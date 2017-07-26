Челнинские таксисты встали на защиту начальника «шестого отдела»

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26 июля в 13:42
До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей
До конца года в Челнах отремонтируют внутридомовые дороги на сумму 250 млн рублей

Мэр Набережных Челнов рассказал о дальнейших планах ремонта дорог в городе.

26 июля в 13:11
Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”
Футбольный клуб Челнов останется “Камазом”

Президент ФК Наиль Магдеев сообщил о достижении договоренности по этому вопросу с руководством ПАО “КАМАЗ”.

26 июля в 12:20
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”
Фестиваля цветов в Челнах опять не будет на площади “Азатлык”

Чтобы увидеть живые композиции, жителям города придется пройти от проспекта Чулман до майдана.

26 июля в 11:05
В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России
В Татарстане поставят памятник погибшему в Сирии Герою России

Кроме того, именем Ахметшина в Лаишевском районе назовут будущий парк, проект которого в настоящее время разрабатывается.

26 июля в 10:23
Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих
Омбудсмен РТ не считает фотосессию в елабужском храме оскорблением чувств верующих

Однако факт, по мнению Сарии Сабурской, бесспорно достоин морального осуждения.

26 июля в 09:54
Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые
Челнинцы смогут обменять старые iPhone на новые

Сдать старый гаджет и получить новый можно будет в магазинах re:Store, «Связном» и «М.видео».

26 июля в 08:35
Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб
Челны вошли в Топ-3 рейтинга городов по качеству работы коммунальных служб

В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из десяти.

26 июля в 08:13
“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ
“Татнефть” хочет стать единоличным поставщиком топлива для Минобороны РФ

В настоящий момент ведомство закупает нефтепродукты, в основном, у ЛУКОЙЛа, “Роснефти” и “Газпром нефти”.

25 июля в 15:17
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии на 200 рублей

В общей сложности в стране 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать
25 июля в 13:15
Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала
Следком начал проверку скандальной фотосессии в храме для челнинского журнала

Редакция журнала дала официальный ответ и извинилась перед теми, «кого эта ситуация задела».


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Министерство образования и науки РТ
12 июля, 2017

Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс:  «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".

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Выпуск 29 от 26 июля, 2017г.
26 июля 2017г. 15:10

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Выпуск 29 от 26 июля 2017 г.
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Челнинские таксисты встали на защиту начальника «шестого отдела»

Челнинские таксисты встали на защиту начальника «шестого отдела»

В редакцию «Вечерних Челнов» обратились водители, занимающиеся междугородними перевозками на легковых авто. Юрий Матвеев и Александр Дорошенко рассказали, как руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД Даниль Закиров (арестованный в данный момент по громкому делу) и его подчиненный – старший оперуполномоченный Даниль Шакиров, спасли их от рэкетиров.

Ультиматум

Проблемы с местной «сидоровской» группировкой начались у таксистов, легально работающих на территории автовокзала, 9 мая прошлого года. По словам мужчин, в тот день «бригада» в составе 20 человек под предводительством местных авторитетов Руслана Салахова и Эдуарда Казаряна, поставила перевозчикам ультиматум.

- Сказали, если хотите работать, платите 4000 рублей в месяц с каждой машины. Нас здесь 30-35 машин, - рассказал Александр Дорошенко. - Есть аудиозаписи, где подтверждается что они угрожали расправится с нами и семьями, сжечь машины. Звонили в Комсомольский отдел, полиция приезжала, забирала их и в этот же день отпускала. И они опять приходили и учиняли здесь беспредел. И так несколько раз. Обратились в УВД. Нас принял Шакиров, написали заявления, и в течение месяца наезды прекратились.

У работников автовокзала фамилия Салахов, а точнее его прозвище - «Соленый» на слуху уже лет 10. По их словам, Руслан с юности «щемил» таксистов-нелегалов в Сидоровке, крышевал цыган (пока между ними не произошел конфликт с перестрелкой) и вообще, называл себя хозяином этой части города. В прошлом же году с его стороны была попытка надавать на администрацию вокзала, чтобы те пустили на свою охраняемую территорию машины «бомбил». Обещали делится деньгами и осуществлять всякое покровительство.

- А нам это зачем нужно? Это официально территория автовокзала, мы работаем с легальными таксистами по договору, нас все устраивает. Мы сразу отказали, - рассказала нам администратор автовокзала города Ирина Волочко. - После этого мне нос обещали сломать, ларьки сжечь. Но я 90-е пережила в торговле, я эту мелкую шелупонь не собираюсь бояться. Мы понимали, что они могут это сделать, потому что они реально отмороженные, раз уж в цыган стреляли. У меня тревожная кнопка, я ее нажимаю - приезжают полицейские, грузят их в машину, мы вместе едем в отдел, пишем объяснительные, возвращаемся сюда, а вслед за нами приезжают и те, и нам в глаза смеются.

По рассказам Ирины, даже когда при помощи «шестого отдела» удалось возбудить против Салахова и Казаряна уголовное дело о вымогательстве, оно начало разваливаться в ОП «Комсомольский». Исчезли важные улики, в том числе, записи с камер наружного видеонаблюдения. Тогда Даниль Закиров забрал дело в свой отдел.

Выполнили работу

Сейчас же эти люди решили обратится в нашу редакцию после прочтения ряда статей об аресте начальника ОБОП и его подчиненного, «где их выставили оборотнями в погонах, «крышевавших» таксистов, а Салахова и Казаряна — честными предпринимателями». Напомним, по мнению следствия, предприниматели Казарян и Салахов пострадали от действий сотрудников «шестого отдела». Якобы, те им подкинули патроны и наркотики, за что их посадили в совокупности на шесть лет.

- Мы не говорим про другие эпизоды, мы о них не знаем, говорим про наше дело, - пояснил таксист Юрий Матвеев. - Мы обратились к ним, как к правоохранительным органам и то, что не сделал Комсомольский отдел, сделал ОБОП. А крышевание подразумевает ответные услуги какие- то. Мы полиции денег не платили, не возили их. Люди просто выполнили свою работу.

Стоит отметить, что в деле начальника «шестого отдела» Челнов Даниля Закирова набралось уже много эпизодов по фактам превышения должностных полномочий. Среди них наиболее громкий момент — нападение сотрудников силовых ведомств на адвокатскую коллегию и последующая попытка поджога их конторы. На данный момент он находится под арестом. 

Редакция «Вечерних Челнов» готова выслушать все мнения о деятельности ОБОП Челнов (телефон 34-13-60).



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