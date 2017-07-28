Челнинцы просят убрать с улиц “детей-даунов” - они проявляют агрессию

Челнинец Равиль спрашивает: почему мы должны мучиться с "этими даунами", которые не дают покоя всем вокруг?

Звонок нашего читателя и аналогичные сообщения в соцсетях заставили нас обратиться с этим вопросом к заведующей детским психиатрическим отделением Набережночелнинского психоневрологического диспансера Елене Шевелевой.

– Челнинец, который обозвал детей «даунами», был не просто некорректен, он ничего не знает об особенностях такого заболевания. Неслучайно людей с синдромом Дауна называют «солнечными»: они очень ласковые, доброжелательные, любят общаться, совершенно не склонны к агрессии, – объяснила врач. – Скорее всего, речь идет не об этом заболевании.

– Елена Евгеньевна, нас часто спрашивают: действительно ли увеличивается количество детей с психическими заболеваниями?

– Если мы говорим о серьезных психических диагнозах, так называемой эндогенной патологии, среди которых – шизофрения, эпилепсия и другие заболевания, то они уже в течение многих лет в процентном соотношении не увеличиваются и не уменьшаются. В последние годы возросло количество пограничных состояний, которые возникают на фоне роста и развития организма ребенка. Также многократно выросло количество нарушений аутистического спектра.

– Они врожденные или приобретенные?

– Есть три фактора, которые влияют на структуру психопатологии: индивидуальные, биологические и социальные. Биологические – это то, с чем мы генетически рождаемся, что нам дали наши уважаемые родители и матушка-природа. На психическое развитие ребенка уже в утробе могут повлиять: здоровье матери, ход и течение беременности, качество протекания родовой деятельности и наследственные факторы. Второй – индивидуально-психологический фактор: каждый из нас состоит из очень сложного набора определенных качеств, в какой-то момент может произойти поломка. Третий, на сегодняшний день преобладающий, – это социальный фактор – на развитие психики ребенка влияет среда, в которой он развивается с малых лет, то есть воспитание.

– На фоне чего у здорового с рождения ребенка могут появиться заболевания психики?

– Все чаще в моей практике встречаются случаи, которые имеют две стороны медали. Нашими пациентами становятся эмоционально одинокие дети как из внешне благополучных семей, где любящие родители заняты добыванием материальных благ – им просто некогда общаться со своими детьми, так и из неблагополучных, где безнадзорный ребенок вынужден сам выживать как в материальном, так и в моральном плане. Также страдают дети от гиперопеки, когда они находятся под прессингом любящих родственников. Детская психика ломается, ведь на ребенка одновременно возлагаются амбиции мамы, желания папы и стремления бабушки. Такие перегибы в воспитании нередко приводят к появлению социогенных пограничных патологий: инфантилизации, психопатизации и другим. У детей появляется утрированный интерес к суициду.

– Недавно в Челнах врачи спасли девочку, которая практически удушила себя маминым шарфом. Когда ее спросили, хотела ли она умереть, пятиклассница ответила, что нет. Вы работаете с такими детьми?

– Я понимаю, о каком случае вы говорите. В силу постоянной занятости мама не уделяла дочери должного внимания, а приходящий папа, видя в дневнике плохие оценки, бил девочку, считая, что это наилучший способ воспитания. В такой среде у ребенка стала меняться психика: девочка стала раздражительной, вспыльчивой, появилась склонность к фиксации на негативных переживаниях. Любая проблема казалась непреодолимой и всепоглощающей. Одна из ссор с мамой и привела к аффективной вспышке: ребенок, сам того не желая, схватил ее шарф и практически себя убил. Могу сказать, что в этом случае гипоксия после удушения сказалась на качестве функционировании коры головного мозга. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить целостность личности ребенка. Надо ли говорить, что в этом случае необходима плотная работа с семьей, иначе все наши усилия останутся тщетными.

– Если говорить о мальчиках и о девочках: у кого чаще встречаются психиатрические заболевания?

– В нашей детской практике преобладает мужское население. Во взрослом возрасте количество больных обоих полов выравнивается. Чаще всего гипердинамические нарушения поведения, неврозы, речевые патологии встречаются именно у мальчиков. Это связано с индивидуально-биологическими особенностями. Девочки по природе своей склонны к более деликатному преодолению хронических стрессовых факторов, в нас заложена определенная гибкость, мы более живучие. Мальчики рождаются с более выраженным стержнем. Они могут быть стойкими до определенного предела, а потом, как говорят в народе, «сломаются». Есть доказанный факт: даже в роддоме, если брать девочку и мальчика с приблизительно равными повреждающими факторами, с гораздо большей вероятностью выживет девочка.

– Очень часто родители интересуются, можно ли обратиться к психиатру с ребенком за помощью, чтобы об этом не узнали ни в детсаду, ни в школе?

– У нас есть очень большая консультативная группа детишек. Приходит на прием сам ребенок или по инициативе законного представителя – все происходит на добровольной основе. Не надо думать, что психиатры после консультации будут назойливо преследовать семью, вызывать в ПНД. В отдельных случаях доктор может позвонить и поинтересоваться, как пациент переносит лечение. Обычно родители воспринимают звонок врача с благодарностью, так как понимают, что это в интересах их ребенка. Информация о посещениях абсолютно закрыта. Даже если придет учительница из школы, врач ни видом, ни движением бровей не покажет, что знаком с этим ребенком. Мы имеем право давать информацию только по официальному запросу органов суда и следствия.

Совет психиатра

– Я очень рекомендую родителям, у детей которых появились проблемы с общением, не занимать страусиную позицию. Детская психиатрия тем хороша, что можно очень многое поправить, пока ребенок растет, – сказала Елена Шевелева. – Раннее вмешательство позволяет взять ситуацию под контроль, назначить деликатное лечение, использовать более щадящие психотерапевтические методики.

Врач объяснила, что если родители будут закрывать глаза на реальную проблему, то заболевание будет прогрессировать. И к 18 годам тот диагноз, который в детском возрасте будет стоять под вопросом, уже будет прописан в истории болезни. Папы и мамы могут помочь своим детям вырасти психически здоровыми и счастливыми.