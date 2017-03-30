ЧП в Челнах: «От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось»

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30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них

Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.

30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
В Челнах поезд сбил женщину

Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.

30 марта в 16:07
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков

В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.

30 марта в 14:32
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах

Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.

30 марта в 13:55
Татфондбанк начал принимать претензии
Татфондбанк начал принимать претензии

Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.

30 марта в 12:49
В Казани школьный психолог покончил с собой
В Казани школьный психолог покончил с собой

29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.

30 марта в 11:07
В Челнах увеличилось количество безработных
В Челнах увеличилось количество безработных

По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.

30 марта в 11:04
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший

По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.

30 марта в 10:49
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение

Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.

30 марта в 09:40
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана

Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Новости

Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 22:09

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Выпуск 12 от 29 марта 2017 г.

ЧП в Челнах: «От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось»

ЧП в Челнах: «От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось»

О том, что ногу 4-летнего мальчика затянуло в эскалатор торгового центра «Омега» очевидцы сообщили 28 марта.

«От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось, слава богу его быстро вытащили. МЧС приехала, когда все уже закончилось», – поделилась в социальной сети свидетельница происшествия Лариса Кулина.

Позже мама ребенка, Агина Алтынбаева, рассказала подробности: она со своим четырехлетним сыном спускались вниз, когда шнурок от сапога затянуло в механизм.

– Вместе с сапогом зажало ножку в боковой проем где-то посередине эскалатора, – поделилась Алтынбаева. – Эскалатор от криков остановили быстро – молодцы охрана. Правда, не сразу получилось извлечь ногу, но охранникам удалось это сделать неким инвентарем.

По ее словам, прохожие сразу же кинулись на помощь ребенку. Одни помогали его раздеть, другие принесли «нашатырки», кто-то воды, а некоторые отвлекали малыша от боли конфетами. Прибывшие на место сотрудники МЧС донесли мальчика до «скорой», где ему наложили шину и сделали обезболивающий укол.

– В медгородке наложили гипс. Первая серьезная для нас травма. Благодаря экстренному нажатию кнопки персоналом, не затянуло полностью ногу, – подытожила свою рассказ мама.

На следующий день Агина вместе со своим сыном снова отправились в торговый центр, чтобы поблагодарить охранников, которые помогли им. А 4-летнему малышу, руководство ТЦ, подарили новые сапожки.

Кстати, Агина Алтынбаева не в первый раз оказывается в центре внимания челнинцев. Осенью 2015 года получила огласку история с подкидышем.

Как тогда рассказывала «ВЧ» Алтынбаева, 20 октября она возвращалась домой на своем авто и предложила подвезти 24-летнюю уроженку Волжска Оксану Горшунову. По дороге выяснилось, что незнакомке было некуда идти – ее выселили из съемной комнаты. Тогда челнинка предложила остаться у нее. На утро Горшунова уехала на заработки в Москву, оставив своего ребенка новой знакомой.

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