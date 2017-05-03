Челнинцев напугало заявление местного депутата о неисправности аттракционов

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03 мая в 16:05
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей
Подробности ДТП с пятью жертвами в РТ:  младенец умер на руках у родителей

Двое родителей и пятимесячная девочка на попутном автомобиле до приезда “скорой” уехали в Апастовскую ЦРБ. Так как ребенок был в крайне тяжелом состоянии, он умер до приезда в больницу.

03 мая в 15:45
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»
В РТ заместитель главврача продавала бензин, предназначенный для «скорых»

В Альметьевске женщина продала 4 резервные карты ГСМ, выданные для заправки “скорых” в экстренных случаях, к примеру, при незапланированных выездах. Деньги она оставила себе.

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03 мая в 14:16
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент
В Татарстане во время шествия «Бессмертный полк КФУ» упал в обморок студент

Молодого человека из Казани отнесли в тень, где находятся лавки с сувенирами. На место вызвали “скорую помощь”.

03 мая в 11:11
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка
Наиль Магдеев возглавит шествие Бессмертного полка

9 мая в 14.30 на площади Азатлык начнется сбор и построение полка.

03 мая в 10:57
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы
Пенсионный фонд РТ открывает горячую линию ко Дню Победы

5 мая специалисты ответят на вопросы по пенсионному обеспечению ветеранов. В этот день, с 9.00 до 15.00 будет работать бесплатный телефон горячей линии 8-800-100-26-27.

03 мая в 10:51
В Челнах завершился отопительный сезон
В Челнах завершился отопительный сезон

В скором времени коммунальщики приступят к опрессовке тепловых сетей.

03 мая в 10:22
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая
Поликлиники и больницы Челнов будут работать в праздничные дни – 8, 9 мая

Вызвать врача на дом можно с 9.00 до 13.00 часов. Процедурные и перевязочные кабинеты будут работать с 9.00 до 14.00 часов.
03 мая в 10:17
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД
Татарстан занял первое место по количеству штрафов ГИБДД

На одного жителя республики приходится 1,45 штрафов ГИБДД. Такие данные были получены в результате исследования «ШТРАФоопасные» и «ШТРАФобезопасные» регионы России.

03 мая в 10:12
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов
В РТ закупят слуховые аппараты для инвалидов

Согласно опубликованным данным, максимальная сумма контракта составит 15,9 млн рублей, на которые будет приобретено 1164 аппарата, из которых 212 цифровые.

03 мая в 08:42
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток
Челнинцы вновь жалуются на хамство водителей маршруток

Сразу несколько жалоб появились в системе “Народный контроль” за эти дни.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск №16 от 26 апреля 2017 г.

Челнинцев напугало заявление местного депутата о неисправности аттракционов

Челнинцев напугало заявление местного депутата о неисправности аттракционов

Депутат городского совета Челнов Сергей Яковлев опубликовал очередное открытое письмо, которое получило широкое распространение среди жителей города. В нем он просит контролирующие органы проверить МУП «Парк культуры и отдыха».

Как пишет Яковлев, к нему обратился сотрудник этого предприятия, который рассказал, что впервые за долгие годы аттракционы парка не обслуживались и на них не проводились испытания до открытия сезона.

«Сотрудник сказал, что на одном из совещаний главный инженер (парка на ГЭСе) ставил вопрос о недопустимости использования аттрационов без испытаний, на что новый директор сказал: «Как-нибудь пусть покрутятся, деньги заработаем и тогда отремонтируем», – пишет Яковлев. – «На мой вопрос к этому сотруднику о том, каким образом будет запускаться парк без документального сопровождения, тот ответил, что на днях приезжает из Ярославля компания, которая и выдаст соответствующие документы, и вопрос формально будет решен».

По словам депутата, 29 апреля компания закончила проверку аттракционов и практически к каждому были замечания, до устранения которых эксплуатация аттракционов не допускается. Вечером этого же дня ни одно предписание выполнено не было, однако парк был запущен в работу.

– Прошу отреагировать быстро, учитывая, что аттракционы смерти уже с утра начнут игру с жителями города в «русскую рулетку», – написал Яковлев 30 апреля.

Замечания устраняют

Как рассказал 2 мая журналистам директор МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин, у каждого аттракциона есть паспорт, в котором указано, с какой периодичностью должны проводиться техосвидетельствования.

В этом году проверку должны были пройти 10 аттракционов (из 45) из парка Победы и шесть (из 27) из парка, расположенного в поселке ГЭС.

– 26 числа я получил на руки техзаключение экспертной организации, – рассказал Сафиуллин. – Там указывается аттракцион, что в нем неисправно, прилагается фотография этого места и далее пишется: после устранения этих замечаний допускается возможность эксплуатации. Или пишут заключение: эксплуатация не продлевается. На этом нужно останавливать и списывать аттракцион.

По словам Сафиуллина, после получения результатов данной экспертизы им был подписан приказ о запрете эксплуатации этих объектов, так как имелись замечания. Ни одна из каруселей не начнет работу до их устранения.

Минус карусель

На сегодняшний день из 10 аттракционов, которые находятся в парке Победы, у трех устранены неполадки, и они уже эксплуатируются – это «Лебеди», «Ветерок» и «Хип-Хоп». Кроме того, сегодня работы ведутся на «Стеле-магнетик».

– Программа максимум с моей стороны такая: до 9 мая все эти замечания устранить, акты подписать и ввести аттракционы в эксплуатацию, – сообщил директор.

Что касается парка в поселке ГЭС, из шести аттракционов запустили уже четыре. Пятый находится в работе, а вот шестой – «Сюрприз», 1981 года выпуска, – все же придется списать. Экспертная компания не продлила срок его службы.

- У меня 45 аттракционов в парке, из них, условно, 10 не работает – это не говорит о том, что я не имею права парк открывать, – добавил Рим Сафиуллин. – Я не имею права эксплуатировать эти аттракционы. Тут ничего незаконного нет.

Кстати

Как уточнил директор МУП «Парк культуры и отдыха», с этого года, после техосвидетельствоания разрешение на эксплуатацию выдается только на один год.

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