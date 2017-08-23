Челнинцы просят построить безопасный пешеходный переход в районе Автостанции

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Паломница-инвалид из Татарстана добралась до Мекки
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23 августа в 11:09
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом
Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.

23 августа в 11:07
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Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из  Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.

23 августа в 11:05
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка
В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.

23 августа в 09:47
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Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.

23 августа в 09:33
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В Татарстане заключенный из колонии развращал 15-летнюю девочку

42-летний мужчина в течение двух месяцев текущего года, используя мобильный телефон, совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней школьницы.
23 августа в 09:16
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Три трамвайных маршрута в Челнах временно меняют схему движения

В связи с ремонтом моста по проспекту Вахитова, с сегодняшнего дня трамваи №6,9 и 10 будут ходить по другому маршруту.

23 августа в 09:12
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России
В РТ построят девять боевых кораблей для ФСБ России

Завод в Зеленодольске также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.

23 августа в 08:27
Договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет
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Привет из 90-х: челнинцы вскрыли капсулу времени

Послание “с энергетическим потенциалом” написано от имени 2000 новоселов, заселявшихся в 39 комплекс 27 лет назад.


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Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
23 августа 2017г. 12:26

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Челнинцы просят построить безопасный пешеходный переход в районе Автостанции

Челнинцы просят построить безопасный пешеходный переход в районе Автостанции

Трагедия, которая произошла накануне с 10-летней девочкой на пешеходном пере вызвала широкий общественный резонанс. Челнинцы вновь обратились к власти с просьбой о строительстве на этом участке подземного пешеходного перехода.

«Там грузовики потоком идут почти не сбавляя скорости, а пешеходов тоже поток плотный. Они приезжают из других городов и идут толпами. Я уже не говорю о том, что пересечь обе дороги за отведенные секунды светофора для пешеходов - это надо бегом бежать! А разделительного островка как такового там почти нет, очень опасно стоять между дорогами при плотном потоке грузовиков. Власти услышьте нас уже! Ведь когда-то Айрат Зайнуллин, когда был начальником ЖКХ обещал, что построят там подземку. Это было лет 10 назад, а воз и ныне там!», - написал подписчик одной из социальных групп ВКонтакте.

Здесь стоит напомнить, что вопрос действительно давно и неоднократно поднимался в администрации города. Тогда начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Айрат Зайнуллин поддержал идею строительства перехода. Только вот не подземного (его там технически невозможно соорудить), а надземного.

- Это действительно очень опасный, аварийный участок дороги. ГИБДД выходило к власти с предложением о строительстве пешеходного перехода, - рассказала нам руководитель отдела пропаганды ГИБДД Лилия Пожарская. Насколько мне известно, проект разрабатывался татарстанским институтом.

Где сейчас этот проект — неизвестно. Возможно, загвоздка в цене. Стоимость одного надземного пешеходного перехода варьируется от 8 до 100 и выше миллионов рублей. Сооружения, которые были возведены по предложению госавтоинспекции на первой автодороге несколько лет назад, обошлись в 30 миллионов каждый. Но тогда финансирование шло из федерального бюджета. К тому же, в них нет лифтов, которые наверняка понадобятся в районе остановки «Автостанция» для маломобильной категории населения.

В 2011 году после многочисленных жалоб жителей о том, что люди не успевают там пройти оба дорожных полотна за отведенное светофором время, ГИБДД приняло решение увеличить разрешающий сигнал для пешеходов до 20 секунд.

- Больше увеличивать время не имеет смысла, так как это очень загруженный участок дороги — въезд в город, там же развилка на М-7 и первую автодорогу, - пояснила Лилия Пожарская. - Это приведет к автомобильным пробкам и противоположным последствиям — водители будут стремится проскочить на мигающий сигнал, чтобы не ждать долго.

Главный госавтоинспектор Челнов Радий Кадиков собирается вновь поднять проблему с аварийным участком на очередном «деловом понедельнике» в мэрии. Как нам стало известно, в эти минуты пострадавшего вчера ребенка готовят к транспортировке в ДРКБ города Казань. Возможно, вертолетом МЧС. Девочка, как мы уже сообщали, в тяжелом состоянии.  

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