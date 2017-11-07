“ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ” опроверг слухи по поводу некачественной продукции собственного производства

«Мы печем хлеб на натуральных заквасках длительного брожения, без усилителей вкуса и химических добавок».
К нам обратился читатель с вопросом: «Что случилось с нашим знаменитым заводом «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ»? Много лет покупаем его продукцию – очень вкусная! Но что случилось с качеством хлеба? Любой – белый или ржаной – в фирменной упаковке не хранится больше пяти дней даже в холодильнике! Неужели в сырье добавляют старый заплесневелый хлеб?»
В подтверждение челнинец прислал в пятницу, третьего ноября, фотографию хлеба, который купил в понедельник вечером.
Дорожим своей репутацией
На вопрос: «Почему хлеб через пять дней черствеет и покрывается плесенью?», нам ответил ведущий инженер-технолог хлебобулочного направления АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» Лилия Гарипова.
– Наше предприятие производит только натуральный качественный продукт – порядка 50 наименований различных хлебобулочных изделий. Это наш принцип, и мы от него не отходим! В составе хлеба присутствуют только натуральные ингредиенты: вода, натуральная закваска, мука ГОСТ (она может быть пшеничная, обдирная, ржаная и др.), соль, сахар, подсолнечное масло, – объяснила специалист. – Никаких консервантов, усилителей вкуса, тем более химических добавок, которые продлевают сроки хранения хлеба на недели, а то и месяцы.
Лилия Гарипова подчеркнула, что натуральный хлеб, полезный для здоровья, не может оставаться свежим и мягким более трех суток. Недобросовестные производители идут на ухищрения: используют муку низкого качества и добавляют в нее химические стабилизаторы, которые долгое время удерживают в хлебе влажность, поэтому он не сохнет и не покрывается плесенью. Но такой продукт невкусен и вреден для здоровья.
– Еще раз хочу подчеркнуть: натуральных способов сохранить хлеб больше трех дней нет! Поэтому мы и даем срок годности на свою продукцию 3 суток.
Мы дорожим своей репутацией, заботимся о вкусовых качествах продукции и здоровье наших покупателей, поэтому производим только качественный хлеб, – подытожила инженер-технолог хлебобулочного направления.
Такие слухи недопустимы
Руководитель службы управления качеством АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» Руслан Деготьков на вопрос: «Неужели в сырье добавляют старый заплесневелый хлеб?», ответил, что такая неподтвержденная информация является вымыслом.
С первого июня 2016 года в России начал действовать закон, по которому торговые сети прекратили возвращать хлеб производителям. Закон был принят при поддержке Роспотребнадзора РФ.
– Мы действуем в рамках законодательства Российской Федерации. Кроме того, со всеми торговыми сетями, которые реализуют нашу продукцию, заключены договоры о ее невозврате, – пояснил Руслан Деготьков. – Подобные слухи, распускаемые в соцсетях, конечно же, недопустимы. Мы несем ответственность за качество своей продукции. Если у покупателей возникают вопросы, они всегда могут обратиться к нам в службу качества (телефоны указаны на каждой упаковке хлеба!). Можно позвонить по номеру: 53-77-54. Мы рассматриваем каждую претензию, обязательно даем ответы покупателям. По данному случаю к нам никаких вопросов не поступало.
Руководитель службы управления качеством также подчеркнул, что на предприятии внедрена и поддерживается система безопасности пищевой продукции по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Ежегодно независимые компании проводят аудит, осмотр производства и дают свое заключение, подтверждающее сертификацию. АО «ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ» соответствует всем требованиям стандартов менеджмента безопасности продукции.
Комментарии посетителей
Используйте при выпечке муку Цесна и все будет ОК!
Ну и прокуратура!... Ну и даёт государево око!... Зауважал!...
Вы, Константин, наверное, сюда недавно приехали - иначе бы другое чувствовали... Все местные или давно живущие...
челны- вся страна строила
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