Челнинцы опасаются взрыва бытового газа - могут пострадать люди

Вход | Регистрация
Курсы валют (27.04.2017):
$56.3131+0.4678 61.5052+0.712
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+8° +13° +17°
Ночь
28 апреля		 Утро
28 апреля		 День
28 апреля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 апреля в 15:17
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая
Исполком планирует закончить ремонт аварийных участков дорог в Челнах к 20 мая

На сегодняшний день ямочный ремонт в Набережных Челнах идёт на пр. Мира на участке от пр. Вахитова до пр. Р. Беляева.

27 апреля в 14:53
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники
Челнинцев приглашают посмотреть на выставку пожарной техники

На выставке будет выставлено 19 единиц техники, перед каждым автомобилем будет закреплен сотрудник МЧС, который сможет объяснить основные ее функции.

27 апреля в 13:44
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате
Челнинец обнаружил червяка в покупном салате

Наиль Габдрахманов купил грибной салат в одном из известных супермаркетов.

27 апреля в 11:08
К мусорным бакам КДМЦ Челнов подкинули ребенка
К мусорным бакам КДМЦ Челнов подкинули ребенка

Сейчас малышка находится под наблюдением медицинского персонала. Информация о ней передана в отдел опеки и попечительства.

27 апреля в 08:53
Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей
Стало известно, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2000 рублей

Центробанк уже утвердил внешний вид банкнот. Так, на банкноте номиналом 200 рублей появятся символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

27 апреля в 08:35
Активиста в РТ осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»
Активиста в РТ осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»

Координатору «Открытой России» Илье Новикову суд назначил 35 часов обязательных работ. Активист в казанском парке организовал пикет под названием «Если не Путин, то конь?!».

27 апреля в 08:22
Татарстанские ветераны отправятся в круиз до Москвы
Татарстанские ветераны отправятся в круиз до Москвы

В честь Дня Победы они отправятся в теплоходный круиз по маршруту Казань – Москва – Казань. В путешествие поедут 100 ветеранов и 30 учащихся кадетских корпусов.

27 апреля в 08:13
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)

Ягнята, на которых проводилось тестирование, развивались нормально.

27 апреля в 08:12
Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности
Ресторан Тимати в Татарстане заподозрили в нехаляльности

- Ресторан поставляет халяльную продукцию, здесь вопросов нет, но готовится это все на одном гриле! Для мусульман это запрещено, - отметил руководитель проекта HalalGuide Айрат Касимов.
26 апреля в 16:04
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля
Прокуратура РТ порекомендовала не идти на акцию 29 апреля

Ведомство напомнило, что организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством РФ ответственность.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

Ложь
Правда

Индекс правды: 92%
Проголосовало: 37

Требуется менеджер

Новости

Выпуск №16 от 26 апреля, 2017г.
27 апреля 2017г. 23:59

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Педиатры создали искусственную матку (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск №16 от 26 апреля 2017 г.

Челнинцы опасаются взрыва бытового газа - могут пострадать люди

Челнинцы опасаются взрыва бытового газа - могут пострадать люди

Жители дома 6/20 пос. ГЭС жалуются на некачественную проверку газового оборудования. Люди заплатили деньги, а услугу им не оказали.

В редакцию «Вечерки» обратилась ветеран Зинаида Ивановна Калинина. Женщина после взрывов бытового газа в Челнах, когда пострадали люди, опасается за жителей своего дома.

– 18 апреля к нам пришли из «Челныгаза» две молодые девушки, я даже засомневалась, что они специалисты, но они показали удостоверение, – рассказала жительница дома 6/20, – проверили только утечку газа из шланга. Одна из девушек мне протянула на подпись бумагу, где я расписалась, что утечки нет. А второй листок она прикрыла квитанцией и опять сказала поставить подпись.

Возмутительно

По словам ветерана, ее смутило то, что просят подписать бумаги, не читая. Женщина решила ознакомиться с содержанием акта, в нем оказался перечень работ, которые должны были провести слесари ЭПУ "Челныгаз", но не провели. Это визуальный осмотр, проверка герметичности и работоспособности путем обмыливания. Газовики должны были проверить тягу, плавность и легкость регулировки процесса сжигания газа и другое.

– Я возмутилась: почему вы этого не делаете? А девушки ответили, что у вас итак утечки нет, незачем проверять, – продолжила Зинаида Ивановна, – я стала им говорить, что они должны открыть плиту, мало ли что внутри может сломаться. Даже после этого они не выполнили свою работу, которую, кстати, делают не бесплатно. В квитанции уже выставили сумму в 285 рублей 87 копеек. Денег не жалко, но из-за их халатности могут пострадать люди.

История закончилась тем, что ветеран отказалась подписать акты. Специалистов Зуеву и Дроздову, по словам женщины, это не расстроило, в ответ она услышала: «Ну и не надо!» Слесари ушли, так и не выполнив работу до конца.

Как рассказали нам жители соседних домов, у них проверка закончилась тоже только беглым осмотром.

Кстати!

Жалобу жителей поселка ГЭС мы передали в ЭПУ «Челныгаз». Нам пообещали, что в проблеме разберутся, в доме 6/20 будет проведена повторная проверка.

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Ответьте на вопрос: «Противоположность севера» ?

Комментарии:


. 27.04.2017 20:29

У нас в 10 комплексе также проверяли, сунули акты на подпись и ушли. Люди и не знают, что они должны посмотреть. Не будем оплачивать  квитанции, тогда забегают .

Ответить

Ирина 27.04.2017 20:54

У нас в доме 28/03 такая проверка была в январе. Пришла девушка и стала проверять плиту. Из четырёх конфорок две не работают. Сказала надо вызвать мастера. Но скорее всего у него запчастей не будет. Мол плита старая.  А я её купила в 2011 году? Вот придётся искать мастера по газете. А мы потом сетуем на взрывы!!!

Ответить
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru