Челнинские саентологи перебираются в Малую Шильну и вербуют бизнесменов

В распоряжение редакции газеты «Вечерние Челны» оказался внутренний документ спеслужб — доклад о планах двух религиозных групп, действующих в Набережных Челнах.
В нем говорится о продаже культового здания местных саентологов, которое располагается в 32 комплексе и было закрыто в январе этого года по решению Верховного суда РТ из-за несоответствия нормам противопожарной безопасности.
«Собственник в настоящее время проживает на Украине, откуда пытается через своих адептов руководить процедурой продажи здания. Приезжать в РФ категорически против, так как к нему со стороны правоохранительных органов есть определенные вопросы» - говорится в докладе.
Помимо поиска покупателя в городе, саентологи ищут возможности продажи здания иностранным лицам, потому как религиозную группу в любое время могут запретить на территории России и конфисковать все имущество. По информации оперативников, челнинские сантологи планируют перебраться в Тукаевский район — купить в поселке Малая Шильна дом для нового «штаба», а члены религиозной группы стремятся купить жилье в поселке «Маленькая страна», строительством которого, согласно документу, руководят саентологи.
Инструкции из США
Тем временем, в прокуратуру города несколько предпринимателей автограда уже написали заявления — они были приглашены на бизнес-семинар в один из отелей города, где адепты «церкви» стали им навязывать «непонятные курсы и услуги за огромные деньги». Особенно пристально в поле зрения оперативников (судя по документу) значится челнинская последовательница Рона Хаббарда Гузель Салихова, которая большую часть времени находиться в США, а ее единственной работой является распространение в России книг основателя «Церкви саентологии».
В докладе сотрудники спецслужб проводят аналогию со второй религиозной группой - «Свидетели Иеговы», чью организацию в скором времени могут признать экстремистской.
«Так же, как саентологи, они пытаются выставить на продажу свое здание (на бульваре Энтузиастов-ред.) и продать его зарубежным фирмам — это говорит о том, что данные две структуры получают инструкции из одного и того же единого центра в США» - считают оперативники.
Комментарии посетителей
Если бы ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом... И не продашь ведь...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
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Вот тут почитайте . Судя по всему эти люди уже не поменяются http://yakovlev-r116.livejournal.com/6345.html