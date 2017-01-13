Челнинская хоккейная драма в Ледовом

ХК «Челны» в первых матчах 2017 года выдал настоящий хоккейный спектакль с обилием забитых шайб, игрой на нервах болельщиков и валидольной концовкой. По сюжету оба матча вышли как под копирку, вот только финал встреч у них получился разным.

Сибирское чудо

11 января свой первый матч в новом году проводили «Челны» и «Алтай». И он получился таким, каким, наверное, и должен быть первый поединок в году. Там не было посленовогодней хандры и долгой раскачки. С первых же минут встречи хоккеисты заставили, уже соскучившихся по хоккею челнинцев, включиться в игру. Едва началась третья минута игры, как Дмитрий Цыбин, кстати, второй в списке лучших бомбардиров первенства, реализует первое большинство – 1:0. А еще через пять минут Айдар Ханнанов обыгрывает двух защитников и отдает шикарную передачу на пятачок ворот соперника, где уже Тимерхан Гайнуллин забивает вторую шайбу челнинцев. Пока ничего не предвещало беды, ведь во втором периоде дружина Айдара Мусакаева еще трижды огорчила вратаря «Алтая». Правда и гости сумели дважды отличиться. В итоге на второй перерыв команды уходили в раздевалку при счете 5:2, кстати, челнинцы оба раза доводили свой игровой перевес до разницы в 4 шайбы.

Болельщики на трибунах уже начали праздновать победу своей команды. Однако гости не собирались сдаваться на милость победителю. Не ясно какие слова подобрал главный тренер «Алтая» в раздевалке, но в третьем периоде мы уже увидели совсем другую, преображенную команду. Забив три шайбы за десять минут, хоккеисты из Барнаула смогли полностью перевернуть исход встречи. И вот уже – 5:5. Овертайм. Кстати, с нового года дополнительное время играется в новом формате «3 на 3». К этому нововведению пока лучше приспособилась гостевая команда, которая несколько раз могла довести дело до победы. Поэтому пять минут подопечные Айдара Мусакаева как-то отстояли, но вот в серии послематчевых буллитов все- таки проиграли. 5:6 – «Алтай» выигрывает, вытаскивает игру с «минус четырех». Что интересно, это постепенно становится фирменным знаком сибиряков в нынешнем сезоне, которые уже не первой игре вытворяют подобное чудо.

Дотерпели

Вторая встреча между этими соперниками также развивалась по схожему сценарию, что могло вызвать у зрителей дежа-вю. Вновь равная игра, в которой свой задел в две шайбы челнинцы сделали уже в первый игровой отрезок. Дальше сценарии матча стали немного расходиться, но суть осталась прежней. Второй период завершился нулевой ничьей, и на третью двадцатиминутку «Алтай» уже выходил при «минус два», а не «минус четыре», как сутками ранее.

На третьей минуте третьего периода челнинцы забрасывают третью по счету шайбу в матче. Примечательно, что заброшена она была в численном меньшинстве. Однако потом настоящее шоу исполнили игроки «Алтая». Менее чем за две минуты в воротах ХК «Челны» побывало три шайбы – 3:3. Неужели опять сибиряки сотворят чудо? Но мечтам гостей помешал сбыться наставник челнинцев Айдар Мусакаев, который за шесть минут до конца третьего периода взял тайм-аут и заменил Дорофеева на Михайлова. Последнему тут же пришлось показать чудеса изворотливости в своих воротах. А за полторы минуты до окончания встречи челнинцы забрасывают четвертую шайбу. Времени чтобы отыграться у гостей практически не оставалось, и тренер гостей поменял вратаря на шестого полевого игрока. Однако, все эти усилия были тщетными, пятая шайба челнинцев влетела уже в пустые гостевые ворота.

Итоговый счет – 5:3, и «Челны» сохранили за собой пятое место в турнирной таблице. Следующие встречи дружина Айдара Мусакаева проведет на выезде, 17-18 января, в Чебоксарах, где сыграет против одноименной команды, а вот в Набережных Челнах ХК «Челны» сыграет 23-24 января, где встретится с командой Юниор-Спутник из Нижнего Тагила, обе встречи начнутся в 18:30.