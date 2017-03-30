ЧП в Челнах: «От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось»

О том, что ногу 4-летнего мальчика затянуло в эскалатор торгового центра «Омега» очевидцы сообщили 28 марта.

«От крика мучающегося ребенка сердце разрывалось, слава богу его быстро вытащили. МЧС приехала, когда все уже закончилось», – поделилась в социальной сети свидетельница происшествия Лариса Кулина.

Позже мама ребенка, Агина Алтынбаева, рассказала подробности: она со своим четырехлетним сыном спускались вниз, когда шнурок от сапога затянуло в механизм.

– Вместе с сапогом зажало ножку в боковой проем где-то посередине эскалатора, – поделилась Алтынбаева. – Эскалатор от криков остановили быстро – молодцы охрана. Правда, не сразу получилось извлечь ногу, но охранникам удалось это сделать неким инвентарем.

По ее словам, прохожие сразу же кинулись на помощь ребенку. Одни помогали его раздеть, другие принесли «нашатырки», кто-то воды, а некоторые отвлекали малыша от боли конфетами. Прибывшие на место сотрудники МЧС донесли мальчика до «скорой», где ему наложили шину и сделали обезболивающий укол.

– В медгородке наложили гипс. Первая серьезная для нас травма. Благодаря экстренному нажатию кнопки персоналом, не затянуло полностью ногу, – подытожила свою рассказ мама.

На следующий день Агина вместе со своим сыном снова отправились в торговый центр, чтобы поблагодарить охранников, которые помогли им. А 4-летнему малышу, руководство ТЦ, подарили новые сапожки.

Кстати, Агина Алтынбаева не в первый раз оказывается в центре внимания челнинцев. Осенью 2015 года получила огласку история с подкидышем.

Как тогда рассказывала «ВЧ» Алтынбаева, 20 октября она возвращалась домой на своем авто и предложила подвезти 24-летнюю уроженку Волжска Оксану Горшунову. По дороге выяснилось, что незнакомке было некуда идти – ее выселили из съемной комнаты. Тогда челнинка предложила остаться у нее. На утро Горшунова уехала на заработки в Москву, оставив своего ребенка новой знакомой.