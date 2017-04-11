Челнинские саентологи перебираются в Малую Шильну и вербуют бизнесменов

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11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.

11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.

11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.

11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства

11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.

11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы

В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.

11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.

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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

Ложь
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12 апреля 2017г. 06:28

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.

Челнинские саентологи перебираются в Малую Шильну и вербуют бизнесменов

Челнинские саентологи перебираются в Малую Шильну и вербуют бизнесменов

В распоряжение редакции газеты «Вечерние Челны» оказался внутренний документ спеслужб — доклад о планах двух религиозных групп, действующих в Набережных Челнах.

В нем говорится о продаже культового здания местных саентологов, которое располагается в 32 комплексе и было закрыто в январе этого года по решению Верховного суда РТ из-за несоответствия нормам противопожарной безопасности.

«Собственник в настоящее время проживает на Украине, откуда пытается через своих адептов руководить процедурой продажи здания. Приезжать в РФ категорически против, так как к нему со стороны правоохранительных органов есть определенные вопросы» - говорится в докладе.

Помимо поиска покупателя в городе, саентологи ищут возможности продажи здания иностранным лицам, потому как религиозную группу в любое время могут запретить на территории России и конфисковать все имущество. По информации оперативников, челнинские сантологи планируют перебраться в Тукаевский район — купить в поселке Малая Шильна дом для нового «штаба», а члены религиозной группы стремятся купить жилье в поселке «Маленькая страна», строительством которого, согласно документу, руководят саентологи.

Инструкции из США

Тем временем, в прокуратуру города несколько предпринимателей автограда уже написали заявления — они были приглашены на бизнес-семинар в один из отелей города, где адепты «церкви» стали им навязывать «непонятные курсы и услуги за огромные деньги». Особенно пристально в поле зрения оперативников (судя по документу) значится челнинская последовательница Рона Хаббарда Гузель Салихова, которая большую часть времени находиться в США, а ее единственной работой является распространение в России книг основателя «Церкви саентологии».

В докладе сотрудники спецслужб проводят аналогию со второй религиозной группой - «Свидетели Иеговы», чью организацию в скором времени могут признать экстремистской.

«Так же, как саентологи, они пытаются выставить на продажу свое здание (на бульваре Энтузиастов-ред.) и продать его зарубежным фирмам — это говорит о том, что данные две структуры получают инструкции из одного и того же единого центра в США» - считают оперативники. 

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Комментарии:


. 11.04.2017 16:14

Обалдеть !!!
Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут обосновываться...
Не от хозяина ли ” одного из отелей города”, где проводился семинар, исходит инициатива заселения посёлка  разными “свидетелями”???
Хорошая реклама посёлку, вторая очередь домов как раз на подходе...

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Михаил 11.04.2017 19:10

Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин  ”одного из отелей города” самый главный сектант.

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. 11.04.2017 20:34

Если бы  ПЕРЕД покупкой менеджеры предупредили, то никогда не купили бы здесь дом...
И не продашь ведь теперь....
Подставил господин Чулаков....

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. 11.04.2017 19:15

Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там конкуренция во всём, в т.ч. в сектах и разных “церквях” ( их там около десяти тысяч): саентологи и йеговисты конкурируют друг с другом, а не управляются из одного центра. а то, что желали бы продать дома зарубежным собственникам, то это логично - тогда просто так их отобрать не удастся, поднимут шумиху за рубежом, подадут иски в лондонский или н-йоркский суд и т.л.

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