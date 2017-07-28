Челнинцы просят убрать с улиц “детей-даунов” - они проявляют агрессию

Вход | Регистрация
Курсы валют (28.07.2017):
$59.9102+0.0917 69.6816-0.0189
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Ясно
+16° +25° +28°
Ночь
28 июля		 Утро
28 июля		 День
28 июля
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
27 июля в 15:43
У челнинцев будут в августе длительные выходные
У челнинцев будут в августе длительные выходные

В связи с Днем республики Татарстан и Курбан-байрам, последняя рабочая неделя месяца станет трехдневной.

27 июля в 14:26
В Челнах отпразднуют День коренных жителей
В Челнах отпразднуют День коренных жителей

Ожидается, что на встречу приедут бывшие челнинцы, которые сейчас живут в других городах России и странах СНГ.

27 июля в 13:43
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)

На заводе прошел конкурс профомастерства среди самых опытных водителей.

27 июля в 13:36
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого
В Челнах Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти Высоцкого

Валентина Корсункова, сопровождавшая труппу «Театра на Таганке» во время гастролей в Челнах летом 1947 года, встретилась с поклонниками артиста.

27 июля в 12:38
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей
Выручка КАМАЗа за первое полугодие 2017 года увеличилась на 31% до 61,9 млрд рублей

В период с января по июнь на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники.

27 июля в 12:00
В Челнах создадут академию футбольных фанатов
В Челнах создадут академию футбольных фанатов

Проект ФК «КАМАЗ» будет направлен на дальнейшее развитие болельщицкого движения и культуры футбольных фанатов.

27 июля в 11:22
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ
Гражданин Индии, которого депортировали из Челнов, подал жалобу в ЕСПЧ

Набережночелнинский городской суд вынес решение о штрафе в 30 тысяч рублей и высылке и-за миссионерской деятельности.

27 июля в 10:16
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева
Гигантский челн установят в Челнах на набережной Табеева

Металлическую скульптуру в виде герба города планируют сделать ко Дню республики.

27 июля в 09:35
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ
Сериал про челнинских проституток покажут по федеральному ТВ

Создатели документальной работы обещают показать реальную жизнь “ночных бабочек”.

27 июля в 09:18
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ
После дисквалификации в России, Зарипов может уехать в НХЛ

По оценке экспертов, форвард «Ак Барса» точно получит контракт на миллион долларов.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 86%
Проголосовало: 7

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
28 июля 2017г. 04:57

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
Сотрудники «КАМАЗа» станцевали вальс на погрузчиках (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяНовости
Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.
Автор:

Челнинцы просят убрать с улиц “детей-даунов” - они проявляют агрессию

Челнинцы просят убрать с улиц &#8220;детей-даунов&#8221; - они проявляют агрессию

Челнинец Равиль спрашивает: почему мы должны мучиться с "этими даунами", которые не дают покоя всем вокруг?

Звонок нашего читателя и аналогичные сообщения в соцсетях заставили нас обратиться с этим вопросом к заведующей детским психиатрическим отделением Набережночелнинского психоневрологического диспансера Елене Шевелевой.

– Челнинец, который обозвал детей «даунами», был не просто некорректен, он ничего не знает об особенностях такого заболевания. Неслучайно людей с синдромом Дауна называют «солнечными»: они очень ласковые, доброжелательные, любят общаться, совершенно не склонны к агрессии, – объяснила врач. – Скорее всего, речь идет не об этом заболевании.

Елена Евгеньевна, нас часто спрашивают: действительно ли увеличивается количество детей с психическими заболеваниями?

– Если мы говорим о серьезных психических диагнозах, так называемой эндогенной патологии, среди которых – шизофрения, эпилепсия и другие заболевания, то они уже в течение многих лет в процентном соотношении не увеличиваются и не уменьшаются. В последние годы возросло количество пограничных состояний, которые возникают на фоне роста и развития организма ребенка. Также многократно выросло количество нарушений аутистического спектра.

Они врожденные или приобретенные?

– Есть три фактора, которые влияют на структуру психопатологии: индивидуальные, биологические и социальные. Биологические – это то, с чем мы генетически рождаемся, что нам дали наши уважаемые родители и матушка-природа. На психическое развитие ребенка уже в утробе могут повлиять: здоровье матери, ход и течение беременности, качество протекания родовой деятельности и наследственные факторы. Второй – индивидуально-психологический фактор: каждый из нас состоит из очень сложного набора определенных качеств, в какой-то момент может произойти поломка. Третий, на сегодняшний день преобладающий, – это социальный фактор – на развитие психики ребенка влияет среда, в которой он развивается с малых лет, то есть воспитание.

На фоне чего у здорового с рождения ребенка могут появиться заболевания психики?

– Все чаще в моей практике встречаются случаи, которые имеют две стороны медали. Нашими пациентами становятся эмоционально одинокие дети как из внешне благополучных семей, где любящие родители заняты добыванием материальных благ – им просто некогда общаться со своими детьми, так и из неблагополучных, где безнадзорный ребенок вынужден сам выживать как в материальном, так и в моральном плане. Также страдают дети от гиперопеки, когда они находятся под прессингом любящих родственников. Детская психика ломается, ведь на ребенка одновременно возлагаются амбиции мамы, желания папы и стремления бабушки. Такие перегибы в воспитании нередко приводят к появлению социогенных пограничных патологий: инфантилизации, психопатизации и другим. У детей появляется утрированный интерес к суициду.

Недавно в Челнах врачи спасли девочку, которая практически удушила себя маминым шарфом. Когда ее спросили, хотела ли она умереть, пятиклассница ответила, что нет. Вы работаете с такими детьми?

– Я понимаю, о каком случае вы говорите. В силу постоянной занятости мама не уделяла дочери должного внимания, а приходящий папа, видя в дневнике плохие оценки, бил девочку, считая, что это наилучший способ воспитания. В такой среде у ребенка стала меняться психика: девочка стала раздражительной, вспыльчивой, появилась склонность к фиксации на негативных переживаниях. Любая проблема казалась непреодолимой и всепоглощающей. Одна из ссор с мамой и привела к аффективной вспышке: ребенок, сам того не желая, схватил ее шарф и практически себя убил. Могу сказать, что в этом случае гипоксия после удушения сказалась на качестве функционировании коры головного мозга. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить целостность личности ребенка. Надо ли говорить, что в этом случае необходима плотная работа с семьей, иначе все наши усилия останутся тщетными.

Если говорить о мальчиках и о девочках: у кого чаще встречаются психиатрические заболевания?

– В нашей детской практике преобладает мужское население. Во взрослом возрасте количество больных обоих полов выравнивается. Чаще всего гипердинамические нарушения поведения, неврозы, речевые патологии встречаются именно у мальчиков. Это связано с индивидуально-биологическими особенностями. Девочки по природе своей склонны к более деликатному преодолению хронических стрессовых факторов, в нас заложена определенная гибкость, мы более живучие. Мальчики рождаются с более выраженным стержнем. Они могут быть стойкими до определенного предела, а потом, как говорят в народе, «сломаются». Есть доказанный факт: даже в роддоме, если брать девочку и мальчика с приблизительно равными повреждающими факторами, с гораздо большей вероятностью выживет девочка.

Очень часто родители интересуются, можно ли обратиться к психиатру с ребенком за помощью, чтобы об этом не узнали ни в детсаду, ни в школе?

– У нас есть очень большая консультативная группа детишек. Приходит на прием сам ребенок или по инициативе законного представителя – все происходит на добровольной основе. Не надо думать, что психиатры после консультации будут назойливо преследовать семью, вызывать в ПНД. В отдельных случаях доктор может позвонить и поинтересоваться, как пациент переносит лечение. Обычно родители воспринимают звонок врача с благодарностью, так как понимают, что это в интересах их ребенка. Информация о посещениях абсолютно закрыта. Даже если придет учительница из школы, врач ни видом, ни движением бровей не покажет, что знаком с этим ребенком. Мы имеем право давать информацию только по официальному запросу органов суда и следствия.

Совет психиатра

– Я очень рекомендую родителям, у детей которых появились проблемы с общением, не занимать страусиную позицию. Детская психиатрия тем хороша, что можно очень многое поправить, пока ребенок растет, – сказала Елена Шевелева. – Раннее вмешательство позволяет взять ситуацию под контроль, назначить деликатное лечение, использовать более щадящие психотерапевтические методики.

Врач объяснила, что если родители будут закрывать глаза на реальную проблему, то заболевание будет прогрессировать. И к 18 годам тот диагноз, который в детском возрасте будет стоять под вопросом, уже будет прописан в истории болезни. Папы и мамы могут помочь своим детям вырасти психически здоровыми и счастливыми. 

Оцените материал:
  • Понравился: 1
  • Не понравился: 1
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Утро, день, вечер, ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru