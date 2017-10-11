Челнинские спортсмены привезли серебряные медали по регби

После двух игровых дней, в упорной борьбе с командами из разных регионов России, регбисты Татарстана заняли второе место, завоевав серебряные медали и памятные грамоты. Отрадно, что в сборной, состоящей из 11-летних юношей, играли пять юных регбистов из Набережных Челнов, также двое юных регбистов играли за сборную Удмуртии. Кстати, в сборную РТ 2005 года рождения также попали два челнинца, которым еще только предстоит сразиться на турнире.

Стоит отметить, что турнир в Сочи (он является официальным Всероссийским соревнованием, так как включен в Единый календарный план РФ), был посвящен памяти Алексея Аркадьевича Соколова. Этот человек задумал и воплотил программу развития детского регби в России. В 2010 году был создан Национальный фонд развития детского регби, призванный поддерживать всех ребят, полюбивший этот вид спорта. Фонд оказывает финансовую помощь детским командам при выездах на всероссийские соревнования и обеспечивает спортинвентарем для регби.

Челнинские реалии

Регби, как вид спорта, очень популярен на Западе, однако он развивается и в Набережных Челнах. Все началось в далеком 2008 году, когда в ДЮСШ «Челны-Экстрим» открылось отделение по регби. Позже, когда пришли первые победы Василь Шайхразиев (мэр города в то время – прим.ред.) решил вплотную развивать это вид спорта в автограде. Из двух футбольных полей, строящихся в парке «Прибрежный», один должен был использоваться для этой игры. Однако это идея так и осталась просто идеей.

Сейчас тренируют юных челнинских регбистов Халиль Хашишу, Айдар Хамидуллин и Назыйм Касымов. На сегодняшний день этим видом спорта в ДЮСШ «Челны-Экстрим» занимаются порядка 120 ребят. Несмотря на успехи спортсменов, ни город, ни республика их никак не финансирует. Деньги на поездку выдает Национальный фонд развития детского регби в России.

Без его помощи ребята дальше Челнов вряд ли бы вырвались. Примечательно, что тренировки проходят в трех школах города: на ГЭСе в школе №3, на ЗЯБе в школе №7, в Новом городе в школе №47. Но, тем не менее, основная проблема заключается в отсутствии полей для американского футбола.

– Когда позволяет погода, тренировки проходят и на улице, – отмечает Халил Хашиш. – Правда, здесь у ребят возникает проблема – у ДЮСШ нет своего игрового поля, поэтому приходится искать альтернативу. Выбор небольшой, так как большинство существующих спортивных площадок не подходят по размеру. Поэтому остается либо поле в парке «Гренада», либо поле ДЮСШ «Витязь».