Челнинцев удивили урны стоимостью восемь тысяч рублей

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02 августа в 15:58
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий
Челнинский центр занятости приглашает на ярмарку вакансий

На мероприятии ждут выпускников среднего профессионального образования.

02 августа в 15:49
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана
В Челнах найден без сознания гражданин Таджикистана

Парень находится в реанимации с переломом шейных позвонков, а родственники ищут очевидцев происшествия.

02 августа в 14:16
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей
В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей

Соответствующий заказ появился на сайте государственных закупок.

02 августа в 13:45
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”
Строителей в Челнах будет развлекать группа “На-На”

11 августа на майдане в парке “Прибрежный” на разогреве у столичных звезд будет Фирдус Тямаев.

02 августа в 12:50
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом
В Татарстане пьяная мать выбросила ребенка из окна и прыгнула следом

Сейчас мальчик, получивший при падении тяжелые травмы, находится в реанимационном отделении ДРКБ. Его мать тоже в больнице — с переломом ребра.

02 августа в 12:27
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%
В Челнах сбор налогов в федеральный бюджет увеличился на 85%

В ходе выездных инспекционных проверок было взыскано 97 млн. рублей дополнительных поступлений.

02 августа в 11:33
В Челнах на три дня перекроют проспект
В Челнах на три дня перекроют проспект

В связи с дорожными работами 2,3,4 августа будет перекрыто движение автотранспорта по проспекту Дружбы Народов.

02 августа в 09:00
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг
Со 2 августа земляне начали накапливать экологический долг

Каждый год мы расходуем бюджет планеты все быстрее и быстрее, смещая день экодолга все ближе к началу года.

02 августа в 08:30
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”
В Татарстане из колонии выпустят криминального авторитета “Пецо”

В 2015-ом году Резо Бухникашвили был приговорен к 22-ум годам лишения свободы в колонии строгого режима в Казани.

02 августа в 08:26
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Наиль Магдеев поздравил челнинцев с днем воздушно-десантных войск

Официальное поздравление опубликовано на сайте исполкома города.


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27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 30 от 02 августа 2017 г.
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Челнинцев удивили урны стоимостью восемь тысяч рублей

Челнинцев удивили урны стоимостью восемь тысяч рублей

Одно из подразделений ПАО «КАМАЗ» победило в муниципальном тендере на поставку скамеек и урн для благоустройства парков и скверов Набережных Челнов. Примечательно, что им проиграло на «своей территории» муниципальное «Предприятие автомобильных дорог», которое, как правило, занимается подобными заказами. Завод скинул чуть более 52 тысяч рублей от начальной цены – 10 млн 498 тысяч, и заполучил контракт.

Согласно документации закупки, победитель до конца этого года должен будет поставить более 1200 элементов: два вида скамеек без спинки (по 500 штук каждая ценой 7260 рублей), скамьи со спинкой (214 штук по 13160 рублей) и урны (50 штук по 8440 рублей).

Слава Сердюкову

Казалось бы, проходной тендер не на самую крупную сумму «зацепил» жителей города за живое. Многие недоумевают, какая связь между автогигантом и урнами? Некоторые даже связали это с тем, что в Совет директоров ПАО недавно вошел «главный мебельщик страны» Анатолий Сердюков.

Своим мнением челнинцы уже несколько дней делятся в соцсетях (пунктуация и орфография сохранены) :

Ангелина Меркелева: Урны ручной работы что ли, что аж 8 тысяч стоит?

Наталья Знатнова: Бизнес по-челнински, проходили уже это, "урны" с пакетиками на остановках, сколько денег было "потрачено" из бюджета?

Денис Хамидуллин: Вот что значит мебельщик на КАМАЗ пришёл. Теперь ждите скоро КАМАЗ будет поставлять стулья и шкафы в мэрию)))) Слава СЕРДЮКОВУ

Юрий Морозов: с большегрузов до мусорных урн-прогресс! вот на этом проекте должен участвовать малый бизнес, дайте вконце концов работу частным мастерским! уверяю будет дешевле и лучше.

Светлана Валяева:10 миллионов на скамейки???? Не многовато ли ? Тем более без спинок. И почему так мало урн?

Особенно дотошные отыскали в интернете предложения о продаже скамеек и урн, стоимость которых в 2-3 раза ниже.

Не РИЗ

По-поводу цен руководитель отдела по связям с общественностью посоветовал нам обращаться в исполком, который сам их установил в условиях контракта. Кроме того, Олег Афанасьев опроверг информацию о том, что победителем госзаказа стал ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), о чем ранее написали некоторые СМИ.

- Данный тендер достался Литейному заводу, - рассказал «Вечерке» Афанасьев. - Меня, в свою очередь, удивляет, что это удивило челнинцев. Многие подразделения «КАМАЗа», помимо производства для нужд автопрома, способны изготавливать другую продукцию. РИЗ уже давно снабжает все подразделения теми же урнами, контейнерами, уникальными станками и инструментами. Кузнечный завод делает поставки для Volkswagen, металлургические предприятия — на АВТОВАЗ и РЖД.

По словам представителя КАМАЗа, подразделениям компании давно дана задача диверсифицировать свою продукцию, и теперь они могут принимать активное участие в благоустройстве города — от изготовления остановочных павильонов до более сложных элементов архитектуры.

Как удалось выяснить, высокая цена урн обусловлена тем, что сделаны они будут из литого чугуна. Видимо так муниципалитет решил бороться с недолговечностью инфраструктуры и вандализмом. 

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Комментарии:


. 02.08.2017 19:38

Урна за восемь с половиной штук.Наверное со стразами.

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. 02.08.2017 21:08

Урны и скамейки дело хорошее...
Нужное...
Но вот сегодня увидела по ТВ, что больному ребёнку на операцию денег нет...
Эти деньги могли бы девочке жизнь спасти...

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. 02.08.2017 21:21

Моя бабуля тоже всю жизнь вспоминала глаза немецкого лётчика... который штурмовал колонну беженцев на пути к Минску, а она сидела в кузове с 7-месячной мамой на руках... и это было величайшим счастьем тогда – не быть раненым и сидеть в кузове грузовика, у которого в баке ещё оставалось топливо.
Потому что остальные муравьями ползли пешком по обочине, с чемоданами и тележками, карабкаясь через мёртвых лошадей, горящие телеги, машины, и разбомбленные танки.
И через тела тех, кому повезло ещё меньше, хотя многие из них дышали ешё.

50 копеек к курсу рубля – это вздор, не спорю. Россия сейчас почти в войне. 
Я ни секунды не «западник» по личным убеждениям. Зарабатываю не густо, но вытерпел бы легко со своей семьёй и ещё 50 рублей к курсу. Если бы видел, что это неизбежная беда, целиком идущая ОТТУДА, и от неё страдает вся страна, все мы в более-менее равной степени. 

Но вот проблема – живу я в Москве, и поэтому особенно ясно вижу, что кому война, а кому – Мать родна…

Питерцы тоже видят газпромовскую стройку на Охте. Совсем недорогую, и очень своевременную стройку!
А я вижу, что Бентли и Майбахов на столичных улицах отнюдь не стало меньше, скорее наоборот. Что в соцсетях то и дело разлетаются снимки очередного власть предержащего лица, “пойманного” в очередных часах за 30.. 250… 600 тысяч евро. Или за миллион. Или больше.

А ещё вижу там же - в сети и на ТВ - постоянно крики о помощи: умирает ребёнок, диагноз подтверждён, операция отработанная, излечение гарантируется… но только в зарубежной клинике. Болезнь очень редкая, в стране сотня случаев в год. Сумма – нереальная для средней семьи, но в сравнении с миллионом – вовсе не космическая. Обычно в диапазоне цен “унтер-офицерских” часов за 20-50 тыс. евро. Государство наше, понятно, помочь ничем не может. Спасите моего мальчика! Спасите Машеньку мою! 

Так вот – появилась у меня с какого-то момента странная привычка. ИЗМЕРЯТЬ ВСЕ СУММЫ УКРАДЕННОГО В МЁРТВЫХ ДЕВОЧКАХ, да.
Запредельные суммы ненужных или неэффективных расходов бюджетов и госпредприятий – муниципальных, городских, региональных. Государственного бюджета, средств госкорпораций. 
Гигантские суммы недоплаченных налогов от эксплуатации недр страны, на которые семимесячная девочка Маша из любого дальнего зажопинска, желающая дожить до годика, по справедливости имеет ничуть не меньшие, ровно такие же права, как дочки и внучки президентов Роснефти, Лукойла, Газпрома, и страшно сказать, Президента чего ещё. 
Налогов, не дошедших до бюджета законно (из-за «пролоббированного друзьями для друзей» особо льготного режима у добывающих корпораций) или незаконно, благодаря беспрепятственному применению множества хитрых международных схем, которые доступны только очень крупному бизнесу во всём мире.
Засветившиеся суммы - “гроши”, найденные в сейфе начальника смены на таможенном посту, суммы побольше, украденные сугубо штатскими мастерами по сборке табуреток и их любовницами, которые неведомо как занимают высшие посты в армии, и серьёзные суммы, найденные в квартирах настоящих кадровых полковников – борцов с коррупцией.
Наконец, цены зарубежной и отечественной недвижимости, Майбахов и Бентли, часов и драгоценностей из столичной чиновно-олигархической светской хроники. 

И вот режьте меня, убейте меня, но я не знаю, кому бы мне было труднее подать руку – тому немецкому лётчику, который хотя и был образцовым продуктом самой людоедской идеологии в человеческой истории, но считал всё-таки, что убивает ВРАГОВ, «очищает лебенсраум немецкому народу», и сражается таким ужасным образом против чужих, за СВОЮ страну…
Или вот этим деятелям в часах за миллион или 100к евро, которые сокрушаются о недостаточном патриотизме у неблагодарного населения, учат нас «правильно любить Родину», подсылают на «неправильные» выставки и спектакли эти группки «хоругвеносцев с кастетами», а на телеэкран – симпатичного молодца с песней «Ну фигли ты ноешь?» (в цензурном варианте).

Чего ты ноешь? Ведь живёте же, гады, намного лучше, чем в Сомали? 
Куда ты лезешь, смердячье рыло, со своими вопросами – а почему мы, живущие на зарплату, должны скидываться между собой для лечения умирающей девочки Маши, чтобы её отвезли и спасли в другой стране, где эти операции давно делают всем гражданам по медстраховке или госдотации?... а почему в Норвегии в бюджет попадает в итоге 81% от продажи добытой нефти, а у нас – только 36% ?... а почему Олимпиада стоила в 18 раз больше, чем в среднем три предыдущие зимние?... а вот ходят слухи, в Саудовской Аравии, в ОАЭ, в Кувейте, даже в штате Аляска граждане получают дивиденды от добычи из недр?... и наконец – а почему мы добываем нефти больше всех в мире, хотя по запасам мы только восьмые, и что будет с нами, когда нефть кончится?

Не задавай лишних вопросов, и не ной. Жри шашлык, крути педали. Спортом вот займись, выпусти пар. На мясо и велик тебе хватает пока, магазины работают и по велосипедистам не стреляют – радуйся. В Сомали ведь, знаешь… Так что - будь образцовым гражданином.

Ну я то буду… пока. 
Но у меня почему-то уже есть ощущение, что вот эта самая очередная мама девочки Маши, которой государство говорит: «… не умеем мы это лечить. А денег на оплату лечения за рубежом – что вы! Нет денег, нет! Пробивайтесь как нибудь на центральное ТВ, собирайте через инет – народ-то добрый у нас… в массе своей. Ну, или держитесь как нибудь. Молодые – нарожаете ещё!» - так вот, эта мама чувствует себя СЕЙЧАС ненамного лучше, чем мама раненой девочки, прижимавшая её к груди на страшной обочине июньской фронтовой дороги к Минску три четверти века назад.

Хотя бы потому что тогда ТОЙ маме было понятно – враг – он весь там, в ревущем и стреляющем воздухе… ну и на земле, конечно, но пока ещё за горизонтом, далеко на западе. Здесь же, на обочине, как ни страшно, но НА ЗЕМЛЕ ВОКРУГ – ВСЕ СВОИ… 
А этой маме, современной – что ей думать сейчас?

стория не моя.
С просторов Интернета.

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. 02.08.2017 22:15

это не камазовская фирма,а ыирма власти имущей победила,

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