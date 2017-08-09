Челнинцы устроили водные бои в парке Победа (+ ФОТОРЕПОРТАЖ)

Выбор в пользу парка Победы был сделан неслучайно, ведь именно здесь, по словам организаторов проекта, занимается больше всего челнинцев. Тренировка началась с вдохновляющего номера трех молодых гимнасток из СДЮСШОР «Олимпийский». Тренер Галина Гареева подхватила эстафету и провела отличные занятия, вдохновляя занимающихся своей улыбкой.
Сама тренировка состояла из трех программ, на каждую из которых отводилось 20 минут. Началось все с активной зарядки (Super Mix), потом усилили нагрузку упражнениями Total Body и закончилось все растяжкой Stretch relax.
В перерывах между тренировками участники веселились, принимали участие в мастер-классах, конкурсах, а также обливались водой в водных битвах. Все были мокрыми, счастливыми и довольными. Победу в водной баталии праздновал тот, кто остался самым сухим в этой битве. Им мог быть и ваш покорный слуга, если бы принимал участие в схватке, но свой пистолет я зачехлил еще в детстве.
На протяжении всей тренировки персональный стилист-визажист Лилия Давыдова проводила для девушек персональные консультации по легкому, спортивному макияжу. А в рамках работы с детьми был проведен конкурс рисунков, приуроченный к первому фестивалю современного искусства и краеведения в г. Набережные Челны «Сказки на Каме».
Два часа пролетели незаметно. Физические нагрузки дали о себе знать уже на следующий день... Но это, как говорится, уже совсем другая история. Хочется отметить, что в этот день не было проигравших, ведь каждый участник получил заряд положительных эмоций и отличное настроение.
Стоит отметить, что бесплатные тренировки проекта «Зеленый Фитнес» в автограде проходят еще на двух площадках (набережные Табеева и Тукая), где вас также ждут увлекательные мастер-классы и конкурсы
Комментарии посетителей
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