Челнинские мужчины впадают в ступор: их обучает вождению девушка-инструктор

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02 марта в 17:09
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS
«КАМАЗ» получил премию IT AWARDS

Награда вручена директору Центра информационных и коммуникационных технологий ПАО «КАМАЗ» Артему Головатому.

02 марта в 16:20
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения
«Газпром» прогнозирует рост цен на газ для населения

Порядок повышения ожидается в ближайшие годы, но он будет ниже, чем уровень инфляции, считают в правлении компании.

02 марта в 15:21
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди
КФУ вошел в российский топ по объему госзакупок имплантатов груди

Всего в 2016 году государственные клиники за счет ОМС выполнили около 3 тыс. операций по восстановлению молочной железы после мастэктомии.

02 марта в 14:23
МУП ПАД Челнов закупает за счет бюджета рыбу

Цена лота, выставленного на сайте государственных закупок, составляет 135 500 рублей.

02 марта в 13:44
«Булгар банк» признан банкротом
«Булгар банк» признан банкротом

Центробанк недосчитался 740 миллионов рублей.

02 марта в 13:23
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)
В Челнах председатель отделения Союза художников РФ избил фотографа (ВИДЕО)

По словам мужа пострадавшей, Факиль Гайфуидинов ударил ее кулаком и ключом по голове.

02 марта в 12:23
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу
Разыскивается пропавший челнинец с шрамом на носу

23 ноября прошлого года молодой человек вышел из дома и до сих пор не вернулся.

02 марта в 12:20
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей
В Челнах 15 управляющих компаний задолжали 370 миллионов рублей

Прокуратура города провела проверку соблюдения управляющими компаниями требований жилищного законодательства.

02 марта в 11:53
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты
Все челнинцы, переболевшие гриппом, не были привиты

В городе отменили карантин. Автоград находится ниже эпидемиологического порога на 41,8%.

02 марта в 11:43
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке
ТНВ начнет транслировать турецкие сериалы на татарском языке

По словам генконсула Турции в Казани Турхана Дильмача, они будут предоставлены телеканалу за «небольшую плату или, может быть, даже безвозмездно»


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 8 от 02 марта, 2017г.
03 марта 2017г. 00:16

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Выпуск 8 от 02 марта 2017 г.
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Челнинские мужчины впадают в ступор: их обучает вождению девушка-инструктор

Челнинские мужчины впадают в ступор: их обучает вождению девушка-инструктор

Многие мужчины до сих пор говорят, что женщина за рулем, как «обезьяна с гранатой». А когда приходят в автошколу и узнают, что их будет обучать вождению девушка-инструктор, вообще, теряют дар речи.

В преддверии 8 марта мы встретились с мастером производственного обучения автошколы «Престиж» Алисой Сафаровой и узнали, что заставило молодую и привлекательную девушку выбрать мужскую профессию.

Алиса, когда вы впервые сели за руль? Как появилась тяга к автомобилям?

– С самого детства меня притягивали автомобили, было интересно, что находится под капотом. В 18 лет, успешно сдав экзамены, я получила водительское удостоверение. Когда заработала положенные пять лет водительского стажа без нарушений, пошла на курсы инструкторов. В 25 лет уже преподавала в автошколе. У меня отучился 41 курсант.

Первое время сами испытывали стресс? Как на вас реагируют ученики?

– Сначала очень переживала, ведь несу ответственность за каждого своего ученика. Приходилось доказывать, что я не менее толковый инструктор, чем мои коллеги-мужчины. Люди до сих пор реагируют по-разному. Девушкам чаще всего нравится, что мне можно задать любые самые глупые вопросы об автомобиле, переспросить по 10 раз одно и то же, не боясь выглядеть дурочками. Мужчины сначала смотрят с недоверием, потом привыкают и к железной дисциплине на моих занятиях, и к высоким требованиям. Один молодой человек, когда учебный автомобиль заглох на дороге, видя как я быстро открыла капот и завела его отверткой от стартера, был просто в восторге. Еще долго всем рассказывал, какой крутой у их группы инструктор.

Был в вашей практике случай, когда курсант отказался у вас заниматься?

– Да, в моей практике был похожий случай. В группу записался мужчина-мусульманин. Когда пришел на первое занятие, очень удивился, что инструктор – девушка, да еще и такая молодая. Как я преподаю ему понравилось, но сказал, что его мировоззрение не позволяет учиться у женщины.

Как реагируют на вас водители на дороге?

– Это отдельная история, особенно, когда за рулем еще и девушка-новичок. Есть такие, кто притормаживает, сигналит, предлагает познакомиться. Остановимся на светофоре, некоторые опускают стекла, спрашивают: «Неужели вы инструктор?». А бывает, что останавливают и сотрудники ДПС, просят показать документы, подтверждающие, что я действительно инструктор автошколы.

Кого труднее обучать: мужчин или женщин? Какие ошибки чаще всего допускают ученики?

– Если честно, никакой разницы нет. Либо у человека есть хорошая реакция, он внимателен на дороге, либо нет. Кто-то схватывает сразу, а кто-то и на десятый раз допускает одни и те же ошибки. Головная боль у инструкторов: как правильно научить курсантов поворачивать и разворачиваться на проспектах города. И мужчины, и женщины на первых занятиях не различают, где «право» или «лево». Предупредишь заранее, не забудь повернуть влево, кто-нибудь обязательно через поток машин начнет поворачивать вправо.

Какие плюсы вы видите в своей профессии?

– Несомненный плюс – возможность самой выстраивать рабочий график. А также это новые знакомства, интересные люди. И, конечно, радость за своих учеников, которые сдают экзамен с первого раза. В этот момент ты забываешь про свои потраченные нервы, стресс и усталость.

Факт

Мало кто знает, но первой женщиной-инструктором, а также водителем такси стала жительница Германии Элизабет фон Папп, лишившаяся мужа на войне и вынужденная растить детей в одиночку. Предприимчивая женщина превратила свое хобби в любимую работу.

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