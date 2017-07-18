Челнинский Колдун покорил «Тюбетейку» (+ВИДЕО)

14 июля известный альпинист, лидер команды экстремалов и профессионалов роуп-джампинга, в костюме Человека-Паука совершил восхождение на вершину Бизнес-Центра «2.18».
Занятно, что на «Тюбетейку» Евгений взобрался в костюме Человека-Паука, явно намекая на сходство с известным мировым хулиганом Аленом Робером, который покорил такие известные мировые небоскребы, как Эмпайр Стейт Билдинг (Нью-Йорк), Эйфелева башня, главное здание МГУ (Москва).
В связи с необычным решением экстремала залезть на «Тюбетейку», перед бизнес-центром был организован целый праздник для детей и взрослых. Желающих посмотреть на восхождение собралось предостаточно, также челнинцы приняли участие в конкурсе на лучшее селфи с супергероем.
Перед подъемом на высотку спайдермен сообщил, что адреналин в его крови уже зашкаливает, но сильной тревоги нет, потому что он не боится высоты и уверен в страховочном снаряжении.
После взятия высоты, Евгений дал пресс-конференцию прямо на обзорной площадке Бизнес-Центра. Свой экстремальный подвиг Колдун объяснил желанием пополнить свое портфолио покорением главного символа Челнов.
- Забраться на «Тюбетейку» –моя давняя мечта, – отмечает Евгений Колдун. – Сделать это хотелось, потому что эта башня – одно из самых высоких зданий в городе и является своеобразным символом города. Костюм человека-паука же был выбран для того, чтобы порадовать детишек.
Стоит отметить, что Евгений известен тем, что именно он совершил прыжок со вшитыми в живую ткань спины крюками, а также покорил такие высоты, как Гора Морчека, карстовый провал в Пермском крае (45 метров), скала Айские Притесы (76 метров) и Тещин Язык на Кавказе – 156 метров.
Высота «Тюбетейки», которую Евгений преодолел за 7 минут, составляет 81 м.
Действо завершилось обратным спуском Человека Паука на землю, селфи с ним со всеми желающими и селфи призовое – на высоте «2.18» – которое было разыграно среди присутствующих.
Комментарии посетителей
и таких джигитов которые проезжают на красный полно.
«На автомойке отсутствует туалет и рабочие, а так же клиенты, ходят по нужде прямо у нас под окнами»...
Детей, весом свыше 36 кг и ростом выше 150 см- можно возить на переднем сидении автомобиля, пристегнув штатным...
А по семи с + паршивым овцам - можно ? Считаем - 1. давшая интервью - раз 2. лечивший девочку “фельшар” - два 3. мой...
Педагог в частной школе? 25 лет - машина за такую цену.... Неплохо живут молодые специалисты...
а что там строить начали ? ,там вроде и высоты-то нет,кран стоит,какие люльки
Странное совпадение: 50 аварий с детьми и 50 раненных детей. 19,4-24=4,6% снижение травматизма На самом деле в...
Ну, по одному доктору нельзя судить обо всех представителях профессии. В каждом стаде есть паршивая овца. Как...
И уже есть мнение врачей о том (а врач, как известно никогда не врет, ибо есть клятва и прочая и прочая) , что...
НОРМАЛЬНЫЙ травматолог мне нужен после того, как ДРУГОЙ травматолог не увидел на следующий день под...
По порядку. Про пресловутые налоги. Вы не поверите, но я ТОЖЕ их плачу. При чём с БЕЛОЙ зарплаты, а не как...
“Если будет необходимость и пошлю открытым текстом, и по щам выписать сумею” - это, похоже, основной ваш метод...
Так уже хватался. Было бы за кого. И все в коммерцию не уйдут. Для этого надо что то уметь делать. Те кто может -...
Получается какой-то “замкнутый крут”! Альфия Романова - чиновник, который по определению и своим поступкам...
Ок. Все доктора уроды, коновалы и т. д. Но, даю 100 баллов вперёд, как вдруг что, Вы тот час схватитесь за Ваш...
Кто мы для врачей ? Набор мышц, костей и органов, с которых если не удается поиметь денежку, так хоть очередное...
Это прикол или как? Тогда уж привезите битум с Папуа Новой Гвинеи он лучше.Идиотизм он и в Африке ИДИОТИЗМ
Ливси, у вас хоть и тупейший троллинг, но да ладно..., именно - и то правда - ФЕЛЬШАРА - это наше усе. Что у тех...
После интервью исламой чьи бы коровы мычали про хамство. “...Хамское, потребительское отношение населения к...
а результаты учеников в счёт не берутся? хотя, конечно, в эти результаты вмешиваются репетиторы. поэтому...