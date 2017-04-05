Челнинца, которого не устраивало как убираются дворники, решил помахать лопатой сам

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05 апреля в 16:03
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий
Соцсети: В Челнах из окна новостройки выпал рабочий

По данным пользователей социальной сети Вконтакте, ЧП произошло сегодня днем.

05 апреля в 15:22
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ
«Кибердружины» для борьбы с подростковыми «группами смерти» создали в РТ

Министерство образования и науки РТ разослало по школам рекомендации для родителей, в которых призывают следить, не размещает ли ребенок в сети китов, не цитирует ли Сергея Есенина или Иосифа Бродского.
05 апреля в 14:57
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo
В РТ парень на «Валдае» погиб, протаранив на своей полосе грузовик Volvo

По сообщениям ГИБДД, в 21:20 в зеленодольском районе РТ водитель «Валдая» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди грузовика.
05 апреля в 14:33
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями
В Татарстане выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

В связи с такими результатами, усилили санитарно- карантинный контроль на въезде в Татарстан. Осмотрели более четырех тысяч пассажиров, 233 члена экипажей 36 самолетов, 36 воздушных судов.

05 апреля в 14:19
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»
Роспотребнадзор РТ закрыл 16 пекарен «Добропек»

В пекарне нашли грубые нарушения санитарных правил.

05 апреля в 14:01
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море
Чемодан с истощенным телом дочери мать выбросила в море

Полицейские предполагают, что горе и растерянность матери заставили ее засунуть тело дочери в чемодан и выбросить в Адриатическое море.

05 апреля в 13:46
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер
Исполком Челнов оплатит матери пострадавшей во время теракта девушки поездку в Питер

21-летняя челнинка - студентка Восточного института Санкт-Петербурга. 3 апреля она не училась, возвращалась домой из медицинского центра.

05 апреля в 09:47
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки
Росреестр Татарстана обследует «пожароопасные» земельные участки

Мероприятия будут проводиться в большей части на земельных участках, которые потенциально входят в зону неконтролируемого выжигания травы.

05 апреля в 09:08
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

Решение принято в связи с полной утратой банком капитала.

05 апреля в 08:12
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей
Суд вынес приговор фельдшеру, не отреагировавшей на звонок тонувших на Сямозере детей

Ее приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.


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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля, 2017г.
05 апреля 2017г. 19:07

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.

Челнинца, которого не устраивало как убираются дворники, решил помахать лопатой сам

Челнинца, которого не устраивало как убираются дворники, решил помахать лопатой сам

63-летний старший по дому 41/17 Александр Быстров как-то решил сделать замечание дворникам, которые убираются в доме, а в ответ получил: «Мы лучше не умеем, если хочешь, убирай сам». Похоже, что эти слова он воспринял как вызов и пошел устраиваться на работу.

Как рассказал пенсионер, 14 февраля он «заступил на службу». Правда, из-за основной работы устроился на полставки.

– В первый день я вышел в 6 утра, как написано в договоре. «Мусоровозка» пришла в 5:50 . Никто меня не предупредил, что во вторник и пятницу машина приходит так рано, – вспоминает Быстров.

Александр Петрович как мог выполнял свои обязанности и старался успевать мыть подъезды.

– В какие-то дни мог вытащить мусорные баки и уйти на основную работу. Когда мусор вывалят, другие дворники те баки даже не поставят обратно к мусоропроводу. При этом, когда они отходы высыпают, бумаги разлетаются, но никто их не собирает. Ко мне конечно претензии, были – рассказывает мужчина.

Быстров говорит, что предупреждал при трудоустройстве: работу он будет выполнять в свободные от основной занятости дни, однако начальство это не устроило. Несмотря на то, что в подъезде царила чистота, руководители заставляли писать объяснительные.

Показал пример

Убираться тщательнее возможно, делится старший по дому, ведь жильцы исправно перечисляют деньги за услуги, которые не всегда оказывают качественно.

– Я когда заступил на работу, всю жевательную резинку начал зачищать. Увидев это, дворники сказали: ты что сумасшедший? Ну, это для души. Я же не требую, чтобы за это заплатили, – делится Александр Петрович. – Они мастеру сказали, мастер посмотрела на меня и заставила их тоже убирать жвачку. Так что «коллеги» все злые на меня были.

Раскрыл пенсионер и некоторые секреты.

– Если начальник говорит: надо делать влажную уборку, это обычно значит, что одно ведро на все девять этажей тратят. Я, например, на три этажа пять ведер трачу. Тем более ОДН на нас, жильцов, сейчас не ложится. Можно тщательнее убираться, – отметил он.

Зарплата отличная (от 20 000 рублей), но люди не идут, сетует Быстров.

– Все думают, что это грязное дело, трудное. Я проработал, мне 63 года, я не уставал. Только когда снегопад был, было тяжко, – поделился он.

В настоящее время Александр Быстров уже не работает дворником. По его словам, его уволили по статье 33 Трудового Кодекса РФ.

Справка: Статья 33 ТК РФ включает несколько причин для увольнения, среди которых как ликвидация организации или сокращением ее штата, так и систематические дисциплинарные нарушения, выражающимися в неисполнении трудовых функций или правил трудового распорядка.

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