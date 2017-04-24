Челнинского активиста наказали за репосты «ВКонтакте»

На заседание суда, которое прошло 21 апреля, нашего корреспондента не пустили. Рассуждать о гласности и публичности судебного производства, конституционных правах и законе о СМИ было не с кем — служитель Фемиды ретировался, предоставив приставу возможность руководить выдворением прессы.

А вот для самого «героя процесса», Марата Латыпова, эта история поначалу не сулила особых проблем. Накануне ему с анонимного номера поступил звонок из прокуратуры. Вежливый голос попросил явится в надзорный орган для беседы «о публикации запрещенных материалов». Утром сотрудник прокуратуры предъявил общественному активисту два репоста, которые Марат сделал еще в 2014 году на свою страничку «ВКонтакте»

- На одной картинке был Киселев (Дмитрий, телеведущий-ред.), высмеивающий нацисткую украинскую хунту, а фоном были клоуны какие-то пестрые, и где-то в уголочке - свастика была, - вспоминал Латыпов. - С моей точки зрения, это не пропаганда, но по формальным признакам - демонстрация нацистской символики вроде бы есть. Вторая картинка - саркастического содержания, пародия на лозунг «ЕР» «Не нравится система — вступай, и меняй ее изнутри». Только там было изображение ИГИЛ — мол, не нравится организация — вступай, и меняй ее. Кстати, на момент публикации, она не была запрещена в России. Эксперт больше к знамени и арабской вязи придирался, которую я вообще не понимаю.

Марат посчитал, что дело ограничится беседой с предупреждением и пообещал в прокуратуре найти и удалить репосты трехгодичной давности (позже он вообще удалил свой аккаунт в соцсети), но не тут то было. Уже после обеда ему было велено явится в суд на рассмотрение административного дела по ст. 20.3 КоАП РФ. На заседании в его защиту выступил известный в Набережных Челнах гражданский активист Раушан Валиуллин.

- Я знаком с Маратом с 2012 года, дружим, общаемся. Знаю его не как сторонника каких-то радикальных исламских или националистических движений, а как человека законопослушного, рассказал Раушан судье. - Страницу я его просматриваю, но никогда не заражался исламскими или националистическими идеями, в целом вообще не припомню, чтобы картинки подобного содержания у него были размещены. И мне не известны люди, которые посмотрев его страницу вступили в какие-то запрещенные организации.

Максимально Латыпову грозил административный арест, но судья вынес решение о минимальном наказании — штрафе в одну тысячу рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде удаления со страницы нацисткой символики».

Марат же считает, что этому делу сейчас дали ход исключительно из-за его участия в антикоррупционном пикете 26 марта на площади «Азатлык» (суды над Латыповым и еще восемью участниками несанкционированной акции пройдут на этой неделе).

- Экспертиза была сделана в декабре 2015 года. Это где-то реально два года лежало, и принимали решение в какой момент стартовать, - пояснил активист. - Однозначно сопоставляю с участием в митинге. По городу разъезжают машины с наклейками «можем повторить 1945 год», где открыто демонстрируется свастика и это считается нормальным, и даже патриотичным!

Позже нам удалось узнать, что в тот же день по той же статье («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики ...») судили еще одного участника пикета, общественного деятеля в сфере ЖКХ Федора Моисеева.