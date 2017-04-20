Челнинка безрезультатно пять раз прошла процедуру ЭКО, а ребенка вымолила в святых местах

О счастье материнства и отцовства мечтают много челнинских семей, но не всем дано его испытать. О причинах бесплодия и о том, как женщины вымаливают детей, рассказала заведующая консультативно-диагностической поликлиникой охраны репродуктивного здоровья КДМЦ Лилия Терегулова.

– Лилия Айратовна, что такое бесплодие – диагноз или просто указание на то, что у пары есть какие-то проблемы со здоровьем?

– Диагноз «бесплодие» не ставится вот так сразу. Если женщина в возрасте до 35 лет ведет регулярную половую жизнь (без контрацепции), но по истечении года она не может забеременеть (после 35 лет этот срок составляет полгода), только тогда можно будет говорить о невозможности пары иметь детей. С такими семьями уже работают врачи-репродуктологи.

Чтобы выявить причины бесплодия, специалист после первичного осмотра назначает необходимые обследования, причем, пройти их должны оба супруга. Так не бывает, что в бездетности виноват кто-то один.

– Чаще всего в бездетности винят женщин. Что говорит статистика? Увеличилось ли число бездетных пар в Набережных Челнах?

– Так не бывает, что в бездетности виноват кто-то один. Бесплодие – это заболевание не отдельного человека, а пары. Соответственно, нужно параллельно обследовать и мужчину, и женщину. Бывают случаи, когда к нам на прием приходят женщины, которые обследованы вдоль и поперек, а мужчина, к сожалению, остается в стороне. Статистика показывает, что количество бесплодных пар в Челнах растет, но количество мужчин и женщин, столкнувшихся с этой проблемой, примерно одинаково. Если в 2015 году к нам обратились 237 мужчин и 397 женщин, в 2016 году – 397 мужчин и 347 женщин, то за первый квартал 2017 года мы уже зафиксировали 137 обращений женщин и 135 – мужчин. Хочу обратиться к челнинцам, которые не могут завести детей: не затягивайте обращение к врачам, с каждым годом вернуть репродуктивные функции будет сложнее.

– Какие заболевания могут привести к бесплодию? Могут ли негативно сказаться плохая экология, неправильное питание?

– Заболеваний, приводящих к бесплодию, много: это и перенесенные инфекции, нарушения менструального цикла у женщины, поликистоз яичников, гормональные нарушения, генетические заболевания, эректильные дисфунции у мужчин и другие. Конечно, и плохая экология, и неправильное питание – употребление продуктов с консервантами (они накапливаются в организме) – всегда влияют на качество созревания яйцеклетки, на качество созревания семени. Сегодня становится все больше пар, которым на ЭКО ставится диагноз «неуточненного генеза» – люди не могут иметь детей, но при этом физически здоровы. Врачи понимают, что здесь на репродуктивные функции могли оказать влияние уже названные факторы. Мы рекомендуем таким парам вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, которые мешают зачатию и вынашиванию детей.

– Приводят ли к бесплодию ранняя половая жизнь и аборты?

– Несомненно, в организме подростков, вступающих в сексуальные отношения, еще не сформированы защитные функции. Так как в большинстве случаев молодые люди практически не прибегают к контрацепции, они рано переносят инфекционные заболевания, которые потом перетекают в воспалительные процессы матки, заболевания яичников у девочек, в снижение детородных функций у мальчиков. Колоссальный вред женскому здоровью наносят ранние аборты, без разницы – медикаментозные или хирургические, они оставляют после себя «шрамы», которые впоследствии могут аукнуться бесплодием.

Врачи понимают, что если девочка уже начала половую жизнь, ее не остановить. Мы беседуем с подростками, рассказываем про эффективные виды контрацепции.

– Влияют ли стрессы на репродуктивные функции пары?

– Есть в медицине такое понятие, как «психогенное бесплодие», которое обусловлено сбоями в работе нервной системы женщины. Стрессы напрямую влияют на эндокринную систему. В гипоталамусе вырабатываются специальные гормоны – либерины, которые регулируют работу передней доли гипофиза. Они должны выбрасываться каждые полтора часа – любое потрясение этот процесс нарушает. Созревание яйцеклетки становится неполноценным. А представьте, если женщина пребывает в постоянном стрессе? Я часто говорю таким пациенткам: не зацикливайтесь на проблемах, у вас нет серьезных патологий, посмотрите вокруг – жизнь прекрасна, займитесь любимым делом. В моей практике часто бывают случаи, когда женщины уже вставали в очередь на ЭКО и неожиданно беременели – они сумели отпустить ситуацию, настроиться на позитив.

– Как вы относитесь к чудесному исцелению бесплодных пар, которые побывали в святых местах?

– Я уже 25 лет работаю с бесплодием и считаю, что зачатие детей – это божий промысел. Мы можем лишь помочь женщине стать матерью. В словах «я вымолила ребенка» есть доля истины. Уже давно наукой доказано, что если поругаться возле воды, ее структура изменится, она станет менее полезной, если помолиться – структура будет совсем другой. Нужно учитывать, что мы тоже на 98% состоим из воды. И когда женщина вместе с супругом ездит по святым местам, молится, она, прося дитя, настраивается на позитивный лад, отключается от негатива. Происходит называемое в народе «чудо», а на самом деле организм будущей матери перестраивается. Я очень положительно отношусь к таким явлениям, говорю женщинам: используйте все способы, которые помогут вам обрести счастье материнства. Среди моих пациенток были те, которые после посещения святых мест беременели.

Одна из женщин, которой было сделано пять операций ЭКО, и все безрезультатно, – молилась о ребенке в разных храмах, и пришла ко мне с задержкой. Оказалось, что она беременна. Сегодня уже никто не будет отрицать чудодейственное воздействие веры человека на его здоровье.

– Самый часто задаваемый от женщин вопрос: есть ли методики, которые позволят запланировать пол будущего ребенка?

– Когда меня об этом спрашивают, я говорю своим пациенткам: не о том думаете, думайте, как родить здорового ребенка. От того, что у вас будет мальчик, а вы хотели девочку, разве вы его станете меньше любить? Конечно, нет. Пол ребенка – это божий промысел, сюда вмешиваться не стоит. Его определяют только по медицинским показаниям, когда есть генетические патологии, которые могут передаться в этой семье только девочке или мальчику, они связанны с X (икс) и Y (игрек) хромосомами. На протяжении всей беременности женщине назначают лечение, чтобы она могла родить здорового ребенка. в зависимости от «половой принадлежности» мужские клетки ведут себя по-разному. Никакие китайские, идийские методы и другие определения пола ребенка, поверьте, не работают.

Проверьте на себе

Лилия Терегулова рассказала, что есть биологический тест определения пола ребенка – он тоже не даст стопроцентного результата, но женщины могут проверить его результативность на себе. Он заключается в следующем: «иксы-хромосомы» всегда тяжелее своих собратьев и двигаются медленнее, а «игреки с хвостиком» подвижнее. Соответственно, чем ближе половой контакт с овуляцией, тем выше вероятность родить мальчика. Сперматозоиды, несущие «мальчика», быстрее достигают места встречи с яйцеклеткой, но, если она не появляется в течение 48 часов, – погибают. А сперматозоиды с «женскими» хромосомами добираются до цели медленнее и могут дождаться выхода яйцеклетки.

ЭКО по госгарантии

Врач объяснила, что челнинцы могут бесплатно вступить в программу ЭКО. В Татарстане экстракорпоральное оплодотворение включено в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи. Мы даем женщинам направление, они встают на учет в Казани, проходят там медкомиссию. Когда подходит очередь, их распределяют по клиникам. Сегодня проходят процедуру ЭКО женщины, вставшие в очередь в 2015 году. В Челнах тоже делается ЭКО, но по определенным показаниям. Место проведения ЭКО определяется в Казани, – сообщила специалист.