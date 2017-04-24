Челнинские поисковики отправились на весеннюю «Вахту Памяти»

В минувшую субботу у мемориала «Родина-мать» собрались челнинцы, чтобы проводить в очередную экспедицию тех, для кого патриотизм — не только слова. Ежегодно в преддверии 9 мая поисковые отряды со всей страны выезжают на весеннюю Вахту Памяти. И многие из них — в Ленинградскую область, где проходили особенно ожесточенные бои и где гибли сотни тысяч наших солдат, чья цель была — освободить Ленинград от долгой блокады.

- Пока мы ездим в Любань, мы помним о тех тяготах, которые пережила наша страна в годы Великой Отечественной Войны — сказал представитель администрации города. - Экспонаты, которые вы привезете, разместим в музее, и уже будем наглядно показывать и рассказывать посетителям об ужасах войны.

В этот раз от Челнов в экспедицию едут более 30 поисковиков, а среди них — пятеро школьников и десять студентов из ПО «Журавли».

- В прошлом году мы «подняли» останки 21 солдата и установили имя одного, - вспоминала представительница молодого поколения поисковиков. - Сейчас перед нами стоит такая же задача.

- Вот здесь стоим, холодно, да? А вы представляете, нам предстоит работать в лесах и болотах, где снег еще лежит, - заметил командир отряда Наиль Каюмов. - Каждый год мы выезжаем, и «Журавли» работают наравне со взрослыми отрядами, выполняют очень тяжелую работу. Это надежные ребята. Через 10 дней мы приедем, ждите, встречайте нас.

С 2010 года челнинскими поисковиками были найдены свыше 500 останков солдат Красной Армии, оставленных на месте гибели, установлены имена 27 бойцов.

Уже в третий раз вместе с поисковиками в экспедицию едет корреспондент нашей газеты, Алсу Газизова. Репортаж с места событий читайте скоро на нашем сайте.