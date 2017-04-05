Челнинца, которого не устраивало как убираются дворники, решил помахать лопатой сам

63-летний старший по дому 41/17 Александр Быстров как-то решил сделать замечание дворникам, которые убираются в доме, а в ответ получил: «Мы лучше не умеем, если хочешь, убирай сам». Похоже, что эти слова он воспринял как вызов и пошел устраиваться на работу.

Как рассказал пенсионер, 14 февраля он «заступил на службу». Правда, из-за основной работы устроился на полставки.

– В первый день я вышел в 6 утра, как написано в договоре. «Мусоровозка» пришла в 5:50 . Никто меня не предупредил, что во вторник и пятницу машина приходит так рано, – вспоминает Быстров.

Александр Петрович как мог выполнял свои обязанности и старался успевать мыть подъезды.

– В какие-то дни мог вытащить мусорные баки и уйти на основную работу. Когда мусор вывалят, другие дворники те баки даже не поставят обратно к мусоропроводу. При этом, когда они отходы высыпают, бумаги разлетаются, но никто их не собирает. Ко мне конечно претензии, были – рассказывает мужчина.

Быстров говорит, что предупреждал при трудоустройстве: работу он будет выполнять в свободные от основной занятости дни, однако начальство это не устроило. Несмотря на то, что в подъезде царила чистота, руководители заставляли писать объяснительные.

Показал пример

Убираться тщательнее возможно, делится старший по дому, ведь жильцы исправно перечисляют деньги за услуги, которые не всегда оказывают качественно.

– Я когда заступил на работу, всю жевательную резинку начал зачищать. Увидев это, дворники сказали: ты что сумасшедший? Ну, это для души. Я же не требую, чтобы за это заплатили, – делится Александр Петрович. – Они мастеру сказали, мастер посмотрела на меня и заставила их тоже убирать жвачку. Так что «коллеги» все злые на меня были.

Раскрыл пенсионер и некоторые секреты.

– Если начальник говорит: надо делать влажную уборку, это обычно значит, что одно ведро на все девять этажей тратят. Я, например, на три этажа пять ведер трачу. Тем более ОДН на нас, жильцов, сейчас не ложится. Можно тщательнее убираться, – отметил он.

Зарплата отличная (от 20 000 рублей), но люди не идут, сетует Быстров.

– Все думают, что это грязное дело, трудное. Я проработал, мне 63 года, я не уставал. Только когда снегопад был, было тяжко, – поделился он.

В настоящее время Александр Быстров уже не работает дворником. По его словам, его уволили по статье 33 Трудового Кодекса РФ.

Справка: Статья 33 ТК РФ включает несколько причин для увольнения, среди которых как ликвидация организации или сокращением ее штата, так и систематические дисциплинарные нарушения, выражающимися в неисполнении трудовых функций или правил трудового распорядка.