Челнинцы разругались, обсуждая изображение малыша на доме 26/08 со стороны проспекта Яшьлек

24 августа в нашу редакцию обратилась с просьбой поблагодарить мастеров, украсивших здание изображением веселого ребенка, жительница дома 26/08 Людмила Александровна Кудрявцева.

– Ребята бесплатно так красиво оформили наш дом, просто загляденье. Мы им очень благодарны, – сказала позвонившая нам челнинка. – Очень талантливые художники, приятно смотреть на картину, сразу поднимается настроение. Ни у кого в городе больше такого красивого дома нет. Благодарю мастеров от жителей нашего дома, здоровья им и процветания.

Будем жаловаться

На следующий день поступил еще один звонок, в котором челнинец, не пожелавший себя назвать, сообщил о том, что решение о рисунке на доме 26/08 было принято незаконно, без согласия собственников жилья. Жителям он не нравится, старшая по дому будет жаловаться в прокуратуру, настаивать на том, чтобы изображение в срочном порядке убрали.

– У наших пенсионеров поднимается давление, когда они видят этого уродливого ребенка без зубов не по возрасту, с белым ртом, как у прокаженного, – сказал мужчина. – Изображение жуткое. У мальчика больные глаза. Зачем нарисовали уродца?

К спору о рисунке на доме в соцсетях присоединились многие челнинцы. Появились негативные и позитивные сообщения «ВКонтакте» и «Народном контроле». Позитивных, одобряющих видение художников, как мы посчитали, оказалось больше.

Не принесет вреда

Конечно, мы решили узнать, плох или хорош рисунок, у авторитетного специалиста – члена Союза российских архитекторов, архитектора, который долгое время проработал в Набережных Челнах, Вячеслава Нилова.

– Рисунок интересный, он стал еще одним элементом городской среды – никому ни физического, ни морального вреда не принесет. Пусть лучше челнинцы обсуждают жизнь своего города, чем события в Сирии, США или Северной Корее, – сказал архитектор. – Да, это не монументальное искусство, а художественная графика – она тоже имеет право на существование. Я бы сказал спасибо художникам, которые проявили инициативу и внесли в жизнь города что-то новое.

Вячеслав Нилов не согласился с мнением челнинцев, которые считают, что малыш на доме выглядит уродливым и больным.

– Это предвзятое мнение, картина позитивная. Художники имели право на собственное видение. Конечно, когда творческие люди берутся за такие проекты, они должны учитывать общественное мнение, – подытожил специалист.

Факт

Авторами оригинального для нашего города проекта стали художники Марат Билялов и Татьяна Спиридонова.