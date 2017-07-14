«Боимся спать ночами, вдруг булыжник угодит спящему в голову»

В Набережных Челнах развернулась настоящая война между жителями домов 3/14/1 и 3/14/2 поселка ГЭС и местным автомойки и шиномонтажа «Спартак». В марте прошлого года жильцы выступили против строительства этого комплекса под своими окнами, утверждая, что его эксплуатация нарушает санитарные нормы и правила, а так же земельное и градостроительное законодательство.

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан - земельный участок с кадастровым номером 16:52:020103:7307, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, переулок А. Гайдара в районе д. 1, имеет вид разрешенного использования – 4.9 - обслуживание автотранспорта (гараж). Он был установлен на основании распоряжения челнинского исполкома от 09.10.2015 № 599-р. Однако, тот же исполком, в ответ на жалобу жильцов, дал четкое пояснение — объект был возведен без разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию. То есть, является самовольной постройкой. Между тем, и мойка и шиномонтаж продолжают работать второй год, досаждая жителям двух домов.

«Пыль, шум и грохот от деятельности предпринимателя сделали нашу жизнь невыносимой. Мы дышим парами бензина и автохимии. Движение автомобилей осуществляется по пешеходному тротуару, так как автомойка построена в тупике и не располагает достаточными подъездными путями. Не обеспечена безопасность движения пешеходов. На автомойке отсутствует туалет и рабочие, а так же клиенты, ходят по нужде прямо у нас под окнами», - говорится в коллективном обращении к президенту Татарстана.

Жители жалуются на увеличение ОДН в квитанциях по квартплате и на то, что из-за такого соседства упала стоимость жилплощади. Летом они начали обивать пороги различным инстанций и ведомств, которые стали выявлять все новые нарушения в «Спартаке» - в сфере налогов, законодательства об отходах производства и потребления, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране атмосферного воздуха, об охране окружающей среды.

- Мои неприятности начались, когда я наслала на них налоговую. Это было в августе прошлого года, - рассказала «Вечерним Челнам» представитель инициативной группы жильцов, Снежана. - В ту же ночь в квартиру прилетел огромный булыжник (см. фото). Он разбил окно, оставил вмятину в раме и отлетел аж к входной двери, хорошо, что не в голову спящему.

По словам жителей, обращение в исполком с требованием принять меры по сносу незаконной постройки осталось без ответа. Проигнорирована была и жалоба в прокуратуру на бездействие муниципалитета. Весной этого года выяснилось, что исполком направил исковое заявление в городской суд РТ о запрете Хакимову А.Ш. (владельцу участка и комплекса) использовать землю не по целевым назначении. Иск был удовлетворен 16 июня.

«Мы требовали более жестких мер. Считаем эту меру не эффективной, Хакимов просто проигнорирует ее, как и ранее, давая гарантийное письмо в Роспотребнадзор о прекращении деятельности по мойке автомобилей. Мы требовали сноса незаконной постройки» - сообщают жители близлежащих домов.

А их «предводитель», Снежана, спит, вздрагивая по ночам.

- 25 июня в 11 вечера нам в окно маленькой спальни был брошен камень. Приходил участковый, составил протокол. 27 числа снова бросили в окно камень, остались сколы на стекле. В 2 часа той же ночью была вторая попытка разбить окно. Булыжник попал в стальной отлив окна, осталась большая вмятина. Позвонила в полицию №2 «Комсомольский», был составлен протокол, - рассказывает женщина. - На следующий день - еще две попытки. Были разбиты два стекла. На этот рах не камнями. Стреляли болтом из самострела... Не считаю все происходящее случайным совпадением. Боимся спать ночами, вдруг булыжник угодит спящему в голову.

Бюрократические отписки и бездействие местной власти вынудили людей написать обращение к Рустаму Минниханову. Они просят президента изъять земельный участок у предпринимателя Хакимова, снести автомойку и отдать под суд должностных лиц, которые оставили их жалобы без ответа.