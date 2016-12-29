В Татарстане бунт или форсирование предвыборной гонки-2018?

Мнение политолога Алексея Чадаева опубликовал "Лайф" — о том, как глава Республики Татарстан форсирует президентскую кампанию 2018 года, выторговывая ресурсы за лояльность.

Сеть бурно обсуждает критику президента Татарстана Р. Минниханова по адресу федеральных бюджетных властей: ура, бунт, давно уже регионы так в открытую не фрондировали.

Минниханов возмущался по поводу очередных решений о централизации денег: "Отнимают у сильных и отдают слабым". Ему вторил спикер регионального парламента Ф. Мухаметшин, который высказался даже жёстче: "Центр нарушает конституцию, чтобы помочь дотационным регионам выполнить майские указы". По нынешним временам — явная крамола.

Я решил разобраться. Во-первых, речь об этом зашла в ответах на вопросы депутатов по проекту регионального бюджета на 2017 год. Депутат М. Галеев поинтересовался у главы республики, каковы потери республиканского бюджета в связи с увеличением федеральной доли в НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Минниханов подтвердил: да, действительно, со следующего года ещё один процент НДПИ будет перечисляться в федеральный бюджет. И далее пояснил: "Решение было принято на федеральном уровне в одностороннем порядке". Плюс тут же добавил: "Есть попытка изменить соотношения по софинансированию".

Вот тут внимание.

Дело в том, что Татарстан, хоть и считается регионом-донором, является в то же время своего рода чемпионом по привлечению федеральных денег на различные инвестпрограммы. Если брать 2016 год, совокупный объём привлечённых под такие программы денег составляет порядка 40 мрд рублей — больше, чем бюджеты многих регионов целиком. При том что ещё в апреле республика рассчитывала даже не на 40, а на 50 млрд.

Это не дотации и не социалка, это именно "федеральное софинансирование региональных госпрограмм". Приставка "со-" не должна никого обманывать: скажем, по значительной части минэковских программ соотношение составляет 1:9 — на рубль потраченных региональных денег добавляется 9 федеральных.

"Просто мы умеем работать", — скажут на это республиканские чиновники. Да, действительно, извлечение из множества федеральных "институтов развития" денег на разные программы — огромная и трудная работа, поскольку в большинстве из них всё устроено по принципу создания как можно большего количества сложностей для заявителя.

Но именно Татарстан — в пионерах по части такого федерального фандрайзинга.

В отличие от "социалки" в распределении этих инвестиционных денег никакой "уравниловки" никогда не было: кто первый встал, того и тапки. Многие регионы вообще не умеют нормально работать с федеральным софинансированием: не хватает управленческих мощностей.

На моих глазах один республиканский министр в течение года заявлялся на софинансирование нескольких местных проектов, раз в неделю ездил в Москву на всяческие совещания, готовил пакеты документов... А в итоге отказался от этой идеи, поскольку понял, что даже для того, чтобы разработать проектную документацию по требованиям московских партнёров, у его ведомства нет необходимых ресурсов. А залезать в "долги" он не рискнул.

У татар так не бывает. Да, я понимаю, что инвестиционные деньги и налоговые — это два разных контура, которые лучше бы не смешивать; но ведь это не я, а президент Татарстана говорил о них через запятую в одной фразе. Главное татарское ноу-хау — брать из центра деньги по программам софинансирования, курируемым экономическими ведомствами — гораздо выгоднее, чем брать из центра деньги на социалку. В республику потоком текут ресурсы, при этом ты сохраняешь статус региона-донора и можешь даже бухтеть время от времени вот так вот, что соседи-де работать не умеют и потому им отдают наши заработки, а это, мол, нечестно.

Но я думаю вот о чём.

Да, налоговые изменения готовило правительство, но принимала-то их Госдума. В которой от Татарстана есть аж 15 депутатов — 9 "списочников" и 6 одномандатников. Непонятно, почему позиция региона обозначается сейчас и в прессе, когда её можно было обозначить два месяца назад и в Думе, когда принимали федеральный бюджет. Тогда это выглядело бы именно как политическое действие, а не как имиджевая "отбивка" для своих и "имеющих уши".

Опять же. У регионов, как мы знаем из конституции, есть право законодательной инициативы. Ничто не мешает Татарстану, раз он недоволен налоговыми маневрами федерального центра, предложить стране свою версию правильной архитектуры межбюджетных отношений. Тогда множество нынешних умолчаний и недоговорок стало бы возможно обсуждать открыто, с участием всех заинтересованных сторон.

Иначе возникает ощущение, что Минниханов, выступив так, как он сейчас выступил, попросту решил форсировать президентскую кампанию 2018 года в стране. Начав уже сейчас классическую расторговку "ресурсы за лояльность".

Пока никто ещё не сделал ставок и пока новый внутриполитический блок Кремля только формируется, ничего не скажешь, момент удобный. Кто первый встал — того и тапки.