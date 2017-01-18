Челнинский школьник написал подробности своей смерти в соцсети

Трагедия произошла 17 января утром. Первыми о ней сообщили пользователи соцсети.
«Школьник 9 класса школы №19 школы спрыгнул с 15 этажа с подъездного балкона по адресу 47/36/6 около 9-10 часов утра… Плотного телосложения. Периодически употреблял сигареты… Причина конкретная не установлена…» – написал подписчик (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Очевидцы же рассказали, что подросток не оставил предсмертной записки, а на подоконнике лежал школьный портфель. Возможно все случилось сразу после учебы – на старшекласснике была форма – классические брюки, рубашка и школьный жилет.
На свою страничку в социальной сети в день смерти школьник заходил в 10:01. На стене всего три записи и ни одной фотографии. При этом в статусе погибшего: «15 лет, 15 этаж 17 января 17 года».
По факту нахождения тела «с признаками падения», следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает СУ СКР по РТ. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии посетителей
сергуня, не переживай ты так. Быть таким же шариковым как ты тоже ведь кому то надо. Кстати, у тебя не плохо...
Перебухали чтоли до посинения))))
123-й хамло, тьфу на тебя бездарь.
https://www.youtube.com/watch?v=pNFr-NxeZZ8
Не верти ему, он вор!
Ага, еще нос ему вареньем помазать, отправить отдыхать весь остаток срока в какую нить ниццу, уступать место...
Девушка, вы то хоть не тупите. Кто вам сказал, что работяги, как вы говорите, мне плохи ? Мне омерзительно то...
Можно погадать на записках под подушку валенках за забор но по воску книге и жечь бумагу не надо Страшно...
Фу какой противный этот 123. Чем плохи тебе простые работяги, чтобы ты белоручка без них делал? В гавне бы жил в...
Ну. И че ? А тебя в лизоблюды еще не позвали ? Ну ты главное своим детишкам тогда объясни - что например диплом...
У профессора есть кучка лизоблюдов в институте, похоже 123-й из них и я даже догадываюсь кто это. Аспирантишка...
И тебе тоже всего хорошего. Паров аммиака от собачьих колбасок лишку не перенюхай. Прощай, “правдивое” чмо ... ...
было бы хорошо, если бы доступ к этим камерам получили все желающие, в прошлом году была возможность смотреть...
сохраняющий не пост президента, а звание президента. а пост у него (в статье написано правильно) - глава...
Жаль мне тебя, судя по твоим текстам ты лгун и неудачник, признай уж это, сделай первый шаг к достойной жизни и...
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...