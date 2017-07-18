Челнинцы недовольны городским пляжем на набережной Табеева (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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18 июля в 16:04
В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента
В Татарстане из психбольницы сбежали три пациента

По предварительным данным, на побег мужчины, страдающие от “белой горячки” решились, чтобы сообразить на троих.

18 июля в 15:23
Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше
Свыше 100 татарстанцев во главе с министром экологии отправились в сплав по Меше

В ходе экологического сплава участники очищали от бытового мусора реку и берега.

18 июля в 14:17
МЧС: в Татарстане ожидается ухудшение погоды
МЧС: в Татарстане ожидается ухудшение погоды

Сегодня днем и вечером в Татарстане местами ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, вечером 18 июля — локально до 23 м/с, сильный дождь.
18 июля в 12:15
Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня
Полицейский-кинолог достал со дна Мелекески 16-летнего парня

В шесть рук очевидцы в течение 15-20 минут делали подростку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца-легкие пострадавшего освободились от воды и он задышал.

18 июля в 10:20
Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков
Из антитабачной концепции исключен пункт об увеличении рабочего дня для курильщиков

В новой версии концепции теперь есть пункт о запрете на государственную поддержку создания фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия.

18 июля в 08:43
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд по просмотрам

Премьеру нового сезона телесериала посмотрели 10,1 млн зрителей.

18 июля в 08:32
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств
Исполком Челнов сэкономил 64,4 млн рублей бюджетных средств

Подобный положительный экономический результат достигнут благодаря прозрачному размещению муниципальных заказов на электронных аукционах.

18 июля в 08:08
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса
Врачи предостерегают паломников из РТ от смертельного вируса

Роспотребнадзор предупреждает тех, кто намереваются отправиться на Хадж в Саудовскую Аравию, о респираторном синдроме коронавируса, который распространяется в данном государстве.

18 июля в 07:59
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро
В Татарстане автомобиль вылетел в озеро

В МЧС поступило сообщение, что у отдыхающей компании машина по неосторожности съехала в озеро. Угрозы человеческой жизни не было.

17 июля в 14:29
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара
В понедельник в челнинском ЗАГСе распишется 31 пара

Несмотря на выходной, Дворец торжеств регистрирует браки в последнюю красивую дату этого лета - 17.07.17.


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 27 от 12 июля, 2017г.
19 июля 2017г. 02:55

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Выпуск 27 от 12 июля 2017 г.

Челнинцы недовольны городским пляжем на набережной Табеева (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челнинцы недовольны городским пляжем на набережной Табеева (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челнинцы дождались по-настоящему знойного лета и потянулись к местным водоемам — к солнечным ваннам и прохладе воды. Корреспондент «Вечерки» «проинспектировал» городские пляжи и узнал, который из них самый комфортный и популярный у горожан.

В поле нашего зрения попали три основных городских пляжа — на набережной Табеева, платный «Сандали» и место отдыха на набережной Тукая.

Новгородский

Грязно и скучно. Городской пляж на набережной Табеева в этом году разочаровал многих отдыхающих. Песок не завозили и люди вынуждены ходить по грязной земле и мелким камням.

- Мы только приехали с турнира по пляжным видам спорта, где были волонтерами, поэтому нам есть с чем сравнить, - рассказали нам Ирина Кустовская. - Молодежи здесь скучно. Хотя бы радио могли включить, сетку натянуть, чтобы была возможность поиграть в волейбол и баскетбол.

- Дно не почищено и в воде кто-то кусается. Честно говорю! - продолжила ее дочка, Ангелина. - Мы знаем, что на ГЭСе пляж лучше стал, но там старшее поколение живет, и нам туда ехать не хочется совсем.

Помнится, прежний мэр Челнов мечтал, что эта набережная станет территорией для экстремальной молодежи и различных субкультур, которые смогут каждый день показывать здесь свое творчество, проводить соревнования, концерты и фестивали. Мы приехали сюда в будний день, и, возможно, что в выходные и праздники на набережной повеселее. Но сегодня тут экстрим был лишь для нелегальных торговцев, которых проверял сотрудник полиции.

- Кто хозяин? А как фамилия Булата? Не знаешь? А как ты на него работаешь-то? - допытывался Наиль Жуковский до 17-летнего прокатчика гироскутеров. И потом уже пояснил «ВЧ»: - Много жалоб на них от других торговцев. Тем-то обидно, они деньги за аренду земли заплатили, а он не платил и точно так же торгует. Мне лично не жалко, но надо ведь, чтобы все по закону было.

«Сандали»

Может именно сравнение с муниципальным пляжем привело к снижению потока жалоб на деятельность Айрата Тагирова? Его платный пляж, расположенный рядом, еле вмещает в себя всех желающих. Заводная музыка, чистый песок, лежаки, вечерняя программа...и увеличение стоимости входного билета в два раза. Похоже, предприниматель спешит сделать выручку, которой не было всю первую холодную половину лета.

Набережная Тукая

Пляж в поселке ГЭС, во время реконструкции набережной, впервые ощутил на себе «хозяйскую» заботу муниципалитета. В этом году привезли чистый песок, очистили дно от камней, стекла и коряг, установили большую спортивную площадку для волейбола и футбола, сюда пришли прокатчики водного транспорта и торговцы ходовыми продуктами.

- Вот правда, никогда здесь не видела столько народу, отдыхающих стало больше раз в 5! - поделилась с нами местная жительница, Валентина Степановна. - Очень радует, что и для молодежи есть развлечения и комфортно все — деревянный помост вдоль пляжа, много скамеек и урн. Одна беда — старые кабинки для переодевания убрали, а новые еще не открыли. И туалеты не работают, ни «мэ», ни «жо»!

И правда, шесть современных раздевалок и биотуалеты пока закрыты для посетителей. Как пояснили нам рабочие, монтаж строения практически готов, скоро все заработает. Кстати, неплохо было бы ответственным за пляж проследить за местными — спасателями. Их вышки в будние дни зачастую пустуют. 

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