Челнинка утверждает, что ее малолетние дети подхватили вирус коксаки в Турции

Не дождавшись лета в России, многие челнинцы отправились за солнцем на курорты. Как оказалось, некоторые привезли с собой не только сувениры.
«Хотелось бы поделится с тем чем мы столкнулись: турецкий вирус «коксаки». Заболели оба ребенка – одному 7 лет, другому 1 год. Вирус очень страшный, температура под 40. Ребенок покрывается весь сыпью, ужасные боли в горле и такие же язвочки как по телу. Те кто собирается в Турцию будьте аккуратнее» – поделилась женщина в популярной челнинской группе Вконтакте.
Не обязательно коксаки
Как мы узнали у врача-инфекциониста Татьяны Аглямовой, утверждать, что это вирус коксаки нельзя.
– Сейчас отпускной период, многие едут отдыхать и действительно эти случаи не редки, когда приезжают больные дети из Турции, – отметила она. – Но надо сказать, что группа энтеровирусов очень большая. Там около 120 субтипов. И в том числе в эту же группу входит коксаки.
По словам эпидемиолога, каждый из них может вызывать сходную клиническую картину.
– Самое частое – это поражение кожи, когда появляются пузырьки или папулезная сыпь. Она преимущественно локализуется со сгущением на ладошках и стопах, – рассказала Аглямова. – Третье место локализации – это горло, когда на небных дужках появляются пузырьки, горло красное. Все это сопровождается подъемом температуры.
Далеко ехать не надо
По словам врача, эту болезнь еще называют «рот-стопа-рука». При этом, чтобы заразиться не обязательно ездить в Турцию, инфекция присутствует повсеместно, в том числе и в нашем городе. Сезон для нее начинается в июне и заканчивается в сентябре.
– Энтеровирусы достаточно широко распространены, механизм заражения фекально-оральный. То есть обязательно энтеровирус должен попасть в рот, также как кишечная инфекция, – уточнила она.
Как защититься
Поскольку основной путь распространения водный, человек может заразиться, просто заглотив воду.
– Чаще всего на отдыхе дети проводят время в бассейне, в котором купается масса таких же детей. А вирус выделяется длительно – три недели и больше, – пояснила врач-инфекционист. – Даже если человек клинически здоров, он может носителем вируса.
– Меры профилактики – исключительно соблюдение личной гигиены, – уверяет Татьяна Аглямова. – Чаще мойте руки, не позволяйте детям заглатывать воду. Отдыхая в теплых странах, больше купайтесь в открытом море.
КСТАТИ: У этой инфекции наблюдается 12 клинических форм: от самых наилегчайших, например экзантема «рот, стопа, рука», до более тяжелых – минингит, миокардит.
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