. Песня "Войду в твое сердце", которую исполняет Расим Низамов, заняла в хит-параде первое место. Почти половину вышедших песен можно считать хитами, потому что они занимали первые места в хит-парадах, — рассказывает автор.
Песни, которые написал Ирек Габдрахманов исполняют такие видные певцы татарской эстрады, как Айдар Галимов, Габделфат Сафин. Более 50 песен уже исполняются, в запасе у него еще около 80 сочинений.
Комментарии посетителей
Насколько я знаю, Калмашом руководит женщина, госпожа Габдуллина. Неужели не боится, что убийство птиц...
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аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
в середине или даже в начале августа они уже улетают, и какие же это сельчане если природу даже не знают, как...
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