Челнинцев донимает плесень в квартирах

В Набережных Челнах начались традиционные встречи руководителей с горожанами. На них чиновники отчитываются о результатах проделанной работы в 2016 году, делятся планами на 2017, а заодно отвечают на вопросы челнинцев.
23 января такая встреча прошла и с жителями 38 и 39 комплексов, где главным гостем был первый заместитель руководителя исполкома Владислав Гаврилов.
– Я не думал, что здесь будет столько писем и обращений, – сразу признался чиновник. – 38, 39 комплекс для нас вообще является чуть ли не эталоном. У меня третья встреча и больше всех обращений по вашему комплексу
И действительно, пока шла официальная часть мероприятия, во время которой показали фильм с достижениями Челнов, а выступающие зачитали доклады, жители микрорайона то и дело передавали записки.
Доедут до ЗЯБи
Как рассказал депутат Городского Совета Олег Николаев, один из насущных вопросов – транспортный. По его словам, руководителем исполкома уже подписано несколько измененных маршрутных карт.
– По просьбе и желанию жителей, в ближайшее время, у нас выйдет маршрут, которым мы с осени занимаемся, – рассказал Николаев. – Многократные были обращения по поводу больших автобусов по улице Раскольникова с выездом на центральный проспект, которые будут проходить до Замелекесья. Сейчас маршрут находится на согласовании у руководителя исполкома.
Квартиры «цветут»
С докладом о проделанной за год работой выступил и директор управляющей компании «Махалля» Рамиль Нуруллин. Он рассказал, что в последнее время, жильцы жалуются на плесень в квартирах.
– Главная причина ее появления – повышение влажности, конденсат, – пояснил он. – Многие считают, что это по вине неработающих вентиляционных шахт, однако мы проводим все регламентированные работы, обеспечивающие работу вентиляции.
По мнению Нуруллина, вся загвоздка в герметичных пластиковых окнах, которые существенно меняют режим вентиляции и микроклимат помещения, так как из-за них перестает работать система естественной вентиляции.
Выход из сложившейся ситуации: установка приточных оконных клапанов, которые позволяют обеспечивать достаточный приток воздуха при закрытом окне.
Впрочем ответить на все накопившиеся вопросы за время встречи не удалось. В конце мероприятия, Владислав Гаврилов пообещал доложить обо всех замечаниях жителей мэру города.
КСТАТИ:
В прошлом году, в Центральном районе, учитывая обращения граждан были выполнены следующие работы: продолжен пешеходный тротуар вдоль улицы Раскольникова до проспекта Раиса Беляева; проложен тротуар около школы № 45; пешеходный тротуар по улице Ильдара Маннанова и вдоль прилегающей территории школы № 30; разворот на улице Академика Королева, тротуар между школой № 31 и К(П)ФУ; тротуар от ул. 40 лет Победы до ГИБДД.
Комментарии посетителей
Мало ли чего я знаю и умею... Когда болеет ребёнок, все мы становимся просто истеричными мамами... А 2 года назад...
Информационной политике. Про журналиста же пишите.
Катерине: к вам отнеслись по-человечески по-тому что вы сама врач из Челнов,знаете грамотно болезни,симптомы...
С 14 января 2017 г. расписание движения маршрутов следующее: Из Елабуги (ост. 4 мкрн): 6:00, 6:30, 7:20, 7:50, 10:25, 11:30, 12:20, 13:00,...
И все же ,даже сам челнинский модник,был скопирован от и до(контент,аватарка и прочее) с “казанского модника”...
Нужно расписание челнинского автобуса № 114, редакция опубликуйте его пожалуйста.
столько лет ездил автобус-никому не мешал! а сейчас, видите ли, нельзя по городу ездить! все для людей. Верните...
больная какая-то
Такая группа есть. В статье смогла привести примеры постов, которые хоть как-то (по соображениям цензуры)...
Маленькая хитрость, или как перевести на практическую плоскость вангование вадика. Все очень просто - все...
Сергей, утрешься. Тебе не в первой.
Этот 123 всех уже слюной забрызгал. Глупыш))))
https://vk.com/public138166425
Еще один прыщ на ... СиРОЖА, ты же из другой ветки. Там где непришитые бездипломники живописуют как здорово...
Проверили, такой группы, про которую Вы пишите, в соцсетях нет. Пенсионеры , конечно не могу т проверить, а...
Что за бред Вы пишите?! Вам, наверное, минимум 60. Это тема, во-первых, для 90-х (и то с натягом), во-вторых, для...
Этот 123 даже троллить не умеет, какие то дешёвые и глупые посты ученика 3 класса. Застыл мальчик в развитие....
Вот и не кипи. А то как у тебя бомбануло, гавнюк. Аж на три высера с перерывом в минуту расписало. Я понимаю, в...
Да и зачем им снег чистить и помойные бачки если ты есть
Не думал, что здесь оскорбления пропускают, и мат. хорош кипеть г*вн*м