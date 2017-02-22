Что челнинцы хотят получить на 23 февраля?

Самым желанным подарком на 23 Февраля стал интернет-мем «Ждун». Именно его изображение большая часть молодежи хочет получить в качестве подарка. В интернете легко можно купить игрушки, фигурки, кресла-мешки и даже крупные скульптуры в виде популярного мема, сообщает Life. Популярного сетевого персонажа многие мастера уже начали предлагать в качестве подарка на День защитники Отечества. На «Ждуна» надевают форму морпеха или ВДВ, материал фигуры – от полимеров до войлока.

Тем временем, мы решили далеко не ходить, а узнать у челнинских мужчин напрямую, что бы они хотели получить в подарок на 23 Февраля.

Начальник Управления Пенсионного фонда Набережных Челнов, депутат Городского Совета Эдуард Фаттахов:

«Жена и дочь всегда на 23 февраля нам с сыном дарят что-нибудь спортивное. Это уже стало хорошей семейной традицией, что девчонки нас стимулируют держать себя в хорошей физической форме, заниматься спортом. В прошлом году супруга и дочь подарили нам абонемент в скалодром. И у нас появилось новое классное увлечение. Не сомневаюсь, что и в этом году будет что-то интересное. Мы в ожидании сюрпризов».

Генеральный директор бизнес-отеля «Татарстан» Валентин Голубев:

«На 23 февраля у меня нет каких-то материальных желаний. С точки зрения мужчины думаю, что лучший подарок для любого защитника Отечества – это мир во всем мире. Видеть, как растут твои дети и не бояться за их безопасность. Ну и конечно хотелось бы чтобы люди, окружающие меня, просто были счастливы».

Бизнесмен Айрат Тагиров:

«Ничего не хочу! Кто придумал дарить подарки по любому мало-мальскому поводу? Новый год, день рождения и достаточно. В дарении подарков мне не нравятся муки выбора. В принимании подарков – дежурные подарки «на отмазон». Нравятся подарки с выдумкой, с душой».