Челнинцев напугало заявление местного депутата о неисправности аттракционов

Депутат городского совета Челнов Сергей Яковлев опубликовал очередное открытое письмо, которое получило широкое распространение среди жителей города. В нем он просит контролирующие органы проверить МУП «Парк культуры и отдыха».

Как пишет Яковлев, к нему обратился сотрудник этого предприятия, который рассказал, что впервые за долгие годы аттракционы парка не обслуживались и на них не проводились испытания до открытия сезона.

«Сотрудник сказал, что на одном из совещаний главный инженер (парка на ГЭСе) ставил вопрос о недопустимости использования аттрационов без испытаний, на что новый директор сказал: «Как-нибудь пусть покрутятся, деньги заработаем и тогда отремонтируем», – пишет Яковлев. – «На мой вопрос к этому сотруднику о том, каким образом будет запускаться парк без документального сопровождения, тот ответил, что на днях приезжает из Ярославля компания, которая и выдаст соответствующие документы, и вопрос формально будет решен».

По словам депутата, 29 апреля компания закончила проверку аттракционов и практически к каждому были замечания, до устранения которых эксплуатация аттракционов не допускается. Вечером этого же дня ни одно предписание выполнено не было, однако парк был запущен в работу.

– Прошу отреагировать быстро, учитывая, что аттракционы смерти уже с утра начнут игру с жителями города в «русскую рулетку», – написал Яковлев 30 апреля.

Замечания устраняют

Как рассказал 2 мая журналистам директор МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин, у каждого аттракциона есть паспорт, в котором указано, с какой периодичностью должны проводиться техосвидетельствования.

В этом году проверку должны были пройти 10 аттракционов (из 45) из парка Победы и шесть (из 27) из парка, расположенного в поселке ГЭС.

– 26 числа я получил на руки техзаключение экспертной организации, – рассказал Сафиуллин. – Там указывается аттракцион, что в нем неисправно, прилагается фотография этого места и далее пишется: после устранения этих замечаний допускается возможность эксплуатации. Или пишут заключение: эксплуатация не продлевается. На этом нужно останавливать и списывать аттракцион.

По словам Сафиуллина, после получения результатов данной экспертизы им был подписан приказ о запрете эксплуатации этих объектов, так как имелись замечания. Ни одна из каруселей не начнет работу до их устранения.

Минус карусель

На сегодняшний день из 10 аттракционов, которые находятся в парке Победы, у трех устранены неполадки, и они уже эксплуатируются – это «Лебеди», «Ветерок» и «Хип-Хоп». Кроме того, сегодня работы ведутся на «Стеле-магнетик».

– Программа максимум с моей стороны такая: до 9 мая все эти замечания устранить, акты подписать и ввести аттракционы в эксплуатацию, – сообщил директор.

Что касается парка в поселке ГЭС, из шести аттракционов запустили уже четыре. Пятый находится в работе, а вот шестой – «Сюрприз», 1981 года выпуска, – все же придется списать. Экспертная компания не продлила срок его службы.

- У меня 45 аттракционов в парке, из них, условно, 10 не работает – это не говорит о том, что я не имею права парк открывать, – добавил Рим Сафиуллин. – Я не имею права эксплуатировать эти аттракционы. Тут ничего незаконного нет.

Кстати

Как уточнил директор МУП «Парк культуры и отдыха», с этого года, после техосвидетельствоания разрешение на эксплуатацию выдается только на один год.