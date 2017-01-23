Челнинцев донимает плесень в квартирах

В Набережных Челнах начались традиционные встречи руководителей с горожанами. На них чиновники отчитываются о результатах проделанной работы в 2016 году, делятся планами на 2017, а заодно отвечают на вопросы челнинцев.

23 января такая встреча прошла и с жителями 38 и 39 комплексов, где главным гостем был первый заместитель руководителя исполкома Владислав Гаврилов.

– Я не думал, что здесь будет столько писем и обращений, – сразу признался чиновник. – 38, 39 комплекс для нас вообще является чуть ли не эталоном. У меня третья встреча и больше всех обращений по вашему комплексу

И действительно, пока шла официальная часть мероприятия, во время которой показали фильм с достижениями Челнов, а выступающие зачитали доклады, жители микрорайона то и дело передавали записки.

Доедут до ЗЯБи

Как рассказал депутат Городского Совета Олег Николаев, один из насущных вопросов – транспортный. По его словам, руководителем исполкома уже подписано несколько измененных маршрутных карт.

– По просьбе и желанию жителей, в ближайшее время, у нас выйдет маршрут, которым мы с осени занимаемся, – рассказал Николаев. – Многократные были обращения по поводу больших автобусов по улице Раскольникова с выездом на центральный проспект, которые будут проходить до Замелекесья. Сейчас маршрут находится на согласовании у руководителя исполкома.

Квартиры «цветут»

С докладом о проделанной за год работой выступил и директор управляющей компании «Махалля» Рамиль Нуруллин. Он рассказал, что в последнее время, жильцы жалуются на плесень в квартирах.

– Главная причина ее появления – повышение влажности, конденсат, – пояснил он. – Многие считают, что это по вине неработающих вентиляционных шахт, однако мы проводим все регламентированные работы, обеспечивающие работу вентиляции.

По мнению Нуруллина, вся загвоздка в герметичных пластиковых окнах, которые существенно меняют режим вентиляции и микроклимат помещения, так как из-за них перестает работать система естественной вентиляции.

Выход из сложившейся ситуации: установка приточных оконных клапанов, которые позволяют обеспечивать достаточный приток воздуха при закрытом окне.

Впрочем ответить на все накопившиеся вопросы за время встречи не удалось. В конце мероприятия, Владислав Гаврилов пообещал доложить обо всех замечаниях жителей мэру города.

КСТАТИ:

В прошлом году, в Центральном районе, учитывая обращения граждан были выполнены следующие работы: продолжен пешеходный тротуар вдоль улицы Раскольникова до проспекта Раиса Беляева; проложен тротуар около школы № 45; пешеходный тротуар по улице Ильдара Маннанова и вдоль прилегающей территории школы № 30; разворот на улице Академика Королева, тротуар между школой № 31 и К(П)ФУ; тротуар от ул. 40 лет Победы до ГИБДД.