ЧП в Челнах: «От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось»

О том, что ногу 4-летнего мальчика затянуло в эскалатор торгового центра «Омега» очевидцы сообщили 28 марта.
«От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось, слава богу его быстро вытащили. МЧС приехала, когда все уже закончилось», – поделилась в социальной сети свидетельница происшествия Лариса Кулина.
Позже мама ребенка, Агина Алтынбаева, рассказала подробности: она со своим четырехлетним сыном спускались вниз, когда шнурок от сапога затянуло в механизм.
– Вместе с сапогом зажало ножку в боковой проем где-то посередине эскалатора, – поделилась Алтынбаева. – Эскалатор от криков остановили быстро – молодцы охрана. Правда, не сразу получилось извлечь ногу, но охранникам удалось это сделать неким инвентарем.
По ее словам, прохожие сразу же кинулись на помощь ребенку. Одни помогали его раздеть, другие принесли «нашатырки», кто-то воды, а некоторые отвлекали малыша от боли конфетами. Прибывшие на место сотрудники МЧС донесли мальчика до «скорой», где ему наложили шину и сделали обезболивающий укол.
– В медгородке наложили гипс. Первая серьезная для нас травма. Благодаря экстренному нажатию кнопки персоналом, не затянуло полностью ногу, – подытожила свою рассказ мама.
На следующий день Агина вместе со своим сыном снова отправились в торговый центр, чтобы поблагодарить охранников, которые помогли им. А 4-летнему малышу, руководство ТЦ, подарили новые сапожки.
Кстати, Агина Алтынбаева не в первый раз оказывается в центре внимания челнинцев. Осенью 2015 года получила огласку история с подкидышем.
Как тогда рассказывала «ВЧ» Алтынбаева, 20 октября она возвращалась домой на своем авто и предложила подвезти 24-летнюю уроженку Волжска Оксану Горшунову. По дороге выяснилось, что незнакомке было некуда идти – ее выселили из съемной комнаты. Тогда челнинка предложила остаться у нее. На утро Горшунова уехала на заработки в Москву, оставив своего ребенка новой знакомой.
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
В советское время строго было с этим. Не позволяли принимать на работу руководителям своих родственников...
Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
Во - истину.., - евреи - дети Авраама - ( во всяком слове и деле своём , - внемающие Господу , подобно как отец их ...