Челнинцы все меньше остаются довольны транспортными услугами в городе

Лишние деньги в кармане

В редакцию газеты обратилась челнинка Айгуль, которая столкнулась с тем, что в некоторых автобусах не принимают Электронную транспортную карту.

– Водитель сказал мне, что карта не работает, хотя я только накануне пополнила баланс, – сетует девушка. – Мне пришлось отдавать за проезд наличные деньги.

Начальник отдела транспорта и связи исполкома города Руслан Ибрагимов заметил, что бывают случаи размагничивания карты, но как правило они работают везде.

– У нас ежемесячно приходит отчет о том, сколько человек воспользовались. Социальные карты у нас не принимают только нелегальные перевозчики, – рассказал чиновник.

По его словам, и ООО «Пассажирские перевозки», и МУП «Электротранспорт», и трамвайное депо – все принимают социальные карты к оплате.

Езда «как на иголках»

Нередко причинами жалоб челнинцев становится агрессивная езда маршрутчиков.

«Вчера ехала, около 18:00, в ГАЗели 22 маршрута, водителю было все равно, что у него полный салон пассажиров! Он всю дорогу до Сидоровки перегонял другие маршруты, при этом ругаясь матом! Постоянно создавая аварийные ситуации на дороге: подрезал, резко пересекал полосы движения, подъезжал впритык к другим транспортным средствам. Мы ехали, «как на иголках», боялись, как бы не врезался!» – поделилась женщина в социальной сети и добавила, что когда водителю сделали замечание, он начал грубить.

Стоит отметить, что с начала года по вине водителей автобусов произошло 10 ДТП, при которых 13 человек было ранено. Такие цифры привел начальник ГИБДД города Радий Кадиков на пресс-конференции по итогам работы. Всего с участием транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров, произошел 21 ДТП.

– Здесь, действительно, мы говорим о том, что уже не первый год работаем с водителями автобусов, – заметил Кадиков. – Сейчас массово стали устанавливать видеорегистраторы, как у частных перевозчиков, так и у МУП «Электротранспорт» – это тоже дисциплина от водителя.

Не первый год работают и специально выделенные полосы для общественного транспорта.

Кстати, как правило на подобные жалобы в сети реагируют и вызывают водителей на дисциплинарные комиссии.

Приходится долго ждать

«После обеда, с 15 часов приходится долго ждать 11 маршрут, когда №9 ходит через каждые 5 минут. Цены повысили, а как же услуги перевозки пассажиров? Та же самая история и на проспекте Мира. Не дождешься №26. Такое ощущение, что кроме 22 и 7 маршрута больше ничего нет» – написала Светлана в системе «Народный контроль».

В ответе на заявку МУП «Электротранспорт» сообщил, что в соответствии с действующим расписанием интервал движения автобусов по 11 маршруту составляет восемь минут. На маршрут планируется выпуск 12 единиц автобусов марки «НЕФАЗ».

Анализ проведенный компанией показал, что пробелы в движениях были, но это связано с большим количеством технически неисправных автобусов. Фактически, за период со 2 по 8 октября, на маршруте работало восемь единиц.

Что же касается транспорта по проспекту Мира, то здесь интервал движения маршрутов составляет 2-5 минут.

«В связи с окончанием сезона обслуживания маршрутов в садоводческие объединения, перехода на зимние графики движения, планируемый выпуск автобусов на городские маршруты будет увеличен, интервал движения уменьшен» – говорится в ответе.

Ввод графиков запланирован на 18 октября.