Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»

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23 декабря в 16:08
Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана
Путин: Центробанк активно работает с руководством Татарстана

Президент во время пресс-конференции ответил на вопрос по проблемам в банковском секторе РТ.

23 декабря в 15:33
В Челнах под видом коммунальщиков действуют мошенники
В Челнах под видом коммунальщиков действуют мошенники

Неизвестные женщины представляются сотрудницами управляющих компаний и просят жителей подписать документы - якобы акты о проделанной за год работе.
23 декабря в 11:43
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами
В Челнах клиенты “ИнтехБанка” требуют объяснений по ситуации с их вкладами

Сегодня стало известно, что в банке, по аналогии с Татфондбанком, введена временная администрация, счета заморожены.

23 декабря в 10:05
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть
В татарстанских колониях зеки стали реже болеть

В колониях и СИЗО сегодня содержится более 900 ВИЧ-инфицированных и более 350 больных активным туберкулезом. В этом году удалось снизить смертность от туберкулеза - в 1,8 раз.
23 декабря в 09:09
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли
Парней, гревших ноги над Вечным огнем в РТ, нашли

В прокуратуре Альметьевска сообщили, что найдены двое молодых людей 24 и 27 лет, которые грели ноги над Вечным огнем. По словам молодых людей, они не оскверняли памятник и злого умысла у них не было.

23 декабря в 08:45
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших
ХК «Челны» завершает 2016 год в пятерке сильнейших

Двумя победами завершает ХК «Челны» уходящий 2016 год. Благо и сил не было затрачено на эти «виктории», сопернику из Саратова присуждены два технических поражения.

23 декабря в 08:37
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам
Валокордин и настойку боярышника будут продавать по рецептам

Власти России решили ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов после того, как в Иркутске погибли 72 человека, отравившись “Боярышником”.

23 декабря в 08:22
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела
В отношении челнинца, гонявшего по аэропорту Казани, возбуждено два уголовных дела

40-летний мужчина в момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

23 декабря в 08:19
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить
В РТ женщину, оставившую дочь в пакете на улице, будут судить

Свою вину мать девочки признала. Женщина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

22 декабря в 14:26
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»
Делегация из Сенегала приехала на «КАМАЗ»

Министр рыболовства и морского хозяйства страны Умар Гуе и другие гости посетили автомобильный завод и КИП «Мастер».


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
24 декабря 2016г. 17:47

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Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»
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Выпуск №49 от 22 декабря 2016 г.

Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»

Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»

Пошатнувшаяся банковская система Татарстана – одна из самых обсуждаемых тем последнего времени. 19 декабря возле главного офиса Татфондбанка в Челнах собрались рядовые горожане. Сегодня высказаться дали предпринимателям. В Торгово-промышленной палате города прошла встреча бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова с челнинскими предпринимателями бизнес которых оказался под угрозой из-за ситуации, сложившейся вокруг «Татфондбанка». 

Помимо Нагуманова, на вопросы отвечать пришли мэр города Наиль Магдеев, прокурор Челнов Александр Евграфов, заместитель руководителя налоговой инспекции Андрей Никиташин и председатель правления ТПП Юрий Петрушин. 

Стоит отметить, что встреча прошла при полном аншлаге. В зале просто не хватило места всем желающим, а практически половина из всех пришедших слушали стоя, при всем при том, что мероприятие длилось больше часа. 

Как отметил в начале бизнес-омбудсмен, главная задача, которая стоит перед властью сейчас: добиться того, чтобы предприниматели не прекратили свою работу. 

– Введен мораторий, введена временная администрация. Пока она не посчитает, не скажет (мы даже цифры, откровенно, не знаем), говорить «верните наши деньги» – это вопрос не к нам. Мы точно также хотим, чтобы деньги были возвращены, потому что прекрасно понимаем какая это катастрофа для всех предпринимателей, – предупредил Нагуманов. 

Он сказал, что закон не позволяет вмешиваться в работу временной администрации «Татфондбанка» даже надзорным органам, поэтому единственным разумным решением будет дождаться ее итогов. 

Не дошли налоги 

Рустам Гилязев, главный врач клиники «Прозрение» рассказал, что 7 декабря перечислил 1,3 млн рублей на зарплату своим сотрудникам, кроме того, были перечислены 700 000 рублей на налоги, однако теперь все деньги застряли в банке. 

– Получается, я сейчас должен повторно заплатить два миллиона? – поинтересовался он. 

– В любом случае мы, как бюджетополучатели, должны увидеть деньги. Мы их не увидели, но плательщик обязанность исполнил. Есть комиссия, которая рассматривает вопросы, связанные с исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов, – рассказал заместитель руководителя налоговой службы Андрей Никиташин. 

При этом он заметил, что подобная практика существовала и до сложившейся ситуации и каждый случай при данном раскладе рассматривается индивидуально. 

Говорят: «Вы мошенники» 

Предприниматель Дмитрий Третьяков, отметил, что практически у всех есть платежи, которые датируются не 7 декабря, якобы, когда у банка официально начались проблемы, а 5 декабря. 

– Статус этих платежей «Исполнено банком». Если бы любой из здесь сидящих подобное сделал со своим контрагентом или поставщиком, было бы заведено дело по финансовым преступлениям в особо крупном размере, – обратился он к прокурору. – У нас ситуация, когда мы работаем с контрагентами много лет, мы отправили платежи, по ним вывезли продукцию и нам в глаза говорят: «Вы мошенники». У нас есть обязательства перед контрагентами, с которыми мы работаем.

По его словам, теперь предприниматели вынуждены повторно закрывать свои долги. 

– Если лица совершили какое-либо преступление они должны быть наказаны, это все должно быть выяснено в ходе проверки, – ответил Евграфов, чем вызвал возмущение. 

– Поймите, мы сегодня не ищем виноватых здесь. Мы говорим, как жить дальше, – поддержал Нагуманов. – Давать правовую оценку имеет право суд в конце концов этим действиям, если они противоправного характера. Что мы будем прогнозировать, что будет в итоге, кто за это ответит. Я не знаю нам кровь нужна или нам жить сегодня надо? Не даст прокуратура вам сегодня правовую оценку.

Писать ничего не надо 

По словам некоторых предпринимателей, клиентов «Татфондбанка» просят перевести свои средства с корреспондентских счетов на расчетные. 

– Если взять самый плохой сценарий развития: банк банкрот, есть ли какая-то разница где эти деньги находятся: на корсчете или расчетном счете? – поинтересовался бизнесмен.

– Коллеги, я вас предупреждаю – никакие заявления не пишите. Сейчас отвечает за это банк. Вы деньги снимете с корсчетов, на свой переведете и будете отвечать персонально. Деньги ваши погибли, банк ушел в сторону. Это уловка, вы на эти вещи внимательно смотрите, – высказался председатель правления ТПП Юрий Петрушин и сорвал аплодисменты. 

Кроме того, Петрушин отметил, что было принято решение возобновить антикризисный штаб, чтобы оказывать бесплатно юридическую и консультационную поддержку бизнесменам, пострадавшим из-за проблем в банковской системе Татарстана. 

– По открытию расчетных счетов будьте внимательными, особенно с иногородними банками, – порекомендован Юрий Петрушин. – Мы имеем информацию, что банки будут рушиться. Я не буду называть цифру, но с банками ведется сейчас большая работа. 

КСТАТИ: 
Представитель фонда поддержки предпринимателей рассказал, что бизнесменам, у которых нет денег на выплату зарплаты сотрудникам, Минэкономики предлагает получить льготный кредит: до 300 000 рублей (под 10% на три года). После Нового года планируют запустить программу кредитования до 3 млн рублей. Все желающие могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (843) 524-90-90 с 9:00 до 18:00.

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Комментарии:


. 23.12.2016 21:35

Ну че они все петушатся - год петухов то еще не наступил.
Не читали Вечерние Челны штоли пару недель назад ?
Ведь черным по белому было сказано - слухи что надо снимать деньги со счетов, тк банки будут закрываться распространяет Госдеп.
Сейчас - Ну стали банки закрываться ... И че ? Вам же черным по белому, как людей просят - приходите завтра ! Завтра все решим ! А вы- все время СЕГОДНЯ приходите ... 
Не, ну тупые ...

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. 23.12.2016 22:24

Дорогие физ .лица и юр .лица.давайте скинемся у кого есть деньги в рас.счетах тфб.Скинемся по 10% остатков денег с рас.счета ,поддержем тяжелую ситуацию ,сделаем своими деньгами санацию может и подключится ЦБ и правительство РТ.

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. 23.12.2016 23:04

Рифнур, Вы бредите ? Почему по 10% а не по 9% или не по 11%? А с остатков эти 10 % - это сколько в абсолютных цифрах? А сколько надо для санации ? У вас есть санационный план ? И если скинутся то ЦБ и Правительство РТ точно подключатся ? Вы там на них надавите ?

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. 23.12.2016 22:50

Далее.
Если деньги на зарплату перечислены, но уже потерялись и никогда не найдутся, то есть два варианта:
1. Это так то форс мажор ! А когда форс мажор - тогда че? Правильно - ничего. Денег не будет. Не ну так то они есть у кого надо. Но сказать у кого - нельзя. Потому что че ? Правильно - форс мажор. То есть с первым вариантом все ясно, надеюсь ?
2. Но есть же и второй вариант - ну черным же по белому ! Взять кредит. То есть когда ты перевел деньги, их не стало то надо взять кредит что бы еще раз их перевести и их тоже не станет и тут че ? Правильно - взять кредит, что бы перевести и их  не станет, тогда че ? Правильно - взять кредит ... (и далее - 100500 раз). Вобщем  главная задача (молотьба и хлебоздача) - брать кредиты и платить свои долги.
Вот целых два варианта , а вы говорите - безвыходная ситуация...

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