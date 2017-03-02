Челнинские мужчины впадают в ступор: их обучает вождению девушка-инструктор

Многие мужчины до сих пор говорят, что женщина за рулем, как «обезьяна с гранатой». А когда приходят в автошколу и узнают, что их будет обучать вождению девушка-инструктор, вообще, теряют дар речи.
В преддверии 8 марта мы встретились с мастером производственного обучения автошколы «Престиж» Алисой Сафаровой и узнали, что заставило молодую и привлекательную девушку выбрать мужскую профессию.
– Алиса, когда вы впервые сели за руль? Как появилась тяга к автомобилям?
– С самого детства меня притягивали автомобили, было интересно, что находится под капотом. В 18 лет, успешно сдав экзамены, я получила водительское удостоверение. Когда заработала положенные пять лет водительского стажа без нарушений, пошла на курсы инструкторов. В 25 лет уже преподавала в автошколе. У меня отучился 41 курсант.
– Первое время сами испытывали стресс? Как на вас реагируют ученики?
– Сначала очень переживала, ведь несу ответственность за каждого своего ученика. Приходилось доказывать, что я не менее толковый инструктор, чем мои коллеги-мужчины. Люди до сих пор реагируют по-разному. Девушкам чаще всего нравится, что мне можно задать любые самые глупые вопросы об автомобиле, переспросить по 10 раз одно и то же, не боясь выглядеть дурочками. Мужчины сначала смотрят с недоверием, потом привыкают и к железной дисциплине на моих занятиях, и к высоким требованиям. Один молодой человек, когда учебный автомобиль заглох на дороге, видя как я быстро открыла капот и завела его отверткой от стартера, был просто в восторге. Еще долго всем рассказывал, какой крутой у их группы инструктор.
– Был в вашей практике случай, когда курсант отказался у вас заниматься?
– Да, в моей практике был похожий случай. В группу записался мужчина-мусульманин. Когда пришел на первое занятие, очень удивился, что инструктор – девушка, да еще и такая молодая. Как я преподаю ему понравилось, но сказал, что его мировоззрение не позволяет учиться у женщины.
– Как реагируют на вас водители на дороге?
– Это отдельная история, особенно, когда за рулем еще и девушка-новичок. Есть такие, кто притормаживает, сигналит, предлагает познакомиться. Остановимся на светофоре, некоторые опускают стекла, спрашивают: «Неужели вы инструктор?». А бывает, что останавливают и сотрудники ДПС, просят показать документы, подтверждающие, что я действительно инструктор автошколы.
– Кого труднее обучать: мужчин или женщин? Какие ошибки чаще всего допускают ученики?
– Если честно, никакой разницы нет. Либо у человека есть хорошая реакция, он внимателен на дороге, либо нет. Кто-то схватывает сразу, а кто-то и на десятый раз допускает одни и те же ошибки. Головная боль у инструкторов: как правильно научить курсантов поворачивать и разворачиваться на проспектах города. И мужчины, и женщины на первых занятиях не различают, где «право» или «лево». Предупредишь заранее, не забудь повернуть влево, кто-нибудь обязательно через поток машин начнет поворачивать вправо.
– Какие плюсы вы видите в своей профессии?
– Несомненный плюс – возможность самой выстраивать рабочий график. А также это новые знакомства, интересные люди. И, конечно, радость за своих учеников, которые сдают экзамен с первого раза. В этот момент ты забываешь про свои потраченные нервы, стресс и усталость.
Факт
Мало кто знает, но первой женщиной-инструктором, а также водителем такси стала жительница Германии Элизабет фон Папп, лишившаяся мужа на войне и вынужденная растить детей в одиночку. Предприимчивая женщина превратила свое хобби в любимую работу.
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