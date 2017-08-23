Челнинцы просят построить безопасный пешеходный переход в районе Автостанции

Трагедия, которая произошла накануне с 10-летней девочкой на пешеходном пере вызвала широкий общественный резонанс. Челнинцы вновь обратились к власти с просьбой о строительстве на этом участке подземного пешеходного перехода.

«Там грузовики потоком идут почти не сбавляя скорости, а пешеходов тоже поток плотный. Они приезжают из других городов и идут толпами. Я уже не говорю о том, что пересечь обе дороги за отведенные секунды светофора для пешеходов - это надо бегом бежать! А разделительного островка как такового там почти нет, очень опасно стоять между дорогами при плотном потоке грузовиков. Власти услышьте нас уже! Ведь когда-то Айрат Зайнуллин, когда был начальником ЖКХ обещал, что построят там подземку. Это было лет 10 назад, а воз и ныне там!», - написал подписчик одной из социальных групп ВКонтакте.

Здесь стоит напомнить, что вопрос действительно давно и неоднократно поднимался в администрации города. Тогда начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Айрат Зайнуллин поддержал идею строительства перехода. Только вот не подземного (его там технически невозможно соорудить), а надземного.

- Это действительно очень опасный, аварийный участок дороги. ГИБДД выходило к власти с предложением о строительстве пешеходного перехода, - рассказала нам руководитель отдела пропаганды ГИБДД Лилия Пожарская. Насколько мне известно, проект разрабатывался татарстанским институтом.

Где сейчас этот проект — неизвестно. Возможно, загвоздка в цене. Стоимость одного надземного пешеходного перехода варьируется от 8 до 100 и выше миллионов рублей. Сооружения, которые были возведены по предложению госавтоинспекции на первой автодороге несколько лет назад, обошлись в 30 миллионов каждый. Но тогда финансирование шло из федерального бюджета. К тому же, в них нет лифтов, которые наверняка понадобятся в районе остановки «Автостанция» для маломобильной категории населения.

В 2011 году после многочисленных жалоб жителей о том, что люди не успевают там пройти оба дорожных полотна за отведенное светофором время, ГИБДД приняло решение увеличить разрешающий сигнал для пешеходов до 20 секунд.

- Больше увеличивать время не имеет смысла, так как это очень загруженный участок дороги — въезд в город, там же развилка на М-7 и первую автодорогу, - пояснила Лилия Пожарская. - Это приведет к автомобильным пробкам и противоположным последствиям — водители будут стремится проскочить на мигающий сигнал, чтобы не ждать долго.

Главный госавтоинспектор Челнов Радий Кадиков собирается вновь поднять проблему с аварийным участком на очередном «деловом понедельнике» в мэрии. Как нам стало известно, в эти минуты пострадавшего вчера ребенка готовят к транспортировке в ДРКБ города Казань. Возможно, вертолетом МЧС. Девочка, как мы уже сообщали, в тяжелом состоянии.