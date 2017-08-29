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29 августа в 12:54
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками
В прокуратуре Татарстана проведут “занимательную беседу” с первоклассниками

Такие встречи стали традиционными и проводятся вот уже более 10 лет в начале учебного года, сообщается на сайте ведомства.

29 августа в 12:21
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями
Из бюджета города выделят почти 30 миллионов на уход за деревьями

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29 августа в 12:03
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)
В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

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29 августа в 11:37
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29 августа в 11:29
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В России может появиться новый праздник — День отца

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29 августа в 10:42
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29 августа в 10:35
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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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Выпуск 33 от 22 августа, 2017г.
29 августа 2017г. 14:15

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Выпуск 33 от 22 августа 2017 г.
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Челнинские восьмиклассники и девятиклассники из-за своей эпатажной бравады нарушают ПДД чаще других

Челнинские восьмиклассники и девятиклассники из-за своей эпатажной бравады нарушают ПДД чаще других

О том, как избежать ДТП говорили сегодня в мэрии города во время делового понедельника. С докладом на тему профилактики выступил начальник местного отделения ГИБДД Радий Кадиков.

По его данным, по сравнению с прошлым годом произошло снижение количество ДТП и пострадавших в них людей, но при этом растет количество погибших.

– Сегодня в России, в том числе в Республике Татарстан, от последствий ДТП погибает больше людей, чем от пожаров, происшествий на воде и бытового травматизма вместе взятых, – заметил Кадиков.

Согласно его докладу, за короткий промежуток времени в городе обустроены и приведены в нормативное состояние не только магистральные проспекты, но и местные заводские дороги, а также пешеходные зоны, парки, скверы, автогородки в детских садах и дворовых территориях.

Огородить от машин

Насущной остается необходимость обустройства подземных или надземных пешеходных переходов в районе Автостанции, Челныгорстрой, поселка Орловка и базы строительных материалов Беркут, где ежемесячно получают травмы челнинцы.

В пример главный инспектор привел ДТП, которое произошло на прошлой неделе. 21 августа напротив Автостанции 67-летний водитель большегруза с прицепом совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора вместе с мамой и братом.

– Должно быть понятно всем, что выявление нарушений ПДД сотрудниками полиции не самоцель, а вынужденная мера, – отметил Кадиков. – Пока, к сожалению, основная масса людей не осознает, что только соблюдение требований правил дорожного движения позволит избежать травматизма на дорогах нашего города.

Кто нарушает больше?

Не обошли стороной и тему детского дорожно-транспортного травматизма. В качестве хорошей статистики, Кадиков рассказал, что доля ДТП, совершаемых по неосторожности самих детей, ежегодно сокращается.

С начала года в 61 ДТП пострадали столько же детей. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетний проводятся рейды по выявлению малолетних нарушителей.

Так, за переход в неположенном месте в 2017 году попались 1432 ребенка до 16 лет. Большинство из них – учащиеся 8 и 9 классов.

– Это подростковый возраст, требующий серьезного педагогического контроля, – подытожил Радий Кадиков. – Особенно при их риско-ориентации, эпатажной браваде, зависимости от интернета и отсутствии жизненного опыта.

КСТАТИ: После выступления главного инспектора, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал поручение чиновникам начать проектирование надземных переходов в местах концентрации ДТП, которые озвучил Кадиков.

– Понятно, что это серьезные финансовые ресурсы, один надземный переход, мы посмотрели - более 60 миллионов рублей стоит вместе с проектированием. Но жизнь и здоровье людей никаких денег не стоят, – заметил Магдеев.

Деньги на проект планируют изыскивать из дополнительных средств местного бюджета.

ЦИФРА: 339 ДТП с пострадавшими зарегистрировано с начала года в Челнах, при которых 13 человек погибли, 413 получили ранения различной тяжести.

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