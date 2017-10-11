Челнинские спортсмены привезли серебряные медали по регби

После двух игровых дней, в упорной борьбе с командами из разных регионов России, регбисты Татарстана заняли второе место, завоевав серебряные медали и памятные грамоты. Отрадно, что в сборной, состоящей из 11-летних юношей, играли пять юных регбистов из Набережных Челнов, также двое юных регбистов играли за сборную Удмуртии. Кстати, в сборную РТ 2005 года рождения также попали два челнинца, которым еще только предстоит сразиться на турнире.
Стоит отметить, что турнир в Сочи (он является официальным Всероссийским соревнованием, так как включен в Единый календарный план РФ), был посвящен памяти Алексея Аркадьевича Соколова. Этот человек задумал и воплотил программу развития детского регби в России. В 2010 году был создан Национальный фонд развития детского регби, призванный поддерживать всех ребят, полюбивший этот вид спорта. Фонд оказывает финансовую помощь детским командам при выездах на всероссийские соревнования и обеспечивает спортинвентарем для регби.
Челнинские реалии
Регби, как вид спорта, очень популярен на Западе, однако он развивается и в Набережных Челнах. Все началось в далеком 2008 году, когда в ДЮСШ «Челны-Экстрим» открылось отделение по регби. Позже, когда пришли первые победы Василь Шайхразиев (мэр города в то время – прим.ред.) решил вплотную развивать это вид спорта в автограде. Из двух футбольных полей, строящихся в парке «Прибрежный», один должен был использоваться для этой игры. Однако это идея так и осталась просто идеей.
Сейчас тренируют юных челнинских регбистов Халиль Хашишу, Айдар Хамидуллин и Назыйм Касымов. На сегодняшний день этим видом спорта в ДЮСШ «Челны-Экстрим» занимаются порядка 120 ребят. Несмотря на успехи спортсменов, ни город, ни республика их никак не финансирует. Деньги на поездку выдает Национальный фонд развития детского регби в России.
Без его помощи ребята дальше Челнов вряд ли бы вырвались. Примечательно, что тренировки проходят в трех школах города: на ГЭСе в школе №3, на ЗЯБе в школе №7, в Новом городе в школе №47. Но, тем не менее, основная проблема заключается в отсутствии полей для американского футбола.
– Когда позволяет погода, тренировки проходят и на улице, – отмечает Халил Хашиш. – Правда, здесь у ребят возникает проблема – у ДЮСШ нет своего игрового поля, поэтому приходится искать альтернативу. Выбор небольшой, так как большинство существующих спортивных площадок не подходят по размеру. Поэтому остается либо поле в парке «Гренада», либо поле ДЮСШ «Витязь».
Комментарии посетителей
Все-то у вас врачи, да учителя плохие. Лечитесь и учитесь дома. Даже все что хорошее люди делают, норовите...
К сожалению, таких врачей осталось мало. Настоящие профессионалы остались только среди пенсионеров. Молодые...
В 14 году руководителеи города был Вася Шайхразиев.Но этого человегка ни кто и ни когда не накажет.
Сумела ли Айгель Гайсина показать красоту и скромность татарской девушки, богатства татарского языка и...
Прошу заметить, что я ни словечком НЕ защищаю водителей, нарушающих ПДД !!!! Я - только ЗА повышение штрафов......
Когда же введут РЕАЛЬНЫЕ штрафы для пешеходов, нарушающих ПДД ???? Если взрослый человек, то с сообщением по...
Кто бы сомневался в “правильности” написания.... Мы же в РТ живём... Если вчера даже ректор КИИД сказала, что...
И теперь внимание вопрос.Кто будет оплачивать за свет? Минута на размышление.
Вместо того что б платить человеческую зарплату придумывают всякую херню.
Нам, татарам, можно :)
неопределенный срок- как он может кончаться ? очень интересно
это утверждение тоже нужно немного скорректировать: он теперь тоже является частью власти...
Согласен. Уже 100000 .... 0000 раз говорили таким упертым - мусоросжигательный завод выделяет исключительно...
Яковлев один из немногих, кто не боится корректировать власть. Так держать!))))
мы так и поняли
На границе с Башкирией и Татарстана - ошибка в падеже. Пол года - пишется слитно. За два месяца до регистрации,...
Вот идиоты, написано же, что безвредный завод по японской технологии!
“Главная задача депутатов - обличать исполнительную власть” (из обращения премьер-министра правительства...
Доигрались с татарским языком. То ли еще будет! Что примечательно, на медали купола без крестов, а на...
Вот это настоящий депутат! Нет, чтобы рассказать о своих достижениях в Горсовете, так он ошибки других...