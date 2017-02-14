Битва за миллионы Татарстана (ВИДЕО)

В поселке под Набережными Челнами который день не утихает война между старожилами и администрацией местного сельскохозяйственного предприятия. Маты и слезы — все идет в ход в борьбе за многомиллионное наследство.

«Разворошили улей» - так объясняют ситуацию сами местные жители. У магазина, у почты, конторы сельсовета — целыми днями собираются люди, чтобы обсудить, кому сколько денег должен выплатить ООО СХП «Алмаз». В офисе самой кампании который день аншлаг. Ругань с матами — рабочий фон отделения бухгалтерии.

- Мой муж больше 35 лет отработал, не пьянствовал, не хулиганил, - плачет Василя Яхина. - После армии сразу пришел в совхоз на ферму — и ему ничего не положено, говорят! Он умер уже, но его память жалко!

- Я пять лет шофером был, я даже в 1999 году первое место в районе занимал и четыре года - второе место. А меня нет в списках, - кричит Василь Шайхутдинов. Земли пай есть, а больше, говорит, не положено. Всю жизнь мама работала — тоже ничего.

Весь сыр-бор возник вокруг наследства совхоза «Татарстан», некогда носившего гордый статус «миллионника». После перестройки он был признан банкротом. В ноябре 1995 года распоряжением Президента Татарстана и управления сельского хозяйства администрации Тукаевского района, между жителями поселка должны были разделить земельные и имущественные паи. Участки народ получил, а вот про деньги, вырученные от продажи имущества банкрота, вспомнили аж 20 лет спустя.

- Тогда в списках было 350 работников совхоза и 300 пенсионеров - бывших работников. По деньгам речь шла, примерно, о 150 миллионах рублей, - рассказала нам бывший специалист совхоза. - Я документы все подготовила, и отдала в район. И с тех пор — молчание.

Все продали, а где деньги?

Жители говорят, что наследство совхоза 10 лет назад оказалось в руках владельцев ООО СХП «Алмаз», который был создан на месте обанкротившегося советского предприятия «Татарстан». Главбух компании Кадрия Файзуллина, показывает нашему корреспонденту документы: 29 июня 2016 года на баланс к ним перешло имущество, оцененное лишь в 15 448 тысяч рублей, то есть, в 10 раз меньше, чем изначально было в документах банкротившего совхоза.

- Эта сумма сложилась от реализации всего 400 голов дойных коров, а только их было 1640. Куда остальные делись? - задаются собравшиеся вопросом.

К слову, «Вечерка» осенью прошлого года уже бывала здесь и писала об опасениях местных жителей, утверждающих о банкротстве последнего поселкового предприятия. Но тогда из Министерства сельского хозяйства пришел официальный ответ: «Алмаз» прибыльное предприятие и о его ликвидации речи не идет. Однако, по словам людей, за эту зиму СХП распродал все наследство: зерноток, технику, корма, быков и лошадей, молоднях КРС. Утверждают, что продается и офис. Вот тогда-то местные жители и вспомнили о своей паевой доле от этого имущества. Так и выяснилось, что от денег осталась 1/10 часть, да и список пайщиков сократился вдвое.

- Бухгалтер говорит - ты уволился. Да в 1999 году уволился, но в 1995 году эти списки уже должны были быть, нам же тогда землю раздавали. У меня паи все были. А они все хапнули себе - главный бухгалтер, директор и его сын, - не унимается бывший фермерский шофер .

- Вот товарищ этот, работает недавно, полгода, а ему машина, все достается, это племянник директора, Ильнур! - продолжают выплескивать возмущение люди.

- Эту машину я за свои деньги купил! У меня имеются документы, могу доказать, - отвечает молодой человек и неожиданно начал выгонять всех из бухгалтерии. - Все выходите, контора закрывается на несколько часов. Видите, вы главного бухгалтера до истерики довели, как ей работать?!

Бывшие работники совхоза «Татарстан» готовы бороться за деньги до последнего. Многих пайщиков уже нет в живых — в дело вступили их наследники. Ведь речь идет о больших деньгах. Даже сейчас, при официальной стоимости имущества в 15 миллионов, каждому из тех, кто есть в списках, достанется, в среднем, по 45 000 рублей. Для того чтобы попасть в этот реестр, люди пишут жалобы в прокуратуру, антимонпольную службу и Правительство России.