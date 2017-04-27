Челнинцы опасаются взрыва бытового газа - могут пострадать люди

Жители дома 6/20 пос. ГЭС жалуются на некачественную проверку газового оборудования. Люди заплатили деньги, а услугу им не оказали.

В редакцию «Вечерки» обратилась ветеран Зинаида Ивановна Калинина. Женщина после взрывов бытового газа в Челнах, когда пострадали люди, опасается за жителей своего дома.

– 18 апреля к нам пришли из «Челныгаза» две молодые девушки, я даже засомневалась, что они специалисты, но они показали удостоверение, – рассказала жительница дома 6/20, – проверили только утечку газа из шланга. Одна из девушек мне протянула на подпись бумагу, где я расписалась, что утечки нет. А второй листок она прикрыла квитанцией и опять сказала поставить подпись.

Возмутительно

По словам ветерана, ее смутило то, что просят подписать бумаги, не читая. Женщина решила ознакомиться с содержанием акта, в нем оказался перечень работ, которые должны были провести слесари ЭПУ "Челныгаз", но не провели. Это визуальный осмотр, проверка герметичности и работоспособности путем обмыливания. Газовики должны были проверить тягу, плавность и легкость регулировки процесса сжигания газа и другое.

– Я возмутилась: почему вы этого не делаете? А девушки ответили, что у вас итак утечки нет, незачем проверять, – продолжила Зинаида Ивановна, – я стала им говорить, что они должны открыть плиту, мало ли что внутри может сломаться. Даже после этого они не выполнили свою работу, которую, кстати, делают не бесплатно. В квитанции уже выставили сумму в 285 рублей 87 копеек. Денег не жалко, но из-за их халатности могут пострадать люди.

История закончилась тем, что ветеран отказалась подписать акты. Специалистов Зуеву и Дроздову, по словам женщины, это не расстроило, в ответ она услышала: «Ну и не надо!» Слесари ушли, так и не выполнив работу до конца.

Как рассказали нам жители соседних домов, у них проверка закончилась тоже только беглым осмотром.

Кстати!

Жалобу жителей поселка ГЭС мы передали в ЭПУ «Челныгаз». Нам пообещали, что в проблеме разберутся, в доме 6/20 будет проведена повторная проверка.