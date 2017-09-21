ЧП на стройке: пожар вспыхнул в центре Челнов (ФОТО+ВИДЕО)

Возгорание произошло на стройке в 18 комплексе за торговым центром «Санрайз Сити». По словам очевидцев, огню предшествовал взрыв.

Как рассказал «Вечерке» начальник отдела по работе со СМИ МЧС по РТ Андрей Родыгин, сообщение о возгорании в строящемся здании в 18 комплексе поступило в 9:52. Горение было на первом этаже. Локализация в 10:18.

– Эвакуации не было, пострадавших нет, – заметил он.

По его словам, силы пожарного гарнизона работали по номеру 1 БИС (уровень сложности тушения, когда при нехватке сил и средств дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения. Всего на месте пожара работают четыре отделения – прим.ред.) Полиция оцепила участок улицы КАМАЗ-мастер.

– Может быть это человеческий фактор или еще что-нибудь. Загорелось, мне кажется, от сварки. Потому что кто-то где-то варил, все сыпется. В итоге все вспыхнуло, – рассказал один из очевидцев Ленар Тазетдинов.

По некоторым данным, рабочие пытались справиться с огнем до приезда пожарных расчетов.

– Дым очень быстро рассеялся. С черного перешел в белый, – добавил Павел Гурьянов.

На месте работают дознаватели. Им предстоит выяснить точную причину возгорания.

КСТАТИ: В социальных сетях челнинцы утверждают, что пожару предшествовал взрыв.