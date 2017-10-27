Челнинцы в шоке: во многих домах города расплодились клопы - их вывести невозможно

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В РФ задержан мужчина, который тела девушек провернул через мясорубку

Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.

27 октября в 12:50
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В Татарстане в ДТП с «КАМАЗом» погибла 13-летняя девочка

Водитель легковушки отвлекся от дороги на обгоняющий его автомобиль и врезался в грузовик, который шел впереди

27 октября в 10:47
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27 октября в 09:29
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Минсвязи РФ представило новый дизайн паспорта болельщика ЧМ-2018

Паспорт болельщика вместе с билетом на матч дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

27 октября в 08:47
На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз
На номер «112» в Татарстане с начала года позвонили 1,7 миллиона раз

Чаще всего люди звонили по поводу дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка. Число таких сообщений от общего количества - 51%.

27 октября в 08:27
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В РТ 4-летний ребенок утонул в котловане для бассейна

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27 октября в 08:16
В Набережных Челнах при школе № 30 открыли инженерные классы
В Набережных Челнах при школе № 30 открыли инженерные классы

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26 октября в 14:49
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней
В Татарстане дети пробыли в квартире с мертвой мамой несколько дней

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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября, 2017г.
28 октября 2017г. 06:11

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Выпуск 42 от 24 октября 2017 г.
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Челнинцы в шоке: во многих домах города расплодились клопы - их вывести невозможно

Челнинцы в шоке: во многих домах города расплодились клопы - их вывести невозможно

Сообщения о появлении кровососущих в квартирах челнинцев появляются в соцсетях каждую неделю.

– Помогите! Нас сожрали постельные клопы. Уже четыре месяца мучаемся, они не выводятся ни одной отравой. Исчезают после обработки на неделю, а потом появляются еще в большем количестве, – написала жительница дома 37/03 Альбина. – Сил наших больше нет. Вчера в кроватке годовалой дочки нашли 12 штук. Ребенок криком кричит – места укусов болят и чешутся. Клопы нас просто выживают из квартиры. Непонятно, откуда они взялись? Дом у нас не старый, мебель мы купили новую.

Вот что пишет еще один челнинец из 45 комплекса: «SOS! Посоветуйте, как избавиться от клопов. Они пришли к нам от соседей снизу и теперь не выводятся. Мы потравили две квартиры, уходили с соседями на два дня из дома, а толку нет. Клопы пропали на 10 дней, и теперь опять нас жрут. Извините за подробности, проснулся сегодня от того, что пара кровососов забралась ко мне в семейные трусы, покусали все, что хотели. Это уже не смешно».

Почему они плодятся?

Как мы выяснили, на клопов жалуются люди, проживающие в разных частях города: в 45, 48, 52, 58, 36 и 37 комплексах Нового города, в поселках ЗЯБ и ГЭС. Челнинцы просят подсказать действенные способы борьбы с насекомыми и объяснить, почему в городе стали массово плодиться клопы и мелкие рыжие муравьи.

– Только не пишите «выкиньте мебель и технику», мы не такие богатые, чтобы избавляться от нажитого имущества. Должен же быть другой способ борьбы с клопами? – спрашивает жительница дома 58/02.

Мебель придется выбросить

Эти вопросы мы адресовали энтомологу челнинского филиала Центра гигиены и Эпидемиологии РТ Галине Спириной.

– Путей проникновения клопов в квартиру может быть много: были в командировке, ночевали в гостинице – привезли в вещах; в гости пришел человек, у которого дома есть клопы – они могут сидеть на одежде, в обуви; перебежать от соседей; приехать вместе с вами с отдыха за границей, – объяснила специалист. – Очень рискуют люди, которые покупают старую мебель. Часто от нее избавляются именно потому, что завелись клопы.

Галина Александровна, челнинцы стали часто жаловаться, что обнаруживают клопов в бытовой технике и в ноутбуках. Неужели они и там живут?

– Да, клопы могут появиться в квартире вместе с техникой. Они часто обживают бытовую технику, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты. В них могут поселиться как взрослые особи, так и яйца. Клопы абсолютно спокойно выживают на складах: при отсутствии пищи впадают в состояние, близкое к анабиозу. А попав в квартиру и почувствовав появление источников пищи, дремлющие насекомые просыпаются и активно размножаются.

А можно ли себя обезопасить от проникновения клопов в квартиру от соседей, если закрыть все вентиляционные отверстия?

– Это сделать крайне трудно. Дело в том, что благодаря маленькому размеру и особенностям строения тела, клопы пролезают даже через микротрещины в оконных и дверных проемах, каналы для электропроводки, вентиляционные отверстия.

Как челнинцы могут вывести клопов собственными силами? Неужели нужно выбросить из дома всю мебель?

– Если люди смогли заметить появление паразитов и те не успели расплодиться, можно попробовать их вывести самостоятельно. Но челницы должны понимать, что травить насекомых придется специальными ядами. Понадобится трехкратная обработка. Чтобы обезопасить себя, детей, домашних питомцев, нужно будет на несколько дней уйти из дома. Если клопы расплодились, вы сами не справитесь. Нужно обратиться в специализированные службы (их в городе несколько). Дезинсекторы применят средства, которые способны уничтожить насекомых и не дать им разбежаться по соседям. Это очень трудоемкая работа, иногда даже приходится поднимать весь линолеум, чтобы избавиться от паразитов. Мягкую мебель лучше выбросить. Клопы часто прячутся в швах, под тканью. Хоть один выживет – обработка прошла впустую.

Правда ли, что клопы чаще кусают детей, чем взрослых? Укусы этих насекомых могут вызвать аллергию?

– Не совсем так. Нападению клопов чаще всего подвержены как дети, так и женщины. Из-за того, что у них более нежная и тонкая кожа, чем у мужчин. Да, укусы насекомых вызывают аллергическую реакцию и кожные заболевания, но не у всех. У кого-то после укуса могут остаться маленькие точки, у кого-то появиться осложнение в виде сыпи по всему телу или волдырей. Если появилась аллергическая реакция, обязательно нужно обратиться к врачу.

Кстати!

Специалисты нам также объяснили, как можно избавиться от муравьев. Для их выведения из квартиры, первое, что нужно сделать – это найти и уничтожить матку. Придется понаблюдать, куда ведет тропинка муравьев. Гнездо с маткой может быть где угодно: в зимней шапке в шкафу, в рюмке на полке на кухне. Лучше всего работают приманки-ловушки для особей добытчиков. Например, сладкие приманки из борной кислоты. Зараженный ядом муравей отнесет ее в центр своей колонии – к матке. Она погибнет. Тогда можно обработать квартиру и избавиться от всей особи.

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Комментарии:

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27.10.2017 16:28

“Клоп покусал все, что хотел в семейниках”. А можно фото в студию? Если серьезно, клопы практически не выводятся. Мы продали родительский дом в деревне, потому что не могли их вывести. Мерзость страшная.

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