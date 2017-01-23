Челнинцев донимает плесень в квартирах

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24 января в 18:19
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН
Казань, Челны и Альметьевск получили сертификат безопасности ООН

Он подтверждает высокий уровень защищенности горожан от возможных стихийных бедствий, а также устойчивость работы предприятий и инфраструктуры городов.
24 января в 15:35
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм
Бизнесмены-клиенты «Татфондбанка» могут получить микрозайм

Благодаря этому они могут пополненить оборотные активы для восстановления платежеспособности и деятельности предприятия и не только.

24 января в 15:31
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику
«КАМАЗ» продолжает распродавать изъятую технику

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» подвел первые итоги стартовавшей в декабре прошлого года акции.

24 января в 11:02
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей
В 2017 году КАМАЗ планирует направить на развитие почти 20 млрд рублей

Приоритет - работа над замещением импортных комплектующих, использующихся в производстве автомобилей нового модельного ряда.

24 января в 09:45
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами
По дороге в Челны задержан большегруз с 1500 снарядами

41-летний водитель фуры вез груз в автоград с целью утилизации.

24 января в 09:38
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В челнинской больнице открыли молельные комнаты для православных и мусульман

Администрация больницы предоставила верующим отдельные помещения, после чего прихожане своими силами сделали ремонт.

24 января в 08:25
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Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина РФ во вторник, 24 января.

23 января в 15:42
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»
МВД РТ разыскивает челнинца - организатора преступного сообщества «обнальщиков»

Он и его 33-летняя супруга занимались незаконной банковской деятельностью.

23 января в 15:01
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«Рубин» отсудил у экс-игрока 225 000 евро

Судебная тяжба клуба с  Дмитрием Торбинским длилась около трех лет.

23 января в 12:57
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком
Челнинка долгое время измывалась над своим грудным ребенком

Городской суд приговорил ее к принудительному амбулаторному наблюдению у психиатра.


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Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
25 января 2017г. 01:25

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Выпуск №2 от 18 января 2017 г.

Челнинцев донимает плесень в квартирах

Челнинцев донимает плесень в квартирах

В Набережных Челнах начались традиционные встречи руководителей с горожанами. На них чиновники отчитываются о результатах проделанной работы в 2016 году, делятся планами на 2017, а заодно отвечают на вопросы челнинцев.

23 января такая встреча прошла и с жителями 38 и 39 комплексов, где главным гостем был первый заместитель руководителя исполкома Владислав Гаврилов.

– Я не думал, что здесь будет столько писем и обращений, – сразу признался чиновник. – 38, 39 комплекс для нас вообще является чуть ли не эталоном. У меня третья встреча и больше всех обращений по вашему комплексу

И действительно, пока шла официальная часть мероприятия, во время которой показали фильм с достижениями Челнов, а выступающие зачитали доклады, жители микрорайона то и дело передавали записки.

Доедут до ЗЯБи

Как рассказал депутат Городского Совета Олег Николаев, один из насущных вопросов – транспортный. По его словам, руководителем исполкома уже подписано несколько измененных маршрутных карт.

– По просьбе и желанию жителей, в ближайшее время, у нас выйдет маршрут, которым мы с осени занимаемся, – рассказал Николаев. – Многократные были обращения по поводу больших автобусов по улице Раскольникова с выездом на центральный проспект, которые будут проходить до Замелекесья. Сейчас маршрут находится на согласовании у руководителя исполкома.

Квартиры «цветут»

С докладом о проделанной за год работой выступил и директор управляющей компании «Махалля» Рамиль Нуруллин. Он рассказал, что в последнее время, жильцы жалуются на плесень в квартирах.

– Главная причина ее появления – повышение влажности, конденсат, – пояснил он. – Многие считают, что это по вине неработающих вентиляционных шахт, однако мы проводим все регламентированные работы, обеспечивающие работу вентиляции.

По мнению Нуруллина, вся загвоздка в герметичных пластиковых окнах, которые существенно меняют режим вентиляции и микроклимат помещения, так как из-за них перестает работать система естественной вентиляции.

Выход из сложившейся ситуации: установка приточных оконных клапанов, которые позволяют обеспечивать достаточный приток воздуха при закрытом окне.

Впрочем ответить на все накопившиеся вопросы за время встречи не удалось. В конце мероприятия, Владислав Гаврилов пообещал доложить обо всех замечаниях жителей мэру города.

КСТАТИ:

В прошлом году, в Центральном районе, учитывая обращения граждан были выполнены следующие работы: продолжен пешеходный тротуар вдоль улицы Раскольникова до проспекта Раиса Беляева; проложен тротуар около школы № 45; пешеходный тротуар по улице Ильдара Маннанова и вдоль прилегающей территории школы № 30; разворот на улице Академика Королева, тротуар между школой № 31 и К(П)ФУ; тротуар от ул. 40 лет Победы до ГИБДД.

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