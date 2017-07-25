Автор популярных татарских песен не может вернуться из Германии на Родину

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25 июля в 10:11
В Челнах тестируют новый автобус
В Челнах тестируют новый автобус

Vector Next накануне курсировал по маршруту №1, в него может поместиться до 53 пассажиров.

25 июля в 09:37
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку
В Татарстане компания сливала отходы производства прямо в реку

Результаты анализа проб воды выявили превышение в 1,3 раза нормативов предельно допустимых концентраций по аммонию и нитритам. 

25 июля в 09:00
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России
Вузы Татарстана вошли в Топ-10 самых востребованных в России

Татарстан также отнесли к первой группе регионов, куда выпускники приезжают и учиться, и впоследствии работать.

25 июля в 08:26
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»
В Челнах встретили победителей ралли «Шелковый путь 2017»

Сегодня ночью команда «КАМАЗ-мастер» прилетела в Бегишево.

25 июля в 08:19
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару
Из “Бегишево” возобновились рейсы в Пермь и Самару

Рейсы будет выполнять авиакомпания «Комиавиатранс» на воздушных судах L-410 три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

24 июля в 16:37
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку
В Татарстане 17-летний подросток спас тонущую девочку

Две ее подружки испугавшись, молча стояли у берега в воде и ничего не могли объяснить, Егор, не раздумывая, прямо в одежде сразу бросился в воду.

24 июля в 16:09
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров
Роспотребнадзор РТ дал рекомендации по эксплуатации спиннеров

Управление изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

24 июля в 15:35
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

На этот раз причиной стали не ливни с ветром, а высокая пожароопасность в лесах.

24 июля в 13:06
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)
В Челнах мужчина выпал с четвертого этажа (ФОТО)

От трагедии его спас козырек дома. Челнинец был доставлен в БСМП.

24 июля в 13:01
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)
Из поликлиники в Челнах эвакуированы 224 человека (ФОТО)

Пожарно-спасательные подразделения вывели из задымленного здания 150 пациентов и 74 человека из числа персонала.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 28 от 19 июля, 2017г.
25 июля 2017г. 10:20

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Выпуск 28 от 19 июля 2017 г.
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Автор популярных татарских песен не может вернуться из Германии на Родину

Автор популярных татарских песен не может вернуться из Германии на Родину

Проживающий в Германии автор десятков песен Ирек Габдрахманов обратился за помощью к радио Азатлык. Инвалид II группы рассказал историю своей жизни и о том, как оказался в Германии.

54-летний Ирек Габдрахманов живет в небольшом городке под Дюссельдорфом в Германии. Родился он в Буздякском районе Башкортостана. Матери уже нет в живых, отец в пожилом возрасте.

Чтобы не быть обузой своим родным, в 2009 году Габдрахманов переезжает из родной деревни в дом для престарелых и инвалидов в Октябрьском.

Приближаясь к 300 кг веса, Иреку Габдрахманову становилось все тяжелее себя обслуживать. Врачи поставили ему диагноз эндокринная дисфункция. Ирека Габдрахманова признали инвалидом II группы, и он продолжал жить в доме престарелых до 2012 года.

Услышав о том, что в Германии могут вылечить его болезнь, сделать операцию, он собирает все свои накопленные деньги и уезжает в Германию. Но его надежды не оправдываются, в Германии ему говорят, что помочь ничем не могут, болезнь слишком запущена. Сейчас Габдрахманов живет на деньги благотворительной организации "Красный Крест". У него на руках нет документов, подтверждающих право его проживания в Германии.

С прошлого года Ирек Габдрахманов стремится попасть на родину. В Германии он не может получить статус инвалида. Чтобы подтвердить статус, полученный в России, ему нужно пройти через проверки в медицинских учреждениях.

— Мне тяжело сделать даже пять шагов, я не могу даже встать самостоятельно, если упаду со своего сидячего места. Приходят спасатели и садят обратно на кровать. Говорят, что если я не смогу пойти в государственную организацию, то не смогу получить инвалидность. Там, где я сейчас живу, мне не оказывается никакая помощь. Например, мне от государства полагаются специальные ходунки, но их нет. У меня здесь нет никаких прав, так как я не гражданин этой страны, — говорит Ирек Габдрахманов.

Дом Ирека Габдрахманова в Башкортостане

В 2015 году Габдрахманов писал президенту Башкортостана Рустему Хамитову и Владимиру Путину, но ответа не получил. Райцентр в Башкортостане отписался о том, что выделил 57 тысяч рублей на ремонт дома. Однако никто не хочет брать на себя хлопоты по его возвращению.

— Я надеюсь, что если мне помогут, то я смогу вернуться. Врач должен доказать мою неспособность ходить, а для этого ему нужно приехать ко мне. А здесь, в Германии, такой возможности нет, мне пришлось бы идти к врачу самостоятельно. Уже восемь месяцев страдаю от болей в позвоночнике, ногах, а проверяющих и лечащих рядом нет. Однажды меня возили на рентген, но из-за большого количества жира, на рентгене ничего увидеть не удалось. Поэтому надежд на возвращение крайне мало, — говорит Габдрахманов.

На родине автор популярных песен в свое время купил старый дом. Однако жилище стало практически непригодным к проживанию. Бревна сгнили, потолок разрушен. Дом был п остроени еще в царские времена.

— В доме нет ни душа, ни туалета, чтобы построить их, нужны большие деньги. Когда вернусь, также нужна будет помощь в рекоонструкции дома, — признается Габдрахманов.

Он надеется на людей, у кого есть возможность помочь. Все желающие помочь могут зайти на его страницу ВКонтакте. 

Вес Ирека Габдрахманова 350 кг, рост 180 см. Когда он родился, его вес составлял 7 кг. По мере взросления его вес тоже увеличивался: В 25 лет он уже весил 220 кг, к 40 годам набрал 300 кг.

Габдрахманов пишет стихи с 10 лет, приехав в Европу, начинает писать и музыку.

— Когда я начинаю писать стихи, в голову сразу приходит мелодия. Я ее напеваю, записываю на диктофон и даю ребятам-музыкантам, чтобы сделали аранжировку. Среди моих песен самой популярной считаю "Я увидел в тебе солнце", которую исполняет Габдельфат Сафин. Музыка моя. Еще популярной считаю песню "Остаемся жить" в исполнении Айдара Галимова, в ней слова мои. Песня "Войду в твое сердце", которую исполняет Расим Низамов, заняла в хит-параде первое место. Почти половину вышедших песен можно считать хитами, потому что они занимали первые места в хит-парадах, — рассказывает автор.

Песни, которые написал Ирек Габдрахманов исполняют такие видные певцы татарской эстрады, как Айдар Галимов, Габделфат Сафин. Более 50 песен уже исполняются, в запасе у него еще около 80 сочинений.

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