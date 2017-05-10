Более 60 тысяч челнинцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В День Победы тысячи челнинцев вышли на улицу, чтобы почтить память предков. По данным исполкома города, в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 тысяч горожан.
Возглавил шествие колонны мэр города Наиль Магдеев. В руках он нес портрет своего дяди.
- Я буду идти с портретом моего дяди, старшего брата моего отца, Магдеева Фуата Ханифовича. В момент гибели ему было всего 19 лет. Он служил в 160-ой танковой бригаде, 352 батальоне в звании сержанта. Погиб 11 июля 1942 года в Воронежской области (село Малая Покровка). Захоронен в братской могиле, в ней покоятся 563 человека, из них лишь имена 42 воинов известны, - рассказывал ранее глава города.
Стоит отметить, что данная патриотическая акция проходит в Набережных Челнах в четвертый раз.
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