Челнинцы игнорируют возможность подать заявление на субсидии через портал госуслуг

На огромную очередь за талонами на оформление субсидий жители города жаловались в соцсети.

«Вот такая очередь сегодня за талончиками на оформление субсидий в 4/2/2. Вчера приехала в 7.30, была 204, талона не хватило. Сегодня вызвала такси (так как из п. ЗЯБ ни на чем на ГЭС не доедешь) подъехала к 5.50, была 52. Уважаемые градоначальники, когда же закончится это безобразие?!», – пост с таким содержанием выложила сегодня пользователь под ником Светлана Донскова в социальной сети с прикрепленным к нему фото.

При этом, как рассказала «Вечерке» заведующая отделением № 1 РЦМП Елена Крошечкина, многие люди просто игнорируют возможность подать заявление через портал госуслуг.

– Мы обязать не можем, чтобы все через портал проходили. При этом потом начинается, с 16 сентября жалобы, что у нас очереди, столпотворение, – рассказала она.

По ее словам, с 16 по 30 сентября в отделении соцзащиты были большие очереди, сейчас количество желающих идет на спад – основная масса заявлений от населения уже принята. Следующий всплеск также ожидается с 16 по 30 октября.

Чтобы подать электронное заявление нужно:

Заявителю необходимо создать электронный пакет документов с приложенными отсканированными копиями и отправить их через сайт госуслуг.

Специалисты рассмотрят вашу заявку и назначат дату и время, когда будет необходимо подойти, чтобы подать оригиналы документов.

КСТАТИ: Предварительно записаться можно через терминал электронной очереди или по телефону 47-46-54 (на 6 месяцев). В отделении материальной помощи №1 установлены два терминала электронной очереди. Выдача талонов осуществляется дежурными специалистами ежедневно с 7:30.