Челнинские восьмиклассники и девятиклассники из-за своей эпатажной бравады нарушают ПДД чаще других

О том, как избежать ДТП говорили сегодня в мэрии города во время делового понедельника. С докладом на тему профилактики выступил начальник местного отделения ГИБДД Радий Кадиков.
По его данным, по сравнению с прошлым годом произошло снижение количество ДТП и пострадавших в них людей, но при этом растет количество погибших.
– Сегодня в России, в том числе в Республике Татарстан, от последствий ДТП погибает больше людей, чем от пожаров, происшествий на воде и бытового травматизма вместе взятых, – заметил Кадиков.
Согласно его докладу, за короткий промежуток времени в городе обустроены и приведены в нормативное состояние не только магистральные проспекты, но и местные заводские дороги, а также пешеходные зоны, парки, скверы, автогородки в детских садах и дворовых территориях.
Огородить от машин
Насущной остается необходимость обустройства подземных или надземных пешеходных переходов в районе Автостанции, Челныгорстрой, поселка Орловка и базы строительных материалов Беркут, где ежемесячно получают травмы челнинцы.
В пример главный инспектор привел ДТП, которое произошло на прошлой неделе. 21 августа напротив Автостанции 67-летний водитель большегруза с прицепом совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора вместе с мамой и братом.
– Должно быть понятно всем, что выявление нарушений ПДД сотрудниками полиции не самоцель, а вынужденная мера, – отметил Кадиков. – Пока, к сожалению, основная масса людей не осознает, что только соблюдение требований правил дорожного движения позволит избежать травматизма на дорогах нашего города.
Кто нарушает больше?
Не обошли стороной и тему детского дорожно-транспортного травматизма. В качестве хорошей статистики, Кадиков рассказал, что доля ДТП, совершаемых по неосторожности самих детей, ежегодно сокращается.
С начала года в 61 ДТП пострадали столько же детей. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетний проводятся рейды по выявлению малолетних нарушителей.
Так, за переход в неположенном месте в 2017 году попались 1432 ребенка до 16 лет. Большинство из них – учащиеся 8 и 9 классов.
– Это подростковый возраст, требующий серьезного педагогического контроля, – подытожил Радий Кадиков. – Особенно при их риско-ориентации, эпатажной браваде, зависимости от интернета и отсутствии жизненного опыта.
КСТАТИ: После выступления главного инспектора, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал поручение чиновникам начать проектирование надземных переходов в местах концентрации ДТП, которые озвучил Кадиков.
– Понятно, что это серьезные финансовые ресурсы, один надземный переход, мы посмотрели - более 60 миллионов рублей стоит вместе с проектированием. Но жизнь и здоровье людей никаких денег не стоят, – заметил Магдеев.
Деньги на проект планируют изыскивать из дополнительных средств местного бюджета.
ЦИФРА: 339 ДТП с пострадавшими зарегистрировано с начала года в Челнах, при которых 13 человек погибли, 413 получили ранения различной тяжести.
Комментарии посетителей
не хило ,только ни кто их не содержит- брехня,и распил денег,
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