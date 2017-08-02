Челнинцев удивили урны стоимостью восемь тысяч рублей

Одно из подразделений ПАО «КАМАЗ» победило в муниципальном тендере на поставку скамеек и урн для благоустройства парков и скверов Набережных Челнов. Примечательно, что им проиграло на «своей территории» муниципальное «Предприятие автомобильных дорог», которое, как правило, занимается подобными заказами. Завод скинул чуть более 52 тысяч рублей от начальной цены – 10 млн 498 тысяч, и заполучил контракт.

Согласно документации закупки, победитель до конца этого года должен будет поставить более 1200 элементов: два вида скамеек без спинки (по 500 штук каждая ценой 7260 рублей), скамьи со спинкой (214 штук по 13160 рублей) и урны (50 штук по 8440 рублей).

Слава Сердюкову

Казалось бы, проходной тендер не на самую крупную сумму «зацепил» жителей города за живое. Многие недоумевают, какая связь между автогигантом и урнами? Некоторые даже связали это с тем, что в Совет директоров ПАО недавно вошел «главный мебельщик страны» Анатолий Сердюков.

Своим мнением челнинцы уже несколько дней делятся в соцсетях (пунктуация и орфография сохранены) :

Ангелина Меркелева: Урны ручной работы что ли, что аж 8 тысяч стоит?

Наталья Знатнова: Бизнес по-челнински, проходили уже это, "урны" с пакетиками на остановках, сколько денег было "потрачено" из бюджета?

Денис Хамидуллин: Вот что значит мебельщик на КАМАЗ пришёл. Теперь ждите скоро КАМАЗ будет поставлять стулья и шкафы в мэрию)))) Слава СЕРДЮКОВУ

Юрий Морозов: с большегрузов до мусорных урн-прогресс! вот на этом проекте должен участвовать малый бизнес, дайте вконце концов работу частным мастерским! уверяю будет дешевле и лучше.

Светлана Валяева:10 миллионов на скамейки???? Не многовато ли ? Тем более без спинок. И почему так мало урн?

Особенно дотошные отыскали в интернете предложения о продаже скамеек и урн, стоимость которых в 2-3 раза ниже.

Не РИЗ

По-поводу цен руководитель отдела по связям с общественностью посоветовал нам обращаться в исполком, который сам их установил в условиях контракта. Кроме того, Олег Афанасьев опроверг информацию о том, что победителем госзаказа стал ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), о чем ранее написали некоторые СМИ.

- Данный тендер достался Литейному заводу, - рассказал «Вечерке» Афанасьев. - Меня, в свою очередь, удивляет, что это удивило челнинцев. Многие подразделения «КАМАЗа», помимо производства для нужд автопрома, способны изготавливать другую продукцию. РИЗ уже давно снабжает все подразделения теми же урнами, контейнерами, уникальными станками и инструментами. Кузнечный завод делает поставки для Volkswagen, металлургические предприятия — на АВТОВАЗ и РЖД.

По словам представителя КАМАЗа, подразделениям компании давно дана задача диверсифицировать свою продукцию, и теперь они могут принимать активное участие в благоустройстве города — от изготовления остановочных павильонов до более сложных элементов архитектуры.

Как удалось выяснить, высокая цена урн обусловлена тем, что сделаны они будут из литого чугуна. Видимо так муниципалитет решил бороться с недолговечностью инфраструктуры и вандализмом.