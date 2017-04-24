Челнинского активиста наказали за репосты «ВКонтакте»

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24 апреля в 15:23
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка
Новые данные о расследовании дела Татфондбанка

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.

24 апреля в 14:23
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”
Наиль Магдеев: “Территория должна быть как конфетка”

Мэр города призвал руководителей уделить серьезное внимание на чистоту подведомственных территорий.

24 апреля в 12:23
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой
ФК “КАМАЗ” приглашает челнинцев на встречу с командой

Челнинский футбольный клуб в преддверии первого домашнего матча 2017 года приглашает любителей и ценителей футбола на встречу с командой и руководством клуба.

24 апреля в 08:41
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей
В РТ водитель школьного автобуса подозревается в сексуальных связях с ученицей

Водителю автобуса грозит до 4 лет лишения свободы. Однако мать школьницы подала ходатайство в полицию с просьбой не привлекать ее потенциального зятя к уголовной ответственности.

24 апреля в 08:27
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»
В Челнах пройдет молодежный антикоррупционный форум «За честные Челны»

27 апреля в молодежном центре «Нур» Набережных Челнов состоится молодежный антикоррупционный форум. В городе пройдут мероприятия  под лозунгом «Честным быть модно!».

24 апреля в 08:22
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей
В Челнах на перевозку жителей в сады-огороды потратят 15 млн рублей

Автобусы будут отправляться от остановки «Дом обуви», от площадки около завода двигателей, от гипермаркета «Мегастрой» (за первой автодорогой), от остановки «51-й комплекс» и от автостанции.

24 апреля в 08:12
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака
Челнинские спасатели продолжают искать пропавшего рыбака

Мужчина ушел 17 апреля и до сих пор о нем ничего не слышно.

24 апреля в 08:07
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди
В РТ при столкновении автомобилей «Лада» и «Порш Кайен» погибли люди

Прибывшие на место спасатели при помощи специального гидравлического инструмента вскрыли разбитый автомобиль “Лада” и извлекли из него тела погибших.
24 апреля в 08:02
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев
В общегородском субботнике участвовали 26 470 челнинцев

В субботнике участвовали 440 организаций, было привлечено 165 единиц техники.

21 апреля в 16:28
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны
Увеличат число вагонов электричек Челны – Ижевск – Челны

Теперь по маршруту будут следовать по два вагона.


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Юрий Петрушин
Председатель правления Торгово-промышленной палаты г. Набережные Челны и региона Закамье
19 апреля, 2017

Сказано 18 апреля на градсовете: "Вот едешь по городу и видишь: еще сваи только забиты, а уже висит объявление: «Сдается в аренду»! Зачем это строится, кто дает разрешение и к каким привело это последствиям? Торговых площадей в городе Набережные Челны в два раза выше нормативов. Средний бизнес убит, в торговле, в общественном питании, в офисном бизнесе малое и среднее предпринимательство убито. Все структуры бизнеса из города и из Татарстана уходят в соседние республики. Мы создали в городе такие условия, что бизнес не может существовать сегодня в нашем городе. Сами своими руками все задушили!"

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Выпуск 15 от 19 апреля, 2017г.
25 апреля 2017г. 02:54

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Выпуск 15 от 19 апреля 2017 г.
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Челнинского активиста наказали за репосты «ВКонтакте»

Челнинского активиста наказали за репосты «ВКонтакте»

На заседание суда, которое прошло 21 апреля, нашего корреспондента не пустили. Рассуждать о гласности и публичности судебного производства, конституционных правах и законе о СМИ было не с кем — служитель Фемиды ретировался, предоставив приставу возможность руководить выдворением прессы.

А вот для самого «героя процесса», Марата Латыпова, эта история поначалу не сулила особых проблем. Накануне ему с анонимного номера поступил звонок из прокуратуры. Вежливый голос попросил явится в надзорный орган для беседы «о публикации запрещенных материалов». Утром сотрудник прокуратуры предъявил общественному активисту два репоста, которые Марат сделал еще в 2014 году на свою страничку «ВКонтакте»

- На одной картинке был Киселев (Дмитрий, телеведущий-ред.), высмеивающий нацисткую украинскую хунту, а фоном были клоуны какие-то пестрые, и где-то в уголочке - свастика была, - вспоминал Латыпов. - С моей точки зрения, это не пропаганда, но по формальным признакам - демонстрация нацистской символики вроде бы есть. Вторая картинка - саркастического содержания, пародия на лозунг «ЕР» «Не нравится система — вступай, и меняй ее изнутри». Только там было изображение ИГИЛ — мол, не нравится организация — вступай, и меняй ее. Кстати, на момент публикации, она не была запрещена в России. Эксперт больше к знамени и арабской вязи придирался, которую я вообще не понимаю.

Марат посчитал, что дело ограничится беседой с предупреждением и пообещал в прокуратуре найти и удалить репосты трехгодичной давности (позже он вообще удалил свой аккаунт в соцсети), но не тут то было. Уже после обеда ему было велено явится в суд на рассмотрение административного дела по ст. 20.3 КоАП РФ. На заседании в его защиту выступил известный в Набережных Челнах гражданский активист Раушан Валиуллин.

- Я знаком с Маратом с 2012 года, дружим, общаемся. Знаю его не как сторонника каких-то радикальных исламских или националистических движений, а как человека законопослушного, рассказал Раушан судье. - Страницу я его просматриваю, но никогда не заражался исламскими или националистическими идеями, в целом вообще не припомню, чтобы картинки подобного содержания у него были размещены. И мне не известны люди, которые посмотрев его страницу вступили в какие-то запрещенные организации.

Максимально Латыпову грозил административный арест, но судья вынес решение о минимальном наказании — штрафе в одну тысячу рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде удаления со страницы нацисткой символики».

Марат же считает, что этому делу сейчас дали ход исключительно из-за его участия в антикоррупционном пикете 26 марта на площади «Азатлык» (суды над Латыповым и еще восемью участниками несанкционированной акции пройдут на этой неделе).

- Экспертиза была сделана в декабре 2015 года. Это где-то реально два года лежало, и принимали решение в какой момент стартовать, - пояснил активист. - Однозначно сопоставляю с участием в митинге. По городу разъезжают машины с наклейками «можем повторить 1945 год», где открыто демонстрируется свастика и это считается нормальным, и даже патриотичным!

Позже нам удалось узнать, что в тот же день по той же статье («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики ...») судили еще одного участника пикета, общественного деятеля в сфере ЖКХ Федора Моисеева.

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Комментарии:


везде цензура 24.04.2017 14:46

а шо вы хотели, господа? полицейское государство в действии, всех несогласных на кол! был бы человек, а дело пришьётся. Ещё легко отделался, в следующий раз могут “случайным образом” на квартире наркотики найти или отвезут в ОП “дальний” для особо интимной беседы.

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. 24.04.2017 23:27

Ну и ну! Просто поражен!...

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