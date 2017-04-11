Челнинские синхронистки среди лучших

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11 апреля в 16:48
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими
За три месяца в Челнах произошло 122 ДТП с пострадавшими

Основные причины аварий - нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков, превышение скоростного режима, неудовлетворительные дорожные условия.

11 апреля в 16:40
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки
Задержан челнинец, ранивший водителя маршрутки

Мужчина жил недалеко от того места, где напал на водителя, и поэтому сотрудник полиции нашли его быстро. Им оказался 41-летний житель 50-го комплекса.

11 апреля в 15:49
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей
На питание бездомных в Челнах потратят более 1,7 миллиона рублей

Соответствующий заказ был размещен сегодня на сайте государственных закупок.

11 апреля в 15:35
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение
В Татарстане пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей установив мобильное приложение

Вирус сообщил о “блокировке телефоне”, после чего женщина сделала автоперевод денег неизвестной.

11 апреля в 14:28
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей
Бизнесменам в Челнах предлагают полмиллиона рублей

С конца второго квартала стартует программа поддержки субъектов социального предпринимательства

11 апреля в 13:04
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина
TFB Leaks: анонимы слили СМИ секретную информацию по делу Роберта Мусина

Анонимные пользователи Telegram показали, как за три дня до прихода временной администрации «Татфондбанк» добровольно списал часть кредитов и залогового имущества.

11 апреля в 12:45
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы
В Татарстане произошла массовая гибель рыбы

В Минэкологии РТ для выяснения причин мора рыбы сформирована оперативная рабочая группа.

11 апреля в 11:12
Татфондбанк признан банкротом
Татфондбанк признан банкротом

Открыто конкурсное производство. Общую стоимость имущества и активов банка временная администрация оценила в 71,393 млрд руб.

11 апреля в 09:20
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»
Челны поддержат акцию «Волонтерский космический забег»

Главной задачей участников станет преодоление дистанции протяженностью 1957 метров.

11 апреля в 08:37
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию
В России могут приостановить чартерные полеты в Турцию

Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, возможная остановка чартерных программ приведет к тому, что без отдыха останутся миллионы туристов, уже оплативших туры.

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Ильдар Халиков
Экс-премьер-министр Татарстана
04 апреля, 2017

Сказано 3 апреля 2017 г. после отставки: «Koнeчнo, я чувcтвую в тoм чиcлe и cвoю oтвeтcтвeннocть зa эту cитуaцию (с Татфондбанком). И нaвepнoe, мнoгиe тaк и пoдумaют, чтo мoя oтcтaвкa вызвaнa пocлeдними coбытиями. Ho нe буду вpaть: peшeниe былo пpинятo дaвнo. Cлучившeecя тoлькo зaдepжaлo мoй уxoд, тaк кaк мы пытaлиcь cдeлaть вce вoзмoжнoe для пpeдoтвpaщeния кpaxa Taтфoндбaнкa. Этa oтcтaвкa — цeликoм и пoлнocтью мoe coбcтвeннoe жeлaниe. Ecли бы нe этa cитуaция, ушeл бы eщe дo Hoвoгo гoдa".

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Выпуск №13 от 05 апреля 2017 г.

Челнинские синхронистки среди лучших

Челнинские синхронистки среди лучших

Воспитанницы ДЮСШ «Дельфин» завоевали победу на III Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири».

Соревнования проходили в Новосибирске среди юниорок. В турнире участвовали 13 команд из 10 регионов. Республику Татарстан представляла сборная команда из 18 спортсменок.

В техническом соло первое место заняла Олеся Архипова.

Первое место в техническом дуэте – Олеся Архипова и Екатерина Ермакова (запасной была Мария Восьмушко).

Произвольное соло, которое исполняла Екатерина Ефремова, заняло третье место.

В произвольных дуэтах первое место заняли Татьяна Плотникова, Татьяна Митрофанова и Аделина Гулиева.

В произвольном дуэте третье место заняли Анна Гордеева и Екатерина Дудкина.

Кроме того, наши спортсменки Олеся Архипова, Екатерина Ермакова, Татьяна Митрофанова, Татьяна Плотникова, Мария Восьмушко, София Куприян, Галина Лучшева, Аделина Гулиева, Екатерина Дудкина, Анна Гордеева, Екатерина Ефремова, Зухра Мавляветдинова, Алина Тихомирова, Регина Устюжанина, Алена Бойко, Регина Изгарова, Вероника Лукъянова и Виталия Парепа заняли первое место и завоевали титул лучших спортсменов на этих соревнованиях среди групп технических, произвольных и комбинированных программ.

Упорные тренировки

К соревнованиям девочек готовил тренерский состав из трех человек: Юлия Белоглазова, Виктория Колтунчикова и Алина Рыбакова. Руководила всем главный тренер РТ по синхронному плаванию Нинель Кожедуб.

Мы связались с Юлией Белоглазовой и из первых уст узнали о том, как показали себя челнинские спортсменки на российских соревнованиях.

– Наша команда команда сборная Татарстнана выступили очень хорошо. По результатам 13 человек выполнили норматив мастеров спорта, – отметила Юлия Вячеславовна.

По ее словам, бассейн, который Набережным Челнам подарил президент Татарстана Рустам Минниханов, позволяет благотворно работать.

– Мы лучшие в регионе, – подчеркивает тренер. – Сборная Татарстана несмотря на обновление команды занимает призовые места во всероссийском ранге. Надеемся, когда в бассейне «Альбатрос» будет построен зал, процесс подготовки будет более стабильным и успешным.

В ближайшее время спортсменкам предстоит выступить на международном турнире «Олимпийские надежды», который пройдет в городе Сочи, и Чемпионате России в городе Руза. Оба этих состязаний пройдут в апреле.

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