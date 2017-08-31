Челнинцы разругались, обсуждая изображение малыша на доме 26/08 со стороны проспекта Яшьлек

24 августа в нашу редакцию обратилась с просьбой поблагодарить мастеров, украсивших здание изображением веселого ребенка, жительница дома 26/08 Людмила Александровна Кудрявцева.
– Ребята бесплатно так красиво оформили наш дом, просто загляденье. Мы им очень благодарны, – сказала позвонившая нам челнинка. – Очень талантливые художники, приятно смотреть на картину, сразу поднимается настроение. Ни у кого в городе больше такого красивого дома нет. Благодарю мастеров от жителей нашего дома, здоровья им и процветания.
Будем жаловаться
На следующий день поступил еще один звонок, в котором челнинец, не пожелавший себя назвать, сообщил о том, что решение о рисунке на доме 26/08 было принято незаконно, без согласия собственников жилья. Жителям он не нравится, старшая по дому будет жаловаться в прокуратуру, настаивать на том, чтобы изображение в срочном порядке убрали.
– У наших пенсионеров поднимается давление, когда они видят этого уродливого ребенка без зубов не по возрасту, с белым ртом, как у прокаженного, – сказал мужчина. – Изображение жуткое. У мальчика больные глаза. Зачем нарисовали уродца?
К спору о рисунке на доме в соцсетях присоединились многие челнинцы. Появились негативные и позитивные сообщения «ВКонтакте» и «Народном контроле». Позитивных, одобряющих видение художников, как мы посчитали, оказалось больше.
Не принесет вреда
Конечно, мы решили узнать, плох или хорош рисунок, у авторитетного специалиста – члена Союза российских архитекторов, архитектора, который долгое время проработал в Набережных Челнах, Вячеслава Нилова.
– Рисунок интересный, он стал еще одним элементом городской среды – никому ни физического, ни морального вреда не принесет. Пусть лучше челнинцы обсуждают жизнь своего города, чем события в Сирии, США или Северной Корее, – сказал архитектор. – Да, это не монументальное искусство, а художественная графика – она тоже имеет право на существование. Я бы сказал спасибо художникам, которые проявили инициативу и внесли в жизнь города что-то новое.
Вячеслав Нилов не согласился с мнением челнинцев, которые считают, что малыш на доме выглядит уродливым и больным.
– Это предвзятое мнение, картина позитивная. Художники имели право на собственное видение. Конечно, когда творческие люди берутся за такие проекты, они должны учитывать общественное мнение, – подытожил специалист.
Факт
Авторами оригинального для нашего города проекта стали художники Марат Билялов и Татьяна Спиридонова.
Комментарии посетителей
- а какая раздельная система образования создана в этой школе? она входит в систему образования города, РТ и...
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спасибо за подсказку. пойду мороженое ГОСТ ЧХ куплю
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