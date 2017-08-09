Челнинские дачники рискуют жизнью, расширяя территории своих участков

В 2017 году в челнинских дачных обществах сгорели 32 дома. В одном из них погиб человек. В прошлом году пожары случились в 52 домах, где погибли четыре человека.
При этом, как заметил заместитель начальника ФГКУ «15 отряд ФПС по РТ» Алмаз Мифтахутдинов, чаще всего пожары приходились на ночное время, а основная причина гибели – злоупотребление спиртными напитками.
Особую проблему при тушении пожаров, по мнению спасателей, создают узкие дороги в дачных обществах.
– Зачастую люди расширяют территорию, заборы передвигают, тем самым затрудняют движение пожарных автомобилей к месту вызова, – заметил он. – Помимо того, еще и личный транспорт оставляют на этих дорогах.
По его словам, из-за этого время реагирования увеличивается и пожарные подразделения должны добираться до места ЧП пешком, иногда все 100 и 200 метров.
На сегодняшний день, всем 14 садоводческим обществам, которые есть в городе выданы предписания с требованием расширить проезд, добавил заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Альберт Тухватуллин.
– Председатели в этом направлении работают, но тяжело это ведется, – сетовал Тухватуллин. – Это ведь не только забора касается, ведь имеются насаждения, яблони, у кого-то сирень – нужно их убирать. Соответственно, люди начинают говорить, что это невозможно, но председатели с этим борются.
На сегодня работа по расширению проездов ведется на 40%. По словам специалистов, в некоторых местах не разъезжаются даже легковые автомобили.
СПРАВКА: За первое полугодие этого года пожарные Набережных Челнов и Тукаевского района выезжали по вызову 2336 раз, из них 158 раз – на тушение пожаров, на ликвидацию возгораний – 148 раз. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – 183 раза. В текущем году на пожарах погибли два человека, 19 – пострадали.
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