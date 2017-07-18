Челнинский Колдун покорил «Тюбетейку» (+ВИДЕО)

14 июля известный альпинист, лидер команды экстремалов и профессионалов роуп-джампинга, в костюме Человека-Паука совершил восхождение на вершину Бизнес-Центра «2.18».

Занятно, что на «Тюбетейку» Евгений взобрался в костюме Человека-Паука, явно намекая на сходство с известным мировым хулиганом Аленом Робером, который покорил такие известные мировые небоскребы, как Эмпайр Стейт Билдинг (Нью-Йорк), Эйфелева башня, главное здание МГУ (Москва).

В связи с необычным решением экстремала залезть на «Тюбетейку», перед бизнес-центром был организован целый праздник для детей и взрослых. Желающих посмотреть на восхождение собралось предостаточно, также челнинцы приняли участие в конкурсе на лучшее селфи с супергероем.

Перед подъемом на высотку спайдермен сообщил, что адреналин в его крови уже зашкаливает, но сильной тревоги нет, потому что он не боится высоты и уверен в страховочном снаряжении.

После взятия высоты, Евгений дал пресс-конференцию прямо на обзорной площадке Бизнес-Центра. Свой экстремальный подвиг Колдун объяснил желанием пополнить свое портфолио покорением главного символа Челнов.

- Забраться на «Тюбетейку» –моя давняя мечта, – отмечает Евгений Колдун. – Сделать это хотелось, потому что эта башня – одно из самых высоких зданий в городе и является своеобразным символом города. Костюм человека-паука же был выбран для того, чтобы порадовать детишек.

Стоит отметить, что Евгений известен тем, что именно он совершил прыжок со вшитыми в живую ткань спины крюками, а также покорил такие высоты, как Гора Морчека, карстовый провал в Пермском крае (45 метров), скала Айские Притесы (76 метров) и Тещин Язык на Кавказе – 156 метров.

Высота «Тюбетейки», которую Евгений преодолел за 7 минут, составляет 81 м.

Действо завершилось обратным спуском Человека Паука на землю, селфи с ним со всеми желающими и селфи призовое – на высоте «2.18» – которое было разыграно среди присутствующих.