Челнинские таксисты встали на защиту начальника «шестого отдела»

В редакцию «Вечерних Челнов» обратились водители, занимающиеся междугородними перевозками на легковых авто. Юрий Матвеев и Александр Дорошенко рассказали, как руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД Даниль Закиров (арестованный в данный момент по громкому делу) и его подчиненный – старший оперуполномоченный Даниль Шакиров, спасли их от рэкетиров.
Ультиматум
Проблемы с местной «сидоровской» группировкой начались у таксистов, легально работающих на территории автовокзала, 9 мая прошлого года. По словам мужчин, в тот день «бригада» в составе 20 человек под предводительством местных авторитетов Руслана Салахова и Эдуарда Казаряна, поставила перевозчикам ультиматум.
- Сказали, если хотите работать, платите 4000 рублей в месяц с каждой машины. Нас здесь 30-35 машин, - рассказал Александр Дорошенко. - Есть аудиозаписи, где подтверждается что они угрожали расправится с нами и семьями, сжечь машины. Звонили в Комсомольский отдел, полиция приезжала, забирала их и в этот же день отпускала. И они опять приходили и учиняли здесь беспредел. И так несколько раз. Обратились в УВД. Нас принял Шакиров, написали заявления, и в течение месяца наезды прекратились.
У работников автовокзала фамилия Салахов, а точнее его прозвище - «Соленый» на слуху уже лет 10. По их словам, Руслан с юности «щемил» таксистов-нелегалов в Сидоровке, крышевал цыган (пока между ними не произошел конфликт с перестрелкой) и вообще, называл себя хозяином этой части города. В прошлом же году с его стороны была попытка надавать на администрацию вокзала, чтобы те пустили на свою охраняемую территорию машины «бомбил». Обещали делится деньгами и осуществлять всякое покровительство.
- А нам это зачем нужно? Это официально территория автовокзала, мы работаем с легальными таксистами по договору, нас все устраивает. Мы сразу отказали, - рассказала нам администратор автовокзала города Ирина Волочко. - После этого мне нос обещали сломать, ларьки сжечь. Но я 90-е пережила в торговле, я эту мелкую шелупонь не собираюсь бояться. Мы понимали, что они могут это сделать, потому что они реально отмороженные, раз уж в цыган стреляли. У меня тревожная кнопка, я ее нажимаю - приезжают полицейские, грузят их в машину, мы вместе едем в отдел, пишем объяснительные, возвращаемся сюда, а вслед за нами приезжают и те, и нам в глаза смеются.
По рассказам Ирины, даже когда при помощи «шестого отдела» удалось возбудить против Салахова и Казаряна уголовное дело о вымогательстве, оно начало разваливаться в ОП «Комсомольский». Исчезли важные улики, в том числе, записи с камер наружного видеонаблюдения. Тогда Даниль Закиров забрал дело в свой отдел.
Выполнили работу
Сейчас же эти люди решили обратится в нашу редакцию после прочтения ряда статей об аресте начальника ОБОП и его подчиненного, «где их выставили оборотнями в погонах, «крышевавших» таксистов, а Салахова и Казаряна — честными предпринимателями». Напомним, по мнению следствия, предприниматели Казарян и Салахов пострадали от действий сотрудников «шестого отдела». Якобы, те им подкинули патроны и наркотики, за что их посадили в совокупности на шесть лет.
- Мы не говорим про другие эпизоды, мы о них не знаем, говорим про наше дело, - пояснил таксист Юрий Матвеев. - Мы обратились к ним, как к правоохранительным органам и то, что не сделал Комсомольский отдел, сделал ОБОП. А крышевание подразумевает ответные услуги какие- то. Мы полиции денег не платили, не возили их. Люди просто выполнили свою работу.
Стоит отметить, что в деле начальника «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова набралось уже много эпизодов по фактам превышения должностных полномочий. Среди них наиболее громкий момент — нападение сотрудников силовых ведомств на адвокатскую коллегию и последующая попытка поджога их конторы. На данный момент он находится под арестом.
Редакция «Вечерних Челнов» готова выслушать все мнения о деятельности ОБОП Челнов (телефон 34-13-60).
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