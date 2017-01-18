Челнинский школьник написал подробности своей смерти в соцсети

Трагедия произошла 17 января утром. Первыми о ней сообщили пользователи соцсети.

«Школьник 9 класса школы №19 школы спрыгнул с 15 этажа с подъездного балкона по адресу 47/36/6 около 9-10 часов утра… Плотного телосложения. Периодически употреблял сигареты… Причина конкретная не установлена…» – написал подписчик (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).

Очевидцы же рассказали, что подросток не оставил предсмертной записки, а на подоконнике лежал школьный портфель. Возможно все случилось сразу после учебы – на старшекласснике была форма – классические брюки, рубашка и школьный жилет.

На свою страничку в социальной сети в день смерти школьник заходил в 10:01. На стене всего три записи и ни одной фотографии. При этом в статусе погибшего: «15 лет, 15 этаж 17 января 17 года».

По факту нахождения тела «с признаками падения», следственный комитет начал доследственную проверку, сообщает СУ СКР по РТ. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.