Челнинцы недовольны городским пляжем на набережной Табеева (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челнинцы дождались по-настоящему знойного лета и потянулись к местным водоемам — к солнечным ваннам и прохладе воды. Корреспондент «Вечерки» «проинспектировал» городские пляжи и узнал, который из них самый комфортный и популярный у горожан.
В поле нашего зрения попали три основных городских пляжа — на набережной Табеева, платный «Сандали» и место отдыха на набережной Тукая.
Новгородский
Грязно и скучно. Городской пляж на набережной Табеева в этом году разочаровал многих отдыхающих. Песок не завозили и люди вынуждены ходить по грязной земле и мелким камням.
- Мы только приехали с турнира по пляжным видам спорта, где были волонтерами, поэтому нам есть с чем сравнить, - рассказали нам Ирина Кустовская. - Молодежи здесь скучно. Хотя бы радио могли включить, сетку натянуть, чтобы была возможность поиграть в волейбол и баскетбол.
- Дно не почищено и в воде кто-то кусается. Честно говорю! - продолжила ее дочка, Ангелина. - Мы знаем, что на ГЭСе пляж лучше стал, но там старшее поколение живет, и нам туда ехать не хочется совсем.
Помнится, прежний мэр Челнов мечтал, что эта набережная станет территорией для экстремальной молодежи и различных субкультур, которые смогут каждый день показывать здесь свое творчество, проводить соревнования, концерты и фестивали. Мы приехали сюда в будний день, и, возможно, что в выходные и праздники на набережной повеселее. Но сегодня тут экстрим был лишь для нелегальных торговцев, которых проверял сотрудник полиции.
- Кто хозяин? А как фамилия Булата? Не знаешь? А как ты на него работаешь-то? - допытывался Наиль Жуковский до 17-летнего прокатчика гироскутеров. И потом уже пояснил «ВЧ»: - Много жалоб на них от других торговцев. Тем-то обидно, они деньги за аренду земли заплатили, а он не платил и точно так же торгует. Мне лично не жалко, но надо ведь, чтобы все по закону было.
«Сандали»
Может именно сравнение с муниципальным пляжем привело к снижению потока жалоб на деятельность Айрата Тагирова? Его платный пляж, расположенный рядом, еле вмещает в себя всех желающих. Заводная музыка, чистый песок, лежаки, вечерняя программа...и увеличение стоимости входного билета в два раза. Похоже, предприниматель спешит сделать выручку, которой не было всю первую холодную половину лета.
Набережная Тукая
Пляж в поселке ГЭС, во время реконструкции набережной, впервые ощутил на себе «хозяйскую» заботу муниципалитета. В этом году привезли чистый песок, очистили дно от камней, стекла и коряг, установили большую спортивную площадку для волейбола и футбола, сюда пришли прокатчики водного транспорта и торговцы ходовыми продуктами.
- Вот правда, никогда здесь не видела столько народу, отдыхающих стало больше раз в 5! - поделилась с нами местная жительница, Валентина Степановна. - Очень радует, что и для молодежи есть развлечения и комфортно все — деревянный помост вдоль пляжа, много скамеек и урн. Одна беда — старые кабинки для переодевания убрали, а новые еще не открыли. И туалеты не работают, ни «мэ», ни «жо»!
И правда, шесть современных раздевалок и биотуалеты пока закрыты для посетителей. Как пояснили нам рабочие, монтаж строения практически готов, скоро все заработает. Кстати, неплохо было бы ответственным за пляж проследить за местными — спасателями. Их вышки в будние дни зачастую пустуют.
Комментарии посетителей
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