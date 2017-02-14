Битва за миллионы Татарстана (ВИДЕО)

Вход | Регистрация
Курсы валют (15.02.2017):
$57.7388-0.3231 61.2955-0.4707
Погода в Набережных Челнах:
Пасмурно Пасмурно Пасмурно
-9° -10° -12°
День
15 февраля		 Вечер
15 февраля		 Ночь
16 февраля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
15 февраля в 12:37
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам
Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам

Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.

15 февраля в 11:57
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму
В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму

Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.

15 февраля в 11:55
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым
В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

15 февраля в 11:22
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов
Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов

Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.

15 февраля в 10:07
В Челнах замело детские площадки
В Челнах замело детские площадки

Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.

15 февраля в 09:49
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег
Прокуратура: ПАД плохо убирает снег

Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.

15 февраля в 08:38
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»
18 и 19 февраля в Челнах на ипподроме пройдут гонки на «Кубок Салавата»

Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большая часть призового фонда будет передана в детский дом.

14 февраля в 15:37
На пожаре в Челнах погиб мужчина
На пожаре в Челнах погиб мужчина

Горение произошло в одном из дачных домиков садоводческого общества «Заря».

14 февраля в 15:20
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой

Билет в мир большого шоу-бизнеса получила 19-летняя девушка без рук и без ног Вероника Лазарева.

14 февраля в 14:41
Из правил благоустройства Челнов уберут пункт о запрете парковаться на газонах
Из правил благоустройства Челнов уберут пункт о запрете парковаться на газонах

Но штрафы за это будут налагаться в соответствии с КОАП РТ и другими федеральными законами.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рамиль Халимов
заместитель руководителя исполкома города
09 февраля, 2017

Сказано во время заседания антинаркотической комиссии в мэрии: «Сейчас в клубах города обстановка спокойная, наркотические средства там не распространяются, сбыт такой продукции идет в основном через сеть интернет»

Ложь
Правда

Индекс правды: 22%
Проголосовало: 9

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 5 от 09 февраля, 2017г.
15 февраля 2017г. 12:51

Новости Колумнисты Работа Объявления

Экономика |

Здоровье |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Вечерняя тренировка

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 5 от 09 февраля 2017 г.
Автор:

Битва за миллионы Татарстана (ВИДЕО)

Битва за миллионы Татарстана (ВИДЕО)

В поселке под Набережными Челнами который день не утихает война между старожилами и администрацией местного сельскохозяйственного предприятия. Маты и слезы — все идет в ход в борьбе за многомиллионное наследство.

«Разворошили улей» - так объясняют ситуацию сами местные жители. У магазина, у почты, конторы сельсовета — целыми днями собираются люди, чтобы обсудить, кому сколько денег должен выплатить ООО СХП «Алмаз». В офисе самой кампании который день аншлаг. Ругань с матами — рабочий фон отделения бухгалтерии.

- Мой муж больше 35 лет отработал, не пьянствовал, не хулиганил, - плачет Василя Яхина. - После армии сразу пришел в совхоз на ферму — и ему ничего не положено, говорят! Он умер уже, но его память жалко!

- Я пять лет шофером был, я даже в 1999 году первое место в районе занимал и четыре года - второе место. А меня нет в списках, - кричит Василь Шайхутдинов. Земли пай есть, а больше, говорит, не положено. Всю жизнь мама работала — тоже ничего.

Весь сыр-бор возник вокруг наследства совхоза «Татарстан», некогда носившего гордый статус «миллионника». После перестройки он был признан банкротом. В ноябре 1995 года распоряжением Президента Татарстана и управления сельского хозяйства администрации Тукаевского района, между жителями поселка должны были разделить земельные и имущественные паи. Участки народ получил, а вот про деньги, вырученные от продажи имущества банкрота, вспомнили аж 20 лет спустя.

- Тогда в списках было 350 работников совхоза и 300 пенсионеров - бывших работников. По деньгам речь шла, примерно, о 150 миллионах рублей, - рассказала нам бывший специалист совхоза. - Я документы все подготовила, и отдала в район. И с тех пор — молчание.

Все продали, а где деньги?

Жители говорят, что наследство совхоза 10 лет назад оказалось в руках владельцев ООО СХП «Алмаз», который был создан на месте обанкротившегося советского предприятия «Татарстан». Главбух компании Кадрия Файзуллина, показывает нашему корреспонденту документы: 29 июня 2016 года на баланс к ним перешло имущество, оцененное лишь в 15 448 тысяч рублей, то есть, в 10 раз меньше, чем изначально было в документах банкротившего совхоза.

- Эта сумма сложилась от реализации всего 400 голов дойных коров, а только их было 1640. Куда остальные делись? - задаются собравшиеся вопросом.

К слову, «Вечерка» осенью прошлого года уже бывала здесь и писала об опасениях местных жителей, утверждающих о банкротстве последнего поселкового предприятия. Но тогда из Министерства сельского хозяйства пришел официальный ответ: «Алмаз» прибыльное предприятие и о его ликвидации речи не идет. Однако, по словам людей, за эту зиму СХП распродал все наследство: зерноток, технику, корма, быков и лошадей, молоднях КРС. Утверждают, что продается и офис. Вот тогда-то местные жители и вспомнили о своей паевой доле от этого имущества. Так и выяснилось, что от денег осталась 1/10 часть, да и список пайщиков сократился вдвое.

- Бухгалтер говорит - ты уволился. Да в 1999 году уволился, но в 1995 году эти списки уже должны были быть, нам же тогда землю раздавали. У меня паи все были. А они все хапнули себе - главный бухгалтер, директор и его сын, - не унимается бывший фермерский шофер .

- Вот товарищ этот, работает недавно, полгода, а ему машина, все достается, это племянник директора, Ильнур! - продолжают выплескивать возмущение люди.

- Эту машину я за свои деньги купил! У меня имеются документы, могу доказать, - отвечает молодой человек и неожиданно начал выгонять всех из бухгалтерии. - Все выходите, контора закрывается на несколько часов. Видите, вы главного бухгалтера до истерики довели, как ей работать?!

Бывшие работники совхоза «Татарстан» готовы бороться за деньги до последнего. Многих пайщиков уже нет в живых — в дело вступили их наследники. Ведь речь идет о больших деньгах. Даже сейчас, при официальной стоимости имущества в 15 миллионов, каждому из тех, кто есть в списках, достанется, в среднем, по 45 000 рублей. Для того чтобы попасть в этот реестр, люди пишут жалобы в прокуратуру, антимонпольную службу и Правительство России. 

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru