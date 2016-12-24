Бизнес-омбудсмен Татарстана: «Нам кровь нужна или нам жить сегодня надо?»

Пошатнувшаяся банковская система Татарстана – одна из самых обсуждаемых тем последнего времени. 19 декабря возле главного офиса Татфондбанка в Челнах собрались рядовые горожане. Сегодня высказаться дали предпринимателям. В Торгово-промышленной палате города прошла встреча бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова с челнинскими предпринимателями бизнес которых оказался под угрозой из-за ситуации, сложившейся вокруг «Татфондбанка».

Помимо Нагуманова, на вопросы отвечать пришли мэр города Наиль Магдеев, прокурор Челнов Александр Евграфов, заместитель руководителя налоговой инспекции Андрей Никиташин и председатель правления ТПП Юрий Петрушин.

Стоит отметить, что встреча прошла при полном аншлаге. В зале просто не хватило места всем желающим, а практически половина из всех пришедших слушали стоя, при всем при том, что мероприятие длилось больше часа.

Как отметил в начале бизнес-омбудсмен, главная задача, которая стоит перед властью сейчас: добиться того, чтобы предприниматели не прекратили свою работу.

– Введен мораторий, введена временная администрация. Пока она не посчитает, не скажет (мы даже цифры, откровенно, не знаем), говорить «верните наши деньги» – это вопрос не к нам. Мы точно также хотим, чтобы деньги были возвращены, потому что прекрасно понимаем какая это катастрофа для всех предпринимателей, – предупредил Нагуманов.

Он сказал, что закон не позволяет вмешиваться в работу временной администрации «Татфондбанка» даже надзорным органам, поэтому единственным разумным решением будет дождаться ее итогов.

Не дошли налоги

Рустам Гилязев, главный врач клиники «Прозрение» рассказал, что 7 декабря перечислил 1,3 млн рублей на зарплату своим сотрудникам, кроме того, были перечислены 700 000 рублей на налоги, однако теперь все деньги застряли в банке.

– Получается, я сейчас должен повторно заплатить два миллиона? – поинтересовался он.

– В любом случае мы, как бюджетополучатели, должны увидеть деньги. Мы их не увидели, но плательщик обязанность исполнил. Есть комиссия, которая рассматривает вопросы, связанные с исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов, – рассказал заместитель руководителя налоговой службы Андрей Никиташин.

При этом он заметил, что подобная практика существовала и до сложившейся ситуации и каждый случай при данном раскладе рассматривается индивидуально.

Говорят: «Вы мошенники»

Предприниматель Дмитрий Третьяков, отметил, что практически у всех есть платежи, которые датируются не 7 декабря, якобы, когда у банка официально начались проблемы, а 5 декабря.

– Статус этих платежей «Исполнено банком». Если бы любой из здесь сидящих подобное сделал со своим контрагентом или поставщиком, было бы заведено дело по финансовым преступлениям в особо крупном размере, – обратился он к прокурору. – У нас ситуация, когда мы работаем с контрагентами много лет, мы отправили платежи, по ним вывезли продукцию и нам в глаза говорят: «Вы мошенники». У нас есть обязательства перед контрагентами, с которыми мы работаем.

По его словам, теперь предприниматели вынуждены повторно закрывать свои долги.

– Если лица совершили какое-либо преступление они должны быть наказаны, это все должно быть выяснено в ходе проверки, – ответил Евграфов, чем вызвал возмущение.

– Поймите, мы сегодня не ищем виноватых здесь. Мы говорим, как жить дальше, – поддержал Нагуманов. – Давать правовую оценку имеет право суд в конце концов этим действиям, если они противоправного характера. Что мы будем прогнозировать, что будет в итоге, кто за это ответит. Я не знаю нам кровь нужна или нам жить сегодня надо? Не даст прокуратура вам сегодня правовую оценку.

Писать ничего не надо

По словам некоторых предпринимателей, клиентов «Татфондбанка» просят перевести свои средства с корреспондентских счетов на расчетные.

– Если взять самый плохой сценарий развития: банк банкрот, есть ли какая-то разница где эти деньги находятся: на корсчете или расчетном счете? – поинтересовался бизнесмен.

– Коллеги, я вас предупреждаю – никакие заявления не пишите. Сейчас отвечает за это банк. Вы деньги снимете с корсчетов, на свой переведете и будете отвечать персонально. Деньги ваши погибли, банк ушел в сторону. Это уловка, вы на эти вещи внимательно смотрите, – высказался председатель правления ТПП Юрий Петрушин и сорвал аплодисменты.

Кроме того, Петрушин отметил, что было принято решение возобновить антикризисный штаб, чтобы оказывать бесплатно юридическую и консультационную поддержку бизнесменам, пострадавшим из-за проблем в банковской системе Татарстана.

– По открытию расчетных счетов будьте внимательными, особенно с иногородними банками, – порекомендован Юрий Петрушин. – Мы имеем информацию, что банки будут рушиться. Я не буду называть цифру, но с банками ведется сейчас большая работа.

КСТАТИ:

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