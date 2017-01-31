Челнинцы бьют тревогу: цена на квартиры по соципотеке растет, а дома никак не могут достроить

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31 января в 19:33
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России
Названа возможная дата открытия Египта для туристов России

Власти РФ могут разрешить полеты сразу в три аэропорта Арабской Республики.

31 января в 16:46
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах

Сотрудники полиции задержали его в рабочем кабинете после получения от старосты группы 32 тысяч рублей.

31 января в 14:27
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа
Ребенок в инфекционной больнице Челнов умер от гонконгского гриппа

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Татарстане превышен на 6,5 %, на карантин закрыты десятки классов.

31 января в 13:42
ОДН в челнинских квитанциях спрячут
ОДН в челнинских квитанциях спрячут

В начале февраля собственники квартир получат квитанции на оплату ЖКХ, где ОДН будет включен в раздел жилищных услуг.

31 января в 09:40
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова
«Банк Казани» требует признать банкротом народного артиста РТ – Салавата Фатхетдинова

Все происходит строго в рамках закона, и банк требует с артиста 13 миллионов рублей, по которым певец выступал поручителем по кредитам.

31 января в 08:50
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров
СМИ: КАМАЗ оказался в центре скандала с обменом боливаров

Руководство автогиганта в свою очередь заявляет, что данная информация неверна.

31 января в 08:25
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше
На дорогах Татарстана видеокамер станет меньше

Все дело в том, что новые приборы контролируют всю ширину дороги, поэтому эффективнее.

30 января в 15:29
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа
Челнинец установил рекорд России в жиме лежа

В Ижевске завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью) среди юниоров и юниорок 19-23 лет.

30 января в 13:35
Мужчина, похожий на генуправляющего Korston Club Hotel в Казани избил сотрудника отеля (ВИДЕО)

Видеозапись появилась в соцсетях. На кадрах - драка между сотрудником скандального отеля и человеком, похожим на Довранбека Базарбаева.

30 января в 12:56
В Татарстане спасли раненую сову
В Татарстане спасли раненую сову

Сотрудники МЧС поймали хищную птицу и эвакуировали ее на базу спасательного отряда.


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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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Новости

Выпуск 3 от 24 января, 2017г.
31 января 2017г. 23:44

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Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Ганиятуллин Фазыл
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Видео:
В сети появилось видео задержания доцента КФУ в Челнах
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Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”




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Выпуск 3 от 24 января 2017 г.
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Челнинцы бьют тревогу: цена на квартиры по соципотеке растет, а дома никак не могут достроить

Челнинцы бьют тревогу: цена на квартиры по соципотеке растет, а дома никак не могут достроить

В редакцию «Вечерних Челнов» обратился мужчина, семья которого приобрела квартиру в строящемся доме 21/29 микрорайона «Замелекесье» по программе социальной ипотеки от Государственного Жилищного Фонда (ГЖФ) при Президенте РТ. Напомним, в Набережных Челнах в 2015 году по ней были разыграны три дома: 21/29, 21/30 и 21/31, каждый на 143 семьи. В том же году участников пригласили для подписания предварительных протоколов выигрыша квартиры. К тому времени первый 18-этажный дом был построен на уровне фундамента.

- На ограждении строительного участка был установлен информационный стенд сообщавший, что объект строится НО ГЖФ при Президенте РТ, генеральный подрядчик ООО "ДОМКОР", срок сдачи объекта - август 2016 года, вспоминает Ильназ. - Два соседних дома должны были сдаваться еще раньше. Однако случилось так, что дом 21/31 кое-как, с опозданием более чем на полгода, сдали 31 декабря 2016 года, а наш дом еще строится.

Внятного ответа нет
Однако, будущих жильцов новых домов ожидал еще один неприятный сюрприз. Вместо прописанной в предварительном протоколе стоимости 1 кв. м жилья в размере 27500 рублей, они получили окончательные протоколы со стоимостью в 33550 рублей за квадратный метр.

- То есть, стоимость социальной квартиры за чуть более чем полтора года увеличилась на 20%, - констатирует мужчина. - Почему увеличили цены? Почему задержали сроки сдачи всех три домов? Жильцы домов об этом не знают - мы неоднократно обращались с этими вопросами как в ГЖФ города Набережные Челны, так и в ГЖФ Казани, в мэрию, в управление архитектуры и строительства города - ни одна из этих организаций не дала нам внятного ответа.

Несмотря на это, по словам Ильгиза, все участники программы подписали данные протоколы, так как за 3-5 лет ожидания своей очереди и строительства дома многие вложили все свои сбережения в это долевое строительство.

Помимо этого будущие владельцы квартир в доме 21/29 не могут выяснить сроки своего заселения. С октября 2016 года ГЖФ сдвигал их сначала на конец 2016 года, затем на февраль 2017, а на днях дольщикам озвучили новую дату – середина марта.

Нет тепла-нет стройки
«Причину изменения сроков ввода жилого дома в эксплуатацию нужно рассматривать во времени, вернувшись на апрель 2016 года, когда был изменен порядок взаимодействия участников строительства объектов социальной ипотеки. По новому регламенту начала действовать товарная биржа, через которую предписывалось закупать все материалы. По факту по новой схеме материалы на объект начали поступать только в сентябре 2016 года» - прокомментировал «Вечерним Челнам» специалист PR службы ООО «ДОМКОР».

Соответственно, чтобы совсем не «заморозить» строительство объекта, на период оформления сделок на биржевой площадке, финансирование поставок осуществлял сам генподрядчик, что позволило завершить все внутренние работы к концу прошлого года. Вторая и ключевая причина переноса сроков ввода – отсутствие сетей теплоснабжения всех трех башен 21-го микрорайона. Без них ввод жилых домов в эксплуатацию был невозможен. В итоге, в августе 2016 года НО «ГЖФ» профинансировал строительство сетей. Тепло на объект начало подаваться только 20 декабря.

«Строители фактически сделали невозможное, закончив работы по отделке к 29 декабря 2016 г. В январе органом строительного надзора (ИГСН) были проведены проверки соответствия построенного объекта техническим нормам, проектной документации и пр. Положительное заключение будет получено 30-31.01.2017 и передано в НО «ГЖФ». Строители выполнили свои обязательства по договору. Дата заселения будет определена НО «ГЖФ» совместно с ИК МО и управляющей компанией» - говорится в официальном ответе «ДОМКОРа»

Снова выросла цена

Между тем в Набережных Челнах установлен новый норматив стоимости квадратного метра жилого помещения, который применяется в рамках федеральной программы «Обеспечение жильем молодых семей». За год он подрожал на 1 300 рублей. Согласно постановлению, которое на днях подписал руководитель исполкома Ринат Абудллин, норматив на первый квартал 2017 года составил 35 079 рублей. Год назад он был установлен в размере 33 779 рублей.

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