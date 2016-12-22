Челнинский Центр переливания крови ждет доноров

Если вы хотите помогать людям, специалисты научат, как подготовиться к сдаче крови.
Заведующая отделением комплектования донорских кадров Ирина Солдатова объяснила, что донором может стать дееспособный гражданин с 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Сдача крови в разработанных физиологических дозах абсолютно безвредна для организма донора. И полезна тем, что тренируют компенсаторный механизм человеческого организма, особенно это важно для мужчин, так как такие функции у них развиты слабо.
– Ирина Валерьевна, как нужно готовиться к сдаче крови?
– Человеку необходим полноценный отдых в течение восьми часов. Накануне, в 6-7 часов вечера надо поужинать – исключить жирную, жареную, острую, соленую пищу, молочные продукты. Спиртные напитки нельзя употреблять за двое суток. В день сдачи крови лучше ограничиться легким завтраком: сладкий чай, сухарики, печенье, свежие овощи, фрукты.
– Куда нужно обратиться, придя в ваш центр?
– Если вы приняли решение стать донором, с паспортом обратитесь в регистратуру Центра крови. Нужно будет заполнить анкету, подробно ответив на вопросы о состоянии своего здоровья. В предварительной клинико-диагностической лаборатории определят вашу группу крови и показатели гемоглобина. Затем врач-трансфузиолог проведет медицинское освидетельствование, даст заключение, можете ли вы быть донором. Определит дозу кроводачи. Хочу напомнить челнинцам, что скрывая информацию о состоянии своего здоровья, вы подвергнете риску жизнь и здоровье других людей.
– Сколько времени займет процедура? Будет ли человек себя плохо чувствовать?
– Сама процедура забора крови занимает 10-15 мин. В буфете вам предложат сладкий чай и печенье. Если вы правильно подготовились к сдаче крови, учли все рекомендации, то после процедуры у вас останутся хорошее самочувствие и мысли о том что ваша кровь спасла чью-то жизнь.
– Есть ли противопоказания для донорства?
– Да, определенные заболевания и состояния. К ним относятся: ВИЧ-инфекция, все формы вирусных гепатитов, туберкулез, злокачественные новообразования, болезни крови, психические заболевания, наркомания, алкоголизм и другие. Если вы переболели вирусной инфекцией, ангиной или делали прививку, то вам нельзя сдавать кровь в течение одного месяца. После нанесения татуировки или лечения иглоукалыванием должно пройти не менее одного года. У женщин период менструации, беременность и период лактации являются противопоказанием к донорству. Через один год после родов женщина сможет снова стать донором.
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