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Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск 42 от 24 октября 2017 г.
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Челнинские школы одна за другой отказываются от татарского языка

Челнинские школы одна за другой отказываются от татарского языка

Сегодня в информационном пространстве гудят — родители обсуждают результаты собраний, которые прошли накануне в набережночелнинских школах. В большинстве случаев прошли они по одному и тому же сценарию. Родителям предлагали (или не предлагали) ознакомиться с обновленным базисным учебным планом (БУП) №3, где прибавились часы изучения русского языка и русской литературы (довели до федеральных нормативных стандартов), а вот количество времени, отведенное на татарский язык и литературу уменьшилось, примерно, в два раза.

СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН

«Директор на собрании предлагала третий вариант учебного плана. Про остальные варианты сказала, что они нарушают права тех, кто хочет учить татарский. Подавляющее большинство родителей (начальная школа) выбрали пятидневку без татарского. Сейчас завуч и учителя татарского обзванивают родителей (с татарскими фамилиями) с уговорами переписать заявления на третий вариант», - поделился один из родителей в интернете (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Школа №1. На собрании под диктовку кл. руководителя всем классом писали заявление на СОГЛАСЕН/НЕ СОГЛАСЕН на изучение тат.яз. и литературы согласно учебному плану. Никто не разъяснял, что план существует не один. Все мы повелись на возможность выбора, а подвох крылся в "согласно учебному плану", - сообщила в социальной сети Марина Новикова.

«Гимназия №76 г. Набережные Челны. Вчера у нас прошло собрание. Директор сказала, что собрание только по теме "за изучение татарского языка или против". Никакого выбора учебного плана, т. к. родители не имеют права выбирать учебный план. При ссылке на статью 30 пункт 3 Закона об образовании РФ было сказано, что УП это не локальный акт, и что мы можем ознакомиться с локальными актами школы на сайте», - рассказал другой родитель.

Экзамен по татарскому отменят

Не везде собрания прошли в спокойной атмосфере. В редакцию «Вечерки» прислали аудиозапись из СОШ №30, где родителям первоклассников директор так же предложил написать заявления «за» и «против» изучения татарского языка. Руководитель так же развенчала устойчивый миф, пугающий учеников — об экзамене по татарскому языку (сдают после 4 и 9 класса), который влияет на итоговую аттестацию или вовсе на получение аттестата.

- Это ложь. Единое республиканское тестирование - это обычное тестирование, результаты никогда не влияли на оценки в аттестате и тем более его получение. Я ответственно заявляю, что ЕРТ будет отменено, количество часов для изучения родного языка будет уменьшено, содержательная часть программы будет изменена в сторону облегчения, образовательный вектор будет направлен с грамматики на коммуникативный навык, - пообещала Алёна Каримова собравшимся. - Обращаюсь к словам Путина: заставлять человека учить язык, который для него родным не является — недопустимо. Я обращаю ваше внимание, что он не говорил о том, что человек его не может изучать, если он сам этого хочет. Сегодня мы просим вас написать заявление на мое имя. Речь идет о вашем желании — согласии или не согласии изучать татарский язык.

Далее родителей отправили по своим классам. В одном из них мамы и папы попытались задать вопросы: по какому учебному плану учились их дети до этого момента и какой им предлагается теперь. Предлагаем вам отрывок из этого диалога:
Родитель 1 (Р): А если мы не согласны с учебным планом?

Учитель (У): Мы об этом не говорим (сейчас).

Р 2: Нас держат в неведении. Почему нельзя выбрать другой план?

Р 1: Я ездила в прокуратуру и мне сказали, что можно выбрать и первый, и второй план.

Завуч (З): Неправду вы говорите.

Р 2: Почему? Вот представление прокуратуры, в котором черным по белому написано...

У: Закон об образовании гласит, что родители не в праве выбирать учебный план в школах.

Р 1: Это ложь.

Р 2: Если был третий план до этого и теперь, то какая разница?

З: Сейчас мы этот вопрос не поднимаем!

И тут классный руководитель сорвалась на крик (аудиозапись прикреплена сверху этого материала)

У: Я с утра здесь стою и жду вас не евши, я тоже хочу домой!

Р 2: Не кричите, мы вам тоже тут не крепостные!

З: Может, вы перейдете в другую школу, где будет второй вариант?

Рособрнадзор поставит точку

Все без исключения школы получили прокурорские представления об устранении нарушений (обязательное изучение татарского языка, сокращение программы по русскому языку и литературе), и уже предоставили надзорному органу новые учебные планы, по которым челнинские школьники начнут обучение со второй четверти. Об этом на встрече с родителями-активистами сообщил заместитель Прокурора РТ Марат Долгов.

- Челны в этом плане как «заморозились». В Казани движение по вопросу началось раньше. У нас есть сейчас четкая позиция: доведение количества часов преподавания русского языка до федеральных стандартов — и с этом местная власть сразу согласилась, и - добровольное изучение татарского языка, - рассказал Долгов. - Здесь у нас серьезные расхождения между позициями Министерства Образования России и Министерством Образования Татарстана. В законах есть много несоответствий.

По словам представителя прокуратуры, окончательную ясность в этом вопросе должны поставить специалисты Рособрнадзора, которые сегодня, 27 октября, закончили в республике проверку, согласно поручениям Президента России. В нашем городе, насколько стало известно «Вечерке», «федералы» изучили документацию в четырех школах. Вердикт специалисты должны вынести ближе к 8 ноября.

Кто в лес, кто в Арканзас

Тем временем, руководители учебных заведений, которых буквально бросили на растерзание прокуратуры и ревизоров, стали действовать, скорее всего, по собственному усмотрению. Так, родители учеников Лицея №78 им. А. С. Пушкина с радостью сообщили, что у них учебный план сменили на «второй вариант», то есть, вообще без изучения татарского языка в обязательной части. Такая же новость пришла из гимназии №26, СОШ №19 и ряда других учебных заведений Челнов, Казани, Бугульмы.

«Директор четко и ясно сказала, что принудительного татарского не будет. Будут уроки родного языка. Каждый родитель выбирает сам для своего ребенка, что он будет изучать. Те кто выбрал татарский будут ходить на татарский, кто выбрал русский те будут ходить только на русский. Написали заявление. На уроке родного языка будут проходить традиции, культуру, историю народа и т.д. Учиться по новому плану будем со 2 четверти. За каникулы школа должны будет составить план и сформировать уроки. Потому что у нас из класса татарский выбрали от силы 2-3 родителя, один родитель воздержался. Эти дети 2-3 будут ходить с другими детьми из параллельного класса. Так что... Мы очень очень рады!!!!», - поделилась новостью челнинская мама.

Это вызывает недоумение у тех родителей, которым в школьная администрация сообщает совершенно другое: к примеру, что татарский не отменят ни за что. Где-то директора заявили, что родители могут отказать от татарского языка, но в этом случае «дети будут слоняться по школе в это время, и мы снимаем с себя ответственность за здоровье и жизнь вашего ребенка». Как заметил один из пап, «в Америке в каждом штате свои законы, а у нас, похоже, в каждой школе!».

Национальная карта

Пока руководители учебных заведений наспех приводят учебные планы в соответствие с ФГОСами и проводят собрания, элиту Татарстана, наконец, «прорвало» на комментарии по острой теме. Накануне в защиту татарского языка и учебных заведений во время заседания Госсовета РТ выступил Рустам Миниханов и Минтимер Шаймиев. А председатель Государственного Совета раскритиковал «самодеятельность» школ.

- Это не должно быть решением директора, и не в полномочиях Прокуратуры заставлять школы по их указанию менять программы. Должно быть единое решение Министерства образования о переходе на ту или иную программу, - сообщил на пресс-конференции Фарид Мухаметшин. - На некоторые вопросы у нас пока нет ответов, но я уверен, мы найдем решение.

Более того, на Госсовете прозвучал прозрачный намек в адрес президента на возникшую межнациональную рознь в обществе и то, что Татарстан может и не дать на предстоящих в 2018 году выборах Президента РФ блестящий результат, как это было обычно. 

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Комментарии:

Кузнецова
27.10.2017 21:06

Я считаю что вопрос поднят правильно,Я не против татарского языка,но в некоторых школах доходит до абсурда русский 2 час в неделю ,татарский 6,о каком равноправии можно говорит,если учителя русского вынуждены увольняться или  менять профиль.

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.
27.10.2017 23:21

Очень похоже на конец 1917-начало 1918 гг., когда в стране было двоевластие - царского правительства и Советов. Потом Советы начали выгонять царских чиновников из правительственных зданий, занимать их и легальным образом принимать свои решения и постановления. Этот период потом получил названия “Триумфальное шествие Советской власти”.
А если серьёзно, то власти в Татарстане облажались: не чувствовали настроений народа, поступали вопреки его желаниям, принимали волюнтаристские решения. Теперь пытаются выкрутиться, ссылаются на законы (которые сами и принимали и которые противоречили объективности, желаниям народа и поэтому были невыполнимы).
Нынешний период истории Татарстана, возможно, получит название “триумфальное шествие русского языка”.

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