Челнинская хоккейная драма в Ледовом

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13 января в 16:13
Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами
Депутат от РТ предложил признать Змея Горыныча и Соловья-разбойника украинцами

«Укры требуют признать Илью Муромца своим. Пусть Соловья-разбойника и Змей-Горыныча берут. Они из-под Чернигова. Богатыря русского не трогать!», — написал Александр Сидякин.
13 января в 15:15
Челнинцы отвлекают спасателей от работы
Челнинцы отвлекают спасателей от работы

Челнинцы закидали службу МЧС звонками с просьбами вскрыть двери, которые по тем или иным причинам не открываются.

13 января в 13:37
МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня
МЧС в Челнах проверит места для купелей на праздник Крещения Господня

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления.

13 января в 10:55
В Челнах три человека пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса
В Челнах три человека пострадали в аварии иномарки и маршрутного автобуса

ДТП произошло накануне в 20:30 на перекрестке проспекта Сююмбике и проспекта Дружбы Народов.

13 января в 10:20
Известную правозащитницу Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154
Известную правозащитницу Доктора Лизу опознали среди жертв крушения Ту-154

Похороны Елизаветы Глинки пройдут 16 января в 10:00 на Новодевичьем кладбище в Москве.

13 января в 09:50
За первый день выплат вкладчики «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей
За первый день выплат вкладчики «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей

Выплата страхового возмещения вкладчикам производится через «Сбербанк», ВТБ 24 и «АК БАРС» БАНК.

13 января в 09:20
Гражданин Турции совращал подростков в Татарстане
Гражданин Турции совращал подростков в Татарстане

Он знакомился с подростками и за деньги вступал с ними в интимную близость в саунах и на съемных квартирах.

13 января в 09:05
График уборки местных проездов и улиц в Челнах на 13 января
График уборки местных проездов и улиц в Челнах на 13 января

Сотрудники ГИБДД совместно с представителями ТОС устанавливают владельцев транспортных средств, припаркованных к проезжей части и создающих помеху.

13 января в 08:33
В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов
В Татарстане учителя не хотят учить детей мигрантов

Учителя не хотят обучать детей из Средней Азии, Кавказа, Украины и других государств. КФУ провел опрос и выяснилось, что большинство педагогов негативно относятся к представителям этих народов.

13 января в 08:22
В 2017 году родителей детсадовцев ожидают несколько неприятных сюрпризов
В 2017 году родителей детсадовцев ожидают несколько неприятных сюрпризов

В детсадах, работающих по 10,5-часовой программе, сейчас есть дежурные группы, в которых дети дожидались задержавшихся на работе родителей бесплатно. С 1 февраля за услугу придется платить.


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Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск 1 от 10 января, 2017г.
13 января 2017г. 18:39

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«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
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Выпуск 1 от 10 января 2017 г.
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Челнинская хоккейная драма в Ледовом

Челнинская хоккейная драма в Ледовом

ХК «Челны» в первых матчах 2017 года выдал настоящий хоккейный спектакль с обилием забитых шайб, игрой на нервах болельщиков и валидольной концовкой. По сюжету оба матча вышли как под копирку, вот только финал встреч у них получился разным.

Сибирское чудо

11 января свой первый матч в новом году проводили «Челны» и «Алтай». И он получился таким, каким, наверное, и должен быть первый поединок в году. Там не было посленовогодней хандры и долгой раскачки. С первых же минут встречи хоккеисты заставили, уже соскучившихся по хоккею челнинцев, включиться в игру. Едва началась третья минута игры, как Дмитрий Цыбин, кстати, второй в списке лучших бомбардиров первенства, реализует первое большинство – 1:0. А еще через пять минут Айдар Ханнанов обыгрывает двух защитников и отдает шикарную передачу на пятачок ворот соперника, где уже Тимерхан Гайнуллин забивает вторую шайбу челнинцев. Пока ничего не предвещало беды, ведь во втором периоде дружина Айдара Мусакаева еще трижды огорчила вратаря «Алтая». Правда и гости сумели дважды отличиться. В итоге на второй перерыв команды уходили в раздевалку при счете 5:2, кстати, челнинцы оба раза доводили свой игровой перевес до разницы в 4 шайбы.

Болельщики на трибунах уже начали праздновать победу своей команды. Однако гости не собирались сдаваться на милость победителю. Не ясно какие слова подобрал главный тренер «Алтая» в раздевалке, но в третьем периоде мы уже увидели совсем другую, преображенную команду. Забив три шайбы за десять минут, хоккеисты из Барнаула смогли полностью перевернуть исход встречи. И вот уже – 5:5. Овертайм. Кстати, с нового года дополнительное время играется в новом формате «3 на 3». К этому нововведению пока лучше приспособилась гостевая команда, которая несколько раз могла довести дело до победы. Поэтому пять минут подопечные Айдара Мусакаева как-то отстояли, но вот в серии послематчевых буллитов все- таки проиграли. 5:6 – «Алтай» выигрывает, вытаскивает игру с «минус четырех». Что интересно, это постепенно становится фирменным знаком сибиряков в нынешнем сезоне, которые уже не первой игре вытворяют подобное чудо.

Дотерпели

Вторая встреча между этими соперниками также развивалась по схожему сценарию, что могло вызвать у зрителей дежа-вю. Вновь равная игра, в которой свой задел в две шайбы челнинцы сделали уже в первый игровой отрезок. Дальше сценарии матча стали немного расходиться, но суть осталась прежней. Второй период завершился нулевой ничьей, и на третью двадцатиминутку «Алтай» уже выходил при «минус два», а не «минус четыре», как сутками ранее.

На третьей минуте третьего периода челнинцы забрасывают третью по счету шайбу в матче. Примечательно, что заброшена она была в численном меньшинстве. Однако потом настоящее шоу исполнили игроки «Алтая». Менее чем за две минуты в воротах ХК «Челны» побывало три шайбы – 3:3. Неужели опять сибиряки сотворят чудо? Но мечтам гостей помешал сбыться наставник челнинцев Айдар Мусакаев, который за шесть минут до конца третьего периода взял тайм-аут и заменил Дорофеева на Михайлова. Последнему тут же пришлось показать чудеса изворотливости в своих воротах. А за полторы минуты до окончания встречи челнинцы забрасывают четвертую шайбу. Времени чтобы отыграться у гостей практически не оставалось, и тренер гостей поменял вратаря на шестого полевого игрока. Однако, все эти усилия были тщетными, пятая шайба челнинцев влетела уже в пустые гостевые ворота.

Итоговый счет – 5:3, и «Челны» сохранили за собой пятое место в турнирной таблице. Следующие встречи дружина Айдара Мусакаева проведет на выезде, 17-18 января, в Чебоксарах, где сыграет против одноименной команды, а вот в Набережных Челнах ХК «Челны» сыграет 23-24 января, где встретится с командой Юниор-Спутник из Нижнего Тагила, обе встречи начнутся в 18:30.

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