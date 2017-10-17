Челнинские предприятия привозят на работу людей с близлежащих районов

В Набережных Челнах стартует профориентационная акция «Работай в Челнах!». С 16 по 20 октября школьники и студенты посетят предприятия и организации города и пройдут тестирования.

Как рассказала заведующая сектором развития профобразования управления образования и по делам молодежи Лилия Миннеханова, основной задачей акции является популяризация профессий и специальностей характерных для Челнов и Закамского региона.

По ее словам, большинство выпускников 9 и 11 поступают в учреждения высшего образования в других городах и регионах. Этот год оказался не исключением. Только 29% выпускников 11 классов остались в автограде.

– Этому способствует очень хорошо единый государственный экзамен. И те дети, которые высокие балы получили, они стараются получить образование в другом городе, – рассказала Миннеханова. – Причина еще кроется в том, что многие профессии и специальности в нашем городе не представлены, такие как: медицинское высшее образование, военные, силовые структуры, нанотехнологии, химикотехнологические.

То, что потребность в кадрах остается очень острой подтвердила и директор Центра занятости населения города Татьяна Быданова.

– Не секрет, что предприятия нашего города привозят людей с близлежащих районов, своих рабочих рук у нас не хватает, – заметила она.

Так, востребованными профессиями на рынке труда в городе сегодня остаются: медицинские работники, водители городского транспорта (как автобусов, так и трамваев), повара, официанты, пекари, станочники (шлифовщики и токари).

– Рынок труда очень стремительно развивается и меняется. Сейчас все больше требуются профессионалы высокого класса: и в робототехнике и в нанотехнологиях, и 3Д печати – до 2020 года будут стремительно развиваться такие профессии на рынке труда, – добавила специалист.