Челнинские синхронистки среди лучших

Воспитанницы ДЮСШ «Дельфин» завоевали победу на III Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Краса Сибири».
Соревнования проходили в Новосибирске среди юниорок. В турнире участвовали 13 команд из 10 регионов. Республику Татарстан представляла сборная команда из 18 спортсменок.
В техническом соло первое место заняла Олеся Архипова.
Первое место в техническом дуэте – Олеся Архипова и Екатерина Ермакова (запасной была Мария Восьмушко).
Произвольное соло, которое исполняла Екатерина Ефремова, заняло третье место.
В произвольных дуэтах первое место заняли Татьяна Плотникова, Татьяна Митрофанова и Аделина Гулиева.
В произвольном дуэте третье место заняли Анна Гордеева и Екатерина Дудкина.
Кроме того, наши спортсменки Олеся Архипова, Екатерина Ермакова, Татьяна Митрофанова, Татьяна Плотникова, Мария Восьмушко, София Куприян, Галина Лучшева, Аделина Гулиева, Екатерина Дудкина, Анна Гордеева, Екатерина Ефремова, Зухра Мавляветдинова, Алина Тихомирова, Регина Устюжанина, Алена Бойко, Регина Изгарова, Вероника Лукъянова и Виталия Парепа заняли первое место и завоевали титул лучших спортсменов на этих соревнованиях среди групп технических, произвольных и комбинированных программ.
Упорные тренировки
К соревнованиям девочек готовил тренерский состав из трех человек: Юлия Белоглазова, Виктория Колтунчикова и Алина Рыбакова. Руководила всем главный тренер РТ по синхронному плаванию Нинель Кожедуб.
Мы связались с Юлией Белоглазовой и из первых уст узнали о том, как показали себя челнинские спортсменки на российских соревнованиях.
– Наша команда команда сборная Татарстнана выступили очень хорошо. По результатам 13 человек выполнили норматив мастеров спорта, – отметила Юлия Вячеславовна.
По ее словам, бассейн, который Набережным Челнам подарил президент Татарстана Рустам Минниханов, позволяет благотворно работать.
– Мы лучшие в регионе, – подчеркивает тренер. – Сборная Татарстана несмотря на обновление команды занимает призовые места во всероссийском ранге. Надеемся, когда в бассейне «Альбатрос» будет построен зал, процесс подготовки будет более стабильным и успешным.
В ближайшее время спортсменкам предстоит выступить на международном турнире «Олимпийские надежды», который пройдет в городе Сочи, и Чемпионате России в городе Руза. Оба этих состязаний пройдут в апреле.
Комментарии посетителей
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