Челнинцы возмущены жестокостью водителей, которые сбивают собак и скрываются с места ДТП

«Люди, ну почему вы такие жестокие?» – вопрошают челнинцы, которые только за последний месяц стали свидетелями пяти наездов на собак на улицах города.
– Это ужасная ситуация, просто сердце кровью обливалось от того, что произошло на перекрестке возле ТЦ. Мы с женой были на балконе, услышали хлопок и увидели, как на большой скорости уезжает машина. Потом раздался душераздирающий крик: выла от боли покалеченная в ДТП собака, – рассказал нам челнинец Ильдар. – Животное кричало, а этот урод не остановился – скрылся. Потом мы увидели, как собаку куда-то унесли, что с ней стало – не знаем.
Мужчина был возмущен такой жестокостью: водитель даже не остановился, только прибавил скорость. Это видели дети, они плакали.
– Нелюдь выезжал с перекрестка, должен был сбросить скорость, но этого не сделал. Под колеса его авто мог попасть ребенок. Пусть страдания бедной собаки тяжким грузом лягут на его совесть, хотя у таких и совести нет. Таких в тюрьму сажать надо, – подытожил Ильдар.
Теперь ей нужен хозяин
Еще одна бесчеловечная история произошла 29 октября в 9:30 утра на остановке «Пушкинская». В паблике «Набережные Челны Онлайн» о ней рассказала Наталья. Девушка стала свидетелем того, как водитель на белом автомобиле сбил на дороге щенка.
– Не перестаю поражаться бездушию людей. Он уехал, даже не остановившись. Хочу выразить огромную благодарность неравнодушным людям: парню за рулем «Мазды» и Алексею, который спешил на работу, но выскочил на помощь к кричавшей от боли собаке из автобуса, – написала девушка. – он и помог мне отвезти щенка в ветеринарную клинику «Четыре лапки». Спасибо ветеринарам за оказанную помощь!
Девушка рассказала, что сейчас щенок, приблизительно пяти месяцев от роду, находится у нее дома на реабилитации. Это умная и ласковая девочка, ей нужен заботливый хозяин.
Они не садисты
Юрист Марат Сабирзянов нам сообщил, что привлечь таких водителей к уголовной ответственности практически невозможно, ведь они совершили наезд на животное без злого умысла, непреднамеренно.
– Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния с применением садистских методов или в присутствии малолетних (только за это можно зацепиться!), то есть лиц в возрасте до 14 лет. Садистскими признаются методы, которые представляют собой особо изощренные способы издевательства над животными в целях получения болезненного самоудовлетворения. Здесь этого нет, – пояснил юрист.
А также отметил, что согласно Правилам дорожного движения, наезд на собаку тоже является ДТП. Раз водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, то он может быть привлечен к ответственности.
Не теряйте человечность
Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по г. Набережные Челны Лилия Пожарская объяснила, что в таких случаях необходимо вызывать инспектора ГИБДД. Если у животного есть хозяин, то к ДТП применяются общие правила об имуществе, так как собака является собственностью владельца, и вы ему нанесли ущерб. Если автомобиль получил повреждения в результате того, что хозяин собаки не уследил за своим питомцем, то он будет нести материальную ответственность перед водителем транспортного средства.
– То, что водители бросают сбитых животных на дороге, уезжают – это безнравственный поступок. Есть же какие-то человеческие нормы, остановитесь, помогите покалеченной вами собаке, – сказала подполковник полиции. – Никто вас не накажет за выскочившее на дорогу животное. Обратитесь в полицию, попросите помощи. Если собака погибла, вам нужно остановиться и убрать ее с проезжей части, чтобы не создавать помехи другим участникам дорожного движения. Не можете сами - сообщите в коммунальные службы города. Такое может случиться с каждым. Случилась беда: сбили животное, не теряйте человечность.
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