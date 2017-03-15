Беларусы хотят пробиться на машиностроительный рынок Челнов

Делегация машиностроительного холдинга из республики Беларусь «Амкодор» встретилась сегодня с руководителем исполкома Челнов. Она презентовали Ринату Абдуллину технику для городского хозяйства: дорожно-строительных, жилищно-коммунальных, снегоуборочных и лесопромышленных работ.

- Эта техника универсальна: сегодня она убирает снег, завтра помогает укладывать тротуарную плиту, послезавтра – выехала в поле, – пояснил замначальника управления развития в России холдинга «Амкодор» Степан Абрамович.

Предприятия белорусской компании ежегодно выпускают на 15 заводах более 5 тысяч единиц спецмашин и имеет 650 наименований товарной продукции собственного производства. Как отметили гости, 70% товара реализовывается а России. Холдинг уже вошел на рынки Татарстана. Технику «Амкодор», к примеру, покупает крупнейшая строительная компания «Татавтодор». Теперь бизнесмены из дружественной республики решили прощупать спрос в Набережных Челнах и заручится поддержкой администрации города. Смогут ли универсальные машины, а так же соотношение цены и качества, составить конкуренцию местным производителям?

Есть своя техника

Напомним, зимой 2011 года в Челнах наступил снежный коллапс , когда техника, имевшаяся в наличии у предприятий ЖКХ, не справлялась с нагрузкой и с трудом устраняла последствия обильных снегопадов. Поэтому руководство Татарстана в срочном порядке стало искать выход из сложившегося положения. Лучшим решением оказалось создание СП с швейцарской компанией Boschung – известным мировым производителем коммунальной техники. После проведенных переговоров, в которых принимал участие генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, основатель компании, член Совета директоров «Бошунг Холдинг АГ» Марсель Бошунг и президент Татарстана Рустам Минниханов, было принято решение организовать в Набережных Челнах на площадях Камского автозавода производство коммунальной техники с швейцарскими надстройками. Как отмечали СМИ, проводимые испытания показали, что спецмашины производства «Бошунг КАМА» по своей эффективности в четыре раза превосходят аналоги, представленные в сегменте коммунальной техники, а использование шасси КАМАЗ позволило значительно сократить эксплуатационные расходы по сравнению с зарубежными машинами..

Что касается, к примеру, сельхозотрасли, то тут братьев-славян давно опередили свои же земляки, открыв в 2003 году в Елабуге ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», которое является эксклюзивным дистрибьютором белорусского завода на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Причем, по объему продаж тракторов, он занимает лидирующие позиции в России.

Поддержка сверху

Гости постарались заинтересовать руководителя исполкома Набережных Челнов возможностями для местного бизнеса. Гендиректор управляющей компании «Смамаш» Евгений Храмов рассказал о схемах кредитования и покупки техники в лизинг, при этом, он намекнул, что их компания поддерживается в республике Беларусь на высоком политическом уровне.

- Вы можете предложить свою лизинговую компанию, через которую предприятия смогут приобретать нашу продукцию в рассрочку, а наше Правительство из бюджета будет компенсировать часть процентной ставки по лизингу. Компенсация равна ставке рефинансирование ЦБ РФ (примерно 10,5%), - рассказала Храмов. - Это будет взаимовыгодно.

Беларусы подчеркнули, что их задача не просто продать технику, а постоянно работать в регионе. Уже сейчас они имеют в Татарстане склад с готовой продукцией и запасными частями.

- Что вы сейчас от администрации города хотите? Рекламы? - уточнил глава исполкома.

- Мы хотим понять есть ли спрос в городе на нашу продукцию и в каких объемах, - пояснил Степан Абрамович.

Ринат Абдуллин предложил гостям презентовать свою продукцию перед потенциальными клиентами - предприятиями города.