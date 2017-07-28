Челнинцы о реконструкции набережной Тукая: «Там конь не валялся» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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28 июля в 16:30
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)
В Чебоксарах подняли со дна реки машину с телами людей (ВИДЕО)

После опознания выяснилось, что это мертвые парень и девушка, пропавшие еще 11 лет назад.

28 июля в 15:32
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)
В Татарстане мужчина проколол шины на машине экипажа ДПС (ВИДЕО)

Причем, он снял весь процесс на видео, а затем выложил в интернет. Вредителя задержали.

28 июля в 14:45
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”
В Челнах выбирают “Мисс Камаза”

На кастинг конкурса красоты подали заявки больше 40 девушек - работниц автогиганта.

28 июля в 13:57
График отключения горячей воды в Челнах
График отключения горячей воды в Челнах

С 8 по 22 августа в городе пройдет четвертый этап опрессовки тепловых сетей.

28 июля в 13:15
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах
Следком назвал имя подозреваемого в осквернении собора в Челнах

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

28 июля в 12:08
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков
Сотрудников колонии в Татарстане подозревают в присвоении денег на откорм быков

Чтобы обман не раскрылся, соучастники потратили часть средств на покупку мяса для заключенных.

28 июля в 10:30
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского
В Татарстане пьяный водитель протаранил полицейского

24-летнему парню не удалось уйти от погони - позже в его крови обнаружат почти четырехкратное превышение допустимых норм содержания алкоголя.

28 июля в 10:11
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение
В Челнах на участке проспекта Московский полностью перекроют движение

Водителей просят учесть это при движении, а пользователей общественного транспорта предупреждают об изменении в движении маршрута.

28 июля в 09:59
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи
Мэр Челнов выразил соболезнования родным и близким Хании Фархи

Наиль Магдеев отправил телеграмму супругу певицы, скоропостижно скончавшейся накануне.

28 июля в 09:19
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя
НХЛ запретит Зарипову выступать у себя

Либо по причине того, что у него имеются действующие контрактные обязательства, либо потому, что его дисквалификация будет в силе и там.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
28 июля 2017г. 21:09

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Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.
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Челнинцы о реконструкции набережной Тукая: «Там конь не валялся» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Челнинцы о реконструкции набережной Тукая: «Там конь не валялся» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Жители старой части города обеспокоены — лето на исходе, а реконструкция второй очереди набережной у реки Мелекеска едва началась. Наш корреспондент решил выяснить о ходе строительных работ и успеют ли их завершить в срок, но это оказалось не так то просто. 

По идее, вторая очередь реконструкции набережной Тукая, которая должна окончательно связать пешеходной дорогой и инфраструктурой мечеть Тауба и Колокольный мост, должна была начаться весной. Напомним, что в феврале прошло общественное обсуждение будущего проекта, который позже был разработан с учетом мнения жителей, и представлен архитектором Ильдаром Мирзаяновым.

Итак, по задумке, прогулочная дорога и велодорожка (длиной 570 метров) соединят две части уже благоустроенной набережной (от 10 комплекса до Колокольного моста). Кроме того, планируется обустроить зоны отдыха (с зелеными газонами для пикников и барбекю) и культурно - досуговые площадки, проработать спуски к воде, игровые зоны и общепита, обустроить парковку на 450 автомобилей.

Но погода внесла свои коррективы. И сейчас администрация города заговорила о третьей очереди реконструкции набережной Тукая.

- Мы понимаем, когда шли дожди — работать было невозможно. Но погода относительно сухая уже несколько недель, а там конь не валялся, - беспокоится жительница поселка ГЭС Валентина Макарова, обратившаяся в редакцию. - Мы боимся, что они протянут, а потом как всегда городские власти подгонять начнут рабочих, и они будут под нашими окнами шуметь круглые сутки!

«Вечерка» попыталась выяснить у подрядчика — ООО «Евростиль» о ходе реконструкции и текущем положении дел. Однако, компания, выигравшая муниципальный тендер и чьи работы оплачиваются из госбюджета, уклонилась от комментариев. Более того — как выяснилось позже, предупредила рабочих на местах о приезде нашего корреспондента.

- Меньше языком болтай с репортерами, - завидев нас сказал водителю экскаватора «бригадир» и ретировался со строительной площадки.

Возможно причина в том, что хвалиться пока особо нечем. На склоне, где предполагается деревянный амфитеатр, рабочие только приступили к заливке бетонного основания.

- У кромки воды будет проходить дорога — деревянный помост, - указывая на вбитые сваи рассказал нам один из рабочих, - он нее в двух местах будет выход к реке, вроде пирсов, видите, сваи на 2 метра в воду уходят? Когда завершим? Ну, должны успеть...

Но для того, чтобы приступить к строительству прогулочной деревянной тропинки вдоль берега, нужно зачистить место от многочисленных зарослей травы. А еще здесь должны появится стационарные туалеты и решиться вопрос по ливневому коллектору напротив дома 10/70, где после обильных дождей смывается привозной грунт. Там будет установлена экосетка.

- Никаких опасений нет. Строительная компания «Евростиль», так же как в прошлом году «Профит», достаточно активно работает. По ходу есть вопросы, связанные с проектированием, с изменениями какими-то, но это все рабочие процессы, поэтому работы идут, - пояснил нашему корреспонденту мэр города Наиль Магдеев. - А в целом-то мы пешеходное и велосипедное движение замкнем в этом году. Там останется на следующий год благоустройство, то есть малые архитектурные формы.

Тогда же градоначальник упомянул про третий этап реконструкции. Стало быть, до конца августа рабочие успеют лишь проложить брусчатку и смонтировать уличное освещение этой части набережной. Основное строительство переносится на 2018 год. К слову, опасения местных жителей оказались не напрасными. Как было заявлено, чтобы управится в срок, подрядчики переходят на режим работы в три смены.

КСТАТИ

Возможно, что в отставании от графика виновата не только непогода, а нехватка рабочих и техники. В данный момент тот же подрядчик строит новую школу в 36 комплексе (сдача до 1 сентября), а так же Дом правосудия (сдача до конца 2017 года).

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