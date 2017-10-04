Челнинцы игнорируют возможность подать заявление на субсидии через портал госуслуг

На огромную очередь за талонами на оформление субсидий жители города жаловались в соцсети.
«Вот такая очередь сегодня за талончиками на оформление субсидий в 4/2/2. Вчера приехала в 7.30, была 204, талона не хватило. Сегодня вызвала такси (так как из п. ЗЯБ ни на чем на ГЭС не доедешь) подъехала к 5.50, была 52. Уважаемые градоначальники, когда же закончится это безобразие?!», – пост с таким содержанием выложила сегодня пользователь под ником Светлана Донскова в социальной сети с прикрепленным к нему фото.
При этом, как рассказала «Вечерке» заведующая отделением № 1 РЦМП Елена Крошечкина, многие люди просто игнорируют возможность подать заявление через портал госуслуг.
– Мы обязать не можем, чтобы все через портал проходили. При этом потом начинается, с 16 сентября жалобы, что у нас очереди, столпотворение, – рассказала она.
По ее словам, с 16 по 30 сентября в отделении соцзащиты были большие очереди, сейчас количество желающих идет на спад – основная масса заявлений от населения уже принята. Следующий всплеск также ожидается с 16 по 30 октября.
Чтобы подать электронное заявление нужно:
Заявителю необходимо создать электронный пакет документов с приложенными отсканированными копиями и отправить их через сайт госуслуг.
Специалисты рассмотрят вашу заявку и назначат дату и время, когда будет необходимо подойти, чтобы подать оригиналы документов.
КСТАТИ: Предварительно записаться можно через терминал электронной очереди или по телефону 47-46-54 (на 6 месяцев). В отделении материальной помощи №1 установлены два терминала электронной очереди. Выдача талонов осуществляется дежурными специалистами ежедневно с 7:30.
Комментарии посетителей
При чем тут только тепло, субсидия дается на оплату ЖКУ, вот этот раздел “Подача заявки на назначение...
Это пи*** товарищи. Ну никак не назовешь.
Там тоже нет субсидии на тепло. За 5 лет не могли сделать отдельное окно по субсидиям на тепло.
Ошиблись, завлечение подается в разделе “Социальная защита”, а не «ЖКХ: оплата коммунальных услуг»
Я как родитель, сам несу ответственность за своих детей. Прививки - дело добровольное, а нас заставляют их...
Для проведения такой акции надо привлекать ТОС и советы МКД, чтоб каждый житель знал что, куда.
Нет в разделе ЖКХ окна “подать заявление”. Зачем писать о том чего нет? Да и сам процесс отсканировать...
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